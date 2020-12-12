В матче 18-го тура сине-бело-голубые победили на своем поле «Динамо» (3:1) и единолично возглавили таблицу .

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

18-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (2:0)

Голы: Дзюба, 14 (1:0). Дзюба, 34 — с пенальти (2:0). Комличенко, 56 — с пенальти (2:1). Азмун, 84 (3:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Сутормин (Круговой, 89), Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Малком (Кузяев, 71), Оздоев (Чистяков, 61), Барриос, Вендел (Ерохин, 89), Дриусси (Азмун, 71), Дзюба.

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев (Нжи, 78), Варела, Нойштедтер, Моро, Фомин (Каборе, 54), Шиманьски, Лесовой (Комличенко, 54), Грулев (Игбун, 67).

Предупреждения: Паршивлюк, 34. Оздоев, 55. Комличенко, 81.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Мухтаров (Петрозаводск), Петросян (Бронницы).

ВАР: Кукуян (Сочи). Стипиди (Краснодар).

12 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

И снова тишина

В субботу «Газпром Арена» светила для никого. Разве что для стюардов, журналистов и пары тысяч ВИП-болельщиков, которым все-таки удалось попасть на матч «Зенита» с «Динамо». Получается чехарда в последних четырех домашних встречах сине-бело-голубых: зрители есть — зрителей нет — зрители есть — зрителей нет.

Для питерских болельщиков игры с «Динамо» и «Спартаком» — самые принципиальные. Поэтому даже при почти пустых трибунах «вираж» не мог оставить команду без поддержки. Примерно за час до стартового свистка на секторе активных фанатов появился масштабный баннер с героями повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» — профессором Преображенским и Шариковым, на чьем пиджаке пришит динамовский ромбик. Полиграф Полиграфович при этом держит старый плакат бело-голубых и говорит: «Я Кракен».

Трибуны пустые, но вираж все равно подготовил перфоманс pic.twitter.com/l0Ggxo6XYQ — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 12, 2020

Это — ответ на давний перфоманс фанатов «Динамо», на котором морское чудовище нападает на корабль в сине-бело-голубых цветах.

Смена схемы «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на предматчевой пресс-конференции подчеркнул, что услышал просьбу члена совета директоров клуба Сергея Степашина сыграть первым номером в Санкт-Петербурге и пообещал показать смелый футбол. Но на «Зенит» тренерский штаб гостей изначально выставил достаточно оборонительный состав: если сравнивать со встречей с «Арсеналом», то флангового полузащитника Терехова заменил центральный защитник Нойштедтер, так что схема трансформировалась в 3-5-2. Впрочем, на флш-интервью немец опроверг домыслы и настоял на том, что бело-голубым надо агрессивно действовать как без мяча, так и с ним.

Сергей Семак вновь бросил в атаку Дриусси, а в запасе на этот раз остался Азмун. Вне заявки неожиданно оказался Караваев — защитник вышел в ЛЧ против «Боруссии», но сейчас снова заболел. Опять, как и в игре с «Уралом», место в воротах занял Лунев. Слева в полузащите появился Вендел, что немного удивительно — отрезок на левой бровке во встрече с немцами бразилец провалил.

Десятка Дзюбы

Но Сутормину, как выясняется, все равно, на какой позиции находиться. Главное — играть. Место правого защитника не очень подходит Алексею, но он в третьем матче подряд еще до 20-й минуты отдал голевую передачу. Причем всегда разным форвардам: Азмуну, Дриусси, а теперь — Дзюбе.

«Динамо» в первом тайме вообще не справлялось с массированным нападением хозяев. Хотя игра «Зенита» не поражала воображение — те же забросы с флангов, та же ставка на стандартные положения. Гости еще и помогли хозяевам: на 34-й минуте после просмотра видеоповтора арбитр Сергей Иванов назначил пенальти, а Дзюба оформил дубль и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров. Есть десять мячей в чемпионате.

Малком еще до перерыва попал в перекладину и этим промахом оставил «Динамо» в деле — со счета 0:3 гости вряд ли отыгрались бы.

Отрыв Петербурга

Отставание же в два мяча оставляло динамовцам шансы на спасение, только действовать нужно было быстро. Шварц все сделал верно: вышедшие на замену Комличенко и Каборе улучшили футбол «Динамо», а форвард еще и забил, пусть и с 11-метрового.

Сразу после пропущенного мяча Семак сделал неожиданно любопытный ход. Неожиданно, потому что тренерский штаб «Зенита» в соцсетях беспощадно критикуют за неповоротливость при перестановках по ходу матчей. А тут — замена Оздоева на Чистякова, после которой хозяева отразили расстановку «Динамо». А в три центральных защитника чемпионы России, как известно, выстраиваются крайне редко.

Смена схемы оппонента сломала планы Шварца, хотя ближе к концу матча и он перестроился — выход Нжи вместо Евгеньева превратил расстановку «Динамо» в 4-3-3. Но вряд ли это реакция на смену тактики «Зенита» — гостям просто требовалась активность впереди.

Однако они не забили, а пропустили. Вышедший на замену Азмун установил окончательный счет и подтвердил преимущество чемпионов над «Спартаком» перед очной встречей. В Петербурге — «+3».