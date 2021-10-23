«Ростов» — «Арсенал»: судьи разрешили ростовчанину Соу нарушить правила
Нападающий «Ростова» Али Соу вышел на матч 12-го тура Тинькофф чемпионата России с «Арсеналом» с пластырем на левом ухе, нарушив правила игры. Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым позволила ему не выполнять требования правила 4 «Экипировка игроков».
В нем говорится:
«Любые драгоценности (цепочки, кольца, браслеты, серьги, кожаные и резиновые ремешки и т.д.) запрещены и должны быть сняты. Не разрешается использовать клейкую ленту, чтобы закрыть их. Игроки должны быть осмотрены до начала матча, а запасные — перед выходом на поле».
Соу закрыл лентой небольшую серьгу.
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