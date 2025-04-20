Судья помог «Зениту», не наказав Барриоса. Тот теперь сыграет с «Динамо»

На 83-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Зенит» — «Химки» (1:0) судья Павел Шадыханов ошибочно не зафиксировал фол Вильмара Барриоса и не наказал его штрафным ударом в опасной близости от ворот хозяев поля и желтой карточкой.

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Если верить данным сайта РПЛ, предупреждение стало бы для зенитовца четвертым в турнире, он заработал бы автоматическую дисквалификацию и пропустил бы игру с «Динамо» в 26-м туре.

В том моменте Барриос сыграл грубо против Лукаса Веры — в подкате ударил его шипами. Судья, не наказав зенитовца, предупредил игрока «Химок» за недовольство и споры.