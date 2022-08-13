ЦСКА не заслуживал поражения и доказал — с «Зенитом» можно бороться

Леонид Волотко верит во Владимира Федотова и чемпионскую интригу.

До выезда в Питер ЦСКА уже играл с «Зенитом» на предсезонном турнире — и тогда, по моей информации, Федотов устроил первый серьезный разнос в перерыве, уничтожив футболистов за кошмарный тайм. Судя по реакции Игоря Акинфеева сразу после гола Малкома, в раздевалке «Газпром Арены» снова искрило: красно-синие впервые отказались от высокого прессинга, никак не могли сохранить мяч (владение рухнуло до 31 процента) и вообще забыли про атаки (0 ударов в створ).

Хотя вроде бы не собирался отходить от атакующего стиля.

— Закрыться наглухо и убегать в контратаки? Да нет такого желания. Понятно, что надо действовать максимально дисциплинированно, бегать, бороться, забить все свои моменты, которых у нас будет явно немного — не столько, сколько во всех турах до этого. Но нужно, прежде всего, играть в футбол, — рассуждал в предматчевом интервью Sport24 армеец Константин Кучаев.

Вместо игры в футбол ЦСКА страдал на стандартах «Зенита» и отбивался низким блоком (Федотов просил подниматься выше и встречать соперника на чужой половине), а защитники постоянно выслушивали от Акинфеева, благодаря которому команда так долго не пропускала. К перерыву Игорю 11 раз пробили из пределов штрафной, а забили единственным дальним выстрелом с игры. Отсюда такие эмоции: у москвичей вообще ничего не получалось, и ничья к перерыву казалась максимальным результатом, который ускользнул прямо перед свистком.

— Первый тайм мы сто процентов провалили, — признал Федотов. — Ничего не получалось, хотя были отрезки, где мы играли, как планировали. Но слишком быстро обостряли, когда ситуация не требовала, и теряли мяч.

Тем удивительнее, что ЦСКА прибавил во втором тайме и перевернул ход встречи с помощью одной замены. Хорхе Карраскаль за эту неделю успел слетать в Турцию за визой и переболеть, а перед матчем в Петербурге испытывал мышечный дискомфорт, поэтому оказался готов максимум на 45 минут. Но даже в таком состоянии сделал разницу.

Только с ним на поле мы наконец-то поняли, во что изначально собирался играть ЦСКА. Ушли провалы в центре (хотя замены и Мухина, и Кучаева подтвердили, что они оставили все силы еще в первом тайме), стабилизировался контроль мяча (после перерыва — 47 процентов), а насыщение зон переместилось от своих ворот к финальной трети. Но самый показательный момент — «Зенит» впервые за очень много домашних встреч выпал минут на 20 и оказался гораздо ближе к поражению, чем к победе.

То, что команда Семака не готова к такому сценарию, стало понятно в первой голевой атаке ЦСКА. Мойзес легко ушел от троих, а Родригао психанул в безобидной ситуации — если бы не фол на Чалове, мяч спокойно забирал Вендел.

Самый обсуждаемый момент — конечно, отмена гола Никиты Ермакова. Но такой резонанс не столько из-за спорного офсайда, сколько из-за того, что ЦСКА в этом отрезке реально выглядел лучше, а после вмешательства ВАР сразу пропустил и перечеркнул довольно качественный матч в своем исполнении.

Да, болельщикам красно-синих обидно, но в конечном счете придраться не к чему. Офсайдных линий нет, поэтому, если повторы не дают очевидного ответа, необходимо оставлять в силу решение ассистента — а он сразу поднял флаг. Даже после многочисленных просмотров повторов ничего неясно: ракурс искажает реальное положение, но, кажется, минимальный офсайд у Карраскаля все-таки был.

Понятно, что в идеальном мире хотелось бы офсайдных линий. Ну, или хотя бы решений в пользу атаки, когда речь идет о миллиметрах. Но формально в Петербурге все было по правилам.

Не понимаю, почему все обсуждают только этот эпизод — по-моему, гораздо важнее то, что Федотов за такой короткий срок построил команду, создавшую так много проблем «Зениту» в гостях. ЦСКА доказал: с «бандой» Сергея Семака, напичканной бразильскими суперзвездами, можно бороться.

А мы получили надежду, что наконец-то увидим конкуренцию в борьбе за золото.

Интрига в РПЛ жива.