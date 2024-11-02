ЦСКА — «Спартак»: ждем нервов и эмоций, но не голов? Как пройдет первая дуэль Станковича и Николича
Матчи «Спартака» и ЦСКА в последнее время выглядят противостоянием двух примерно равных по весу и мастерству борцов сумо. Давным-давно в этих играх не случалось большого преимущества одной из команд. Последний раз с разницей в два мяча дерби заканчивалось еще в феврале 2022-го. Тогда за ЦСКА забивали Языджи и Зайнутдинов, которых в составе армейцев уже нет. А Медина, выходивший за красно-синих, уже второй сезон проводит в «Спартаке».
Кстати говоря, Хесус — автор гола, который сравнял счет в первом дерби прошлого сезона на последних минутах. А еще Хесус забивал «Спартаку» за ЦСКА. И между этими событиями прошло меньше пяти месяцев. Вот так тоже бывает, хотя Медина прямо сейчас в «Спартаке» особенно не играет: то травма, то набор формы после нее. Но не удивлюсь, если парагваец сегодня выскочит на замену. Все-таки правило бывших — великая и рабочая штука.
К воскресному матчу обе стороны подходят почти в идеальных составах: нет дисквалифицированных и свежих повреждений. У «Спартака» травмирован Никита Чернов, у ЦСКА — Яковлев, Жемалетдинов и Мухин. Тренерам не придется выдумывать замены. Это уже неплохо.
Что касается плана на игру, то Николич в прошедшем матче против «Факела» придумал очень странную модель в центре поля. Зделар и Пьянич обеспечивали движение мяча, но ЦСКА в этом компоненте выглядел слабо. Отлично зарекомендовавший себя Матвей Кисляк в старте не вышел, а ведь именно он обеспечивал быстрые переходы владения. В итоге ЦСКА в атаке ничего, кроме навала в концовке, не предложил, но Гуарирапа снова не забил.
Кстати, удивительно, но даже с Саулем армейцы занимают второе место в РПЛ по реализации голевых моментов (29%), впереди только «Пари НН». Представляю, если бы венесуэлец забил хоть что-то, но пока он просто убивает процент реализации своей команды.
«Спартак» как раз спокойно переехал «Нижний», но даже во многом не из-за класса исполнителей, а потому что Деян Станкович наконец-то забыл книжку с экспериментами и вышел играть классические 4-3-3. Удивительно, что в этом матче вингеры красно-белых на четверых набрали первый результативный балл в чемпионате. Это сделал Тео Бонгонда. Теперь у него один гол. У Зиньковского, Маркиньоса и Медины — ни одного. То же самое и с ассистами. Только представьте: ни один из фланговых полузащитников/нападающих красно-белых голевых передач пока не делал. Впрочем, зато Бонгонда — второй дриблер чемпионата России по проценту успешных обводок.
Обводки Тео и реализация Гуарирапы, скорее всего, никак не повлияют на ход сегодняшнего матча. ЦСКА, конечно, выйдет в три центральных защитника, будет создавать плотность в обороне и отдаст центр поля (особенно если Николич не выпустит Кисляка). Самое главное, что армейцы, скорее всего, откажутся от владения. У них по сезону такое в порядке вещей (49%). А у «Спартака» в порядке вещей глобальный контроль мяча (в среднем 60%, первое место в лиге). Главная проблема обеих команд — отсутствие выстроенной позиционной атаки. Красно-белые пока не придумали, как атаковать, если Барко закрыт, а армейцы теряют атакующего игрока за счет третьего центрального защитника. И тоже медленно развивают собственные наступления.
Еще один фактор за сдержанную игру — показатели опасности созданных моментов у своих ворот: ЦСКА по данной метрике xG — первый в лиге, «Спартак» — второй.
Поэтому голевую феерию шансов увидеть практически нет, плюс ноябрь, плюс набирающий влагу газон и повышенная напряженность противостояния. Все это создает условия для консервативного футбола и малого количества голов.
Зато нервов и напряженности точно будет много. Как и всегда.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|13
|9
|3
|1
|29-5
|30
|
3
|Локомотив
|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
9
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|- : -
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2