ЦСКА не заслуживал поражения и доказал — с «Зенитом» можно бороться
До выезда в Питер ЦСКА уже играл с «Зенитом» на предсезонном турнире — и тогда, по моей информации, Федотов устроил первый серьезный разнос в перерыве, уничтожив футболистов за кошмарный тайм. Судя по реакции Игоря Акинфеева сразу после гола Малкома, в раздевалке «Газпром Арены» снова искрило: красно-синие впервые отказались от высокого прессинга, никак не могли сохранить мяч (владение рухнуло до 31 процента) и вообще забыли про атаки (0 ударов в створ).
Хотя вроде бы не собирался отходить от атакующего стиля.
— Закрыться наглухо и убегать в контратаки? Да нет такого желания. Понятно, что надо действовать максимально дисциплинированно, бегать, бороться, забить все свои моменты, которых у нас будет явно немного — не столько, сколько во всех турах до этого. Но нужно, прежде всего, играть в футбол, — рассуждал в предматчевом интервью Sport24 армеец Константин Кучаев.
Вместо игры в футбол ЦСКА страдал на стандартах «Зенита» и отбивался низким блоком (Федотов просил подниматься выше и встречать соперника на чужой половине), а защитники постоянно выслушивали от Акинфеева, благодаря которому команда так долго не пропускала. К перерыву Игорю 11 раз пробили из пределов штрафной, а забили единственным дальним выстрелом с игры. Отсюда такие эмоции: у москвичей вообще ничего не получалось, и ничья к перерыву казалась максимальным результатом, который ускользнул прямо перед свистком.
— Первый тайм мы сто процентов провалили, — признал Федотов. — Ничего не получалось, хотя были отрезки, где мы играли, как планировали. Но слишком быстро обостряли, когда ситуация не требовала, и теряли мяч.
Тем удивительнее, что ЦСКА прибавил во втором тайме и перевернул ход встречи с помощью одной замены. Хорхе Карраскаль за эту неделю успел слетать в Турцию за визой и переболеть, а перед матчем в Петербурге испытывал мышечный дискомфорт, поэтому оказался готов максимум на 45 минут. Но даже в таком состоянии сделал разницу.
Только с ним на поле мы наконец-то поняли, во что изначально собирался играть ЦСКА. Ушли провалы в центре (хотя замены и Мухина, и Кучаева подтвердили, что они оставили все силы еще в первом тайме), стабилизировался контроль мяча (после перерыва — 47 процентов), а насыщение зон переместилось от своих ворот к финальной трети. Но самый показательный момент — «Зенит» впервые за очень много домашних встреч выпал минут на 20 и оказался гораздо ближе к поражению, чем к победе.
То, что команда Семака не готова к такому сценарию, стало понятно в первой голевой атаке ЦСКА. Мойзес легко ушел от троих, а Родригао психанул в безобидной ситуации — если бы не фол на Чалове, мяч спокойно забирал Вендел.
Самый обсуждаемый момент — конечно, отмена гола Никиты Ермакова. Но такой резонанс не столько из-за спорного офсайда, сколько из-за того, что ЦСКА в этом отрезке реально выглядел лучше, а после вмешательства ВАР сразу пропустил и перечеркнул довольно качественный матч в своем исполнении.
Да, болельщикам красно-синих обидно, но в конечном счете придраться не к чему. Офсайдных линий нет, поэтому, если повторы не дают очевидного ответа, необходимо оставлять в силу решение ассистента — а он сразу поднял флаг. Даже после многочисленных просмотров повторов ничего неясно: ракурс искажает реальное положение, но, кажется, минимальный офсайд у Карраскаля все-таки был.
Понятно, что в идеальном мире хотелось бы офсайдных линий. Ну, или хотя бы решений в пользу атаки, когда речь идет о миллиметрах. Но формально в Петербурге все было по правилам.
Не понимаю, почему все обсуждают только этот эпизод — по-моему, гораздо важнее то, что Федотов за такой короткий срок построил команду, создавшую так много проблем «Зениту» в гостях. ЦСКА доказал: с «бандой» Сергея Семака, напичканной бразильскими суперзвездами, можно бороться.
А мы получили надежду, что наконец-то увидим конкуренцию в борьбе за золото.
Интрига в РПЛ жива.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
4
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
5
|Динамо
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
6
|Краснодар
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|
7
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
8
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|2 : 1
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|0 : 0
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0
|
|
Даниил Одоевский
Зенит
|4
|1
|0