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Сегодня, 14:30

ЦСКА — «Спартак»: ждем нервов и эмоций, но не голов? Как пройдет первая дуэль Станковича и Николича

ЦСКА и «Спартак» встретятся в 14-м туре РПЛ 2 ноября
Максим Никитин
Корреспондент
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Главные тренеры ЦСКА и «Спартака» Марко Николич (слева) и Деян Станкович
Главные тренеры ЦСКА и «Спартака» Марко Николич (слева) и Деян Станкович.
Фото «СЭ»
Максим Никитин — о главном матче дня.
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Матчи «Спартака» и ЦСКА в последнее время выглядят противостоянием двух примерно равных по весу и мастерству борцов сумо. Давным-давно в этих играх не случалось большого преимущества одной из команд. Последний раз с разницей в два мяча дерби заканчивалось еще в феврале 2022-го. Тогда за ЦСКА забивали Языджи и Зайнутдинов, которых в составе армейцев уже нет. А Медина, выходивший за красно-синих, уже второй сезон проводит в «Спартаке».

Футболисты Саша Зделар (№ 5) и&nbsp;Антон Зиньковский в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (0:0) 25&nbsp;апреля 2024 года. ЦСКА и «Спартаку» нужна вера в выбранную дорогу, и потому — победа. Рабинер — перед дерби

Кстати говоря, Хесус — автор гола, который сравнял счет в первом дерби прошлого сезона на последних минутах. А еще Хесус забивал «Спартаку» за ЦСКА. И между этими событиями прошло меньше пяти месяцев. Вот так тоже бывает, хотя Медина прямо сейчас в «Спартаке» особенно не играет: то травма, то набор формы после нее. Но не удивлюсь, если парагваец сегодня выскочит на замену. Все-таки правило бывших — великая и рабочая штука.

К воскресному матчу обе стороны подходят почти в идеальных составах: нет дисквалифицированных и свежих повреждений. У «Спартака» травмирован Никита Чернов, у ЦСКА — Яковлев, Жемалетдинов и Мухин. Тренерам не придется выдумывать замены. Это уже неплохо.

Футболист ЦСКА Миралем Пьянич
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что касается плана на игру, то Николич в прошедшем матче против «Факела» придумал очень странную модель в центре поля. Зделар и Пьянич обеспечивали движение мяча, но ЦСКА в этом компоненте выглядел слабо. Отлично зарекомендовавший себя Матвей Кисляк в старте не вышел, а ведь именно он обеспечивал быстрые переходы владения. В итоге ЦСКА в атаке ничего, кроме навала в концовке, не предложил, но Гуарирапа снова не забил.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев. «Футбол в играх со «Спартаком» уходит на второй план. Всем же нравится, когда ноги летят». Интервью Дивеева

Кстати, удивительно, но даже с Саулем армейцы занимают второе место в РПЛ по реализации голевых моментов (29%), впереди только «Пари НН». Представляю, если бы венесуэлец забил хоть что-то, но пока он просто убивает процент реализации своей команды.

«Спартак» как раз спокойно переехал «Нижний», но даже во многом не из-за класса исполнителей, а потому что Деян Станкович наконец-то забыл книжку с экспериментами и вышел играть классические 4-3-3. Удивительно, что в этом матче вингеры красно-белых на четверых набрали первый результативный балл в чемпионате. Это сделал Тео Бонгонда. Теперь у него один гол. У Зиньковского, Маркиньоса и Медины — ни одного. То же самое и с ассистами. Только представьте: ни один из фланговых полузащитников/нападающих красно-белых голевых передач пока не делал. Впрочем, зато Бонгонда — второй дриблер чемпионата России по проценту успешных обводок.

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Обводки Тео и реализация Гуарирапы, скорее всего, никак не повлияют на ход сегодняшнего матча. ЦСКА, конечно, выйдет в три центральных защитника, будет создавать плотность в обороне и отдаст центр поля (особенно если Николич не выпустит Кисляка). Самое главное, что армейцы, скорее всего, откажутся от владения. У них по сезону такое в порядке вещей (49%). А у «Спартака» в порядке вещей глобальный контроль мяча (в среднем 60%, первое место в лиге). Главная проблема обеих команд — отсутствие выстроенной позиционной атаки. Красно-белые пока не придумали, как атаковать, если Барко закрыт, а армейцы теряют атакующего игрока за счет третьего центрального защитника. И тоже медленно развивают собственные наступления.

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Еще один фактор за сдержанную игру — показатели опасности созданных моментов у своих ворот: ЦСКА по данной метрике xG — первый в лиге, «Спартак» — второй.

Поэтому голевую феерию шансов увидеть практически нет, плюс ноябрь, плюс набирающий влагу газон и повышенная напряженность противостояния. Все это создает условия для консервативного футбола и малого количества голов.

Зато нервов и напряженности точно будет много. Как и всегда.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
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 - : -
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