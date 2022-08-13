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ЦСКА не заслуживал поражения и доказал — с «Зенитом» можно бороться

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Малком и Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Волотко верит во Владимира Федотова и чемпионскую интригу.
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
ЦСКА
Голы
Малком, 45+2 (1:0), Чалов, 63 (1:1), Мантуан, 85 (2:1)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Родригао Барриос Бакаев (Круговой, 66) Вендел (Ерохин, 90) Мостовой (Мантуан, 76) Сутормин (Адамов, 66) Малком Сергеев (Кассьерра, 66)
ЦСКА
Акинфеев Мойзес Набабкин Гайич Дивеев Мухин (Ермаков, 70) Зайнутдинов Кучаев (Зделар, 71) Медина Мендес (Карраскаль, 46) Чалов (Яковлев, 82)
Предупреждения
Барриос 62’, Мантуан 90+4’  -  Кучаев 38’, Акинфеев 54’, Мухин 54’, Набабкин 62’, Зделар 84’
Судьи
Кукуян (Сочи) Усачев (Ростов-на-Дону) Образко (Ставрополь)
ВАР
Турбин (Дмитров) Гаврилин (Владимир)

До выезда в Питер ЦСКА уже играл с «Зенитом» на предсезонном турнире — и тогда, по моей информации, Федотов устроил первый серьезный разнос в перерыве, уничтожив футболистов за кошмарный тайм. Судя по реакции Игоря Акинфеева сразу после гола Малкома, в раздевалке «Газпром Арены» снова искрило: красно-синие впервые отказались от высокого прессинга, никак не могли сохранить мяч (владение рухнуло до 31 процента) и вообще забыли про атаки (0 ударов в створ).

Хотя вроде бы не собирался отходить от атакующего стиля.

— Закрыться наглухо и убегать в контратаки? Да нет такого желания. Понятно, что надо действовать максимально дисциплинированно, бегать, бороться, забить все свои моменты, которых у нас будет явно немного — не столько, сколько во всех турах до этого. Но нужно, прежде всего, играть в футбол, — рассуждал в предматчевом интервью Sport24 армеец Константин Кучаев.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: Густаво Мантуан забивает армейцам победный мяч. У «Зенита» — новый джокер. ЦСКА боролся, но проиграл чемпионам

Вместо игры в футбол ЦСКА страдал на стандартах «Зенита» и отбивался низким блоком (Федотов просил подниматься выше и встречать соперника на чужой половине), а защитники постоянно выслушивали от Акинфеева, благодаря которому команда так долго не пропускала. К перерыву Игорю 11 раз пробили из пределов штрафной, а забили единственным дальним выстрелом с игры. Отсюда такие эмоции: у москвичей вообще ничего не получалось, и ничья к перерыву казалась максимальным результатом, который ускользнул прямо перед свистком.

— Первый тайм мы сто процентов провалили, — признал Федотов. — Ничего не получалось, хотя были отрезки, где мы играли, как планировали. Но слишком быстро обостряли, когда ситуация не требовала, и теряли мяч.

Тем удивительнее, что ЦСКА прибавил во втором тайме и перевернул ход встречи с помощью одной замены. Хорхе Карраскаль за эту неделю успел слетать в Турцию за визой и переболеть, а перед матчем в Петербурге испытывал мышечный дискомфорт, поэтому оказался готов максимум на 45 минут. Но даже в таком состоянии сделал разницу.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo;. Медведев о матче «Зенита» с ЦСКА: «Заслуженная победа, полное доминирование в первом тайме»

Только с ним на поле мы наконец-то поняли, во что изначально собирался играть ЦСКА. Ушли провалы в центре (хотя замены и Мухина, и Кучаева подтвердили, что они оставили все силы еще в первом тайме), стабилизировался контроль мяча (после перерыва — 47 процентов), а насыщение зон переместилось от своих ворот к финальной трети. Но самый показательный момент — «Зенит» впервые за очень много домашних встреч выпал минут на 20 и оказался гораздо ближе к поражению, чем к победе.

То, что команда Семака не готова к такому сценарию, стало понятно в первой голевой атаке ЦСКА. Мойзес легко ушел от троих, а Родригао психанул в безобидной ситуации — если бы не фол на Чалове, мяч спокойно забирал Вендел.

Самый обсуждаемый момент — конечно, отмена гола Никиты Ермакова. Но такой резонанс не столько из-за спорного офсайда, сколько из-за того, что ЦСКА в этом отрезке реально выглядел лучше, а после вмешательства ВАР сразу пропустил и перечеркнул довольно качественный матч в своем исполнении.

Да, болельщикам красно-синих обидно, но в конечном счете придраться не к чему. Офсайдных линий нет, поэтому, если повторы не дают очевидного ответа, необходимо оставлять в силу решение ассистента — а он сразу поднял флаг. Даже после многочисленных просмотров повторов ничего неясно: ракурс искажает реальное положение, но, кажется, минимальный офсайд у Карраскаля все-таки был.

Понятно, что в идеальном мире хотелось бы офсайдных линий. Ну, или хотя бы решений в пользу атаки, когда речь идет о миллиметрах. Но формально в Петербурге все было по правилам.

Не понимаю, почему все обсуждают только этот эпизод — по-моему, гораздо важнее то, что Федотов за такой короткий срок построил команду, создавшую так много проблем «Зениту» в гостях. ЦСКА доказал: с «бандой» Сергея Семака, напичканной бразильскими суперзвездами, можно бороться.

А мы получили надежду, что наконец-то увидим конкуренцию в борьбе за золото.

Интрига в РПЛ жива.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
66
96
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
6
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
7
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
8
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 2 : 1
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 0 : 0
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
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