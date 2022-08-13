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«Динамо» и «Краснодар» сочно рубились, но забыли про футбол. Пора начинать скучать по Шварцу?

Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
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Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Самый тоскливый матч субботы.
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:0
Краснодар
Динамо
Шунин Паршивлюк Фернандес Скопинцев Сазонов Моро (Лесовой, 81) Грулев (Макаров, 46) Гагнидзе Захарян Фомин Смолов
Краснодар
Сафонов Рамирес Бородин Литвинов Черников Сперцян Ионов (Манелов, 85) Кривцов Кордоба (Баньяц, 66) Олусегун Волков (Сорокин, 85)
Предупреждения
Гагнидзе 37’, Паршивлюк 45+6’, Фомин 83’  -  Сперцян 12’, Ионов 77’, Сафонов 84’
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Чельцов (Москва)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Курочкина (Малаховка)

«Динамо» против «Краснодара» — вроде бы яркая афиша, обещающая неплохое зрелище. Правда, определенные сомнения были.

Взять гостей — у «быков» вроде бы две победы подряд со счетом 3:0. Но при этом в Екатеринбурге «Краснодар» забил больше, чем создал, а большая часть матча с «Локомотивом» была совершенно чудовищной — смотреть на это можно было, только прикладывая очень большие усилия. Ну или по приговору суда в качестве наказания. Яркие голы Рамиреса и Олусегуна, конечно, изрядно расцветили эту серость, но послевкусие осталось.

«Динамо» раскатало «Торпедо» и стало участником шоу в Воронеже, но победа в Самаре в прошлом туре была уже рабочей и с изрядной долей прагматизма. Отчасти это можно было объяснить отсутствием Фомина и Захаряна, но лишь отчасти.

Поэтому, когда в первом тайме команды выступили в жанре «биться-бороться», откровением это не стало. К счастью, до уровня бессмысленного бодалова в матче «Краснодар» — «Локомотив» неделей ранее не дотягивали. Самым же резонансным моментом стала отмашка Паршивлюка от Олусегуна — рефери Сергей Карасев даже пошел смотреть повтор, но все закончилось желтой карточкой.

Скриншот трансляции матча &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Динамо» — «Краснодар»: Карасев пожалел Паршивлюка. Тот ударил соперника рукой

Но креатива все равно не хватало. Его ждешь от Захаряна, но талантливый полузащитник после глупого удаления в Воронеже запомнился только парой нехороших фолов на Кривцове и Сперцяне. Похоже на мини-кризис. А в Олусегуна, похоже, вселился дух уехавшего в Германию Эджуке — много суеты и все невпопад.

Потерялся Сперцян. Хотя иногда напоминал о себе, как в моменте, когда на дриблинге ушел от троих соперников, разбив боковой прессинг игроков «Динамо», вроде бы зажавших полузащитника у боковой линии.

«Краснодар», особенно во втором тайме, больше контролировал мяч, но обострять совершенно не получалось. Олусегуну было некуда бежать, а попытки двигать мяч быстрее приводили к потерям. Гости при этом сразу шли в отбор, выглядело это агрессивно и интенсивно, но довольно бестолково.

В итоге моментов в матче было ровно два — по одному на каждую из команд. Оба — после перерыва. Сначала Кривцов поймал скидку Кордобы, но с линии штрафной зарядил чуть мимо нижнего угла. А в концовке Скопинцев выдал соло, обыграл двоих, пробил в ближний, но Сафонов успел сложиться и потащить. Гол, кстати, мог получиться скандальным. Защитнику «Краснодара» Волкову свело ногу, он демонстративно выключился из игры, но именно по его флангу совершал свой проход Скопинцев. Хотя формально придраться не к чему — Карасев игру не останавливал.

Как итог — «Краснодар» не проигрывает и не пропускает уже три тура подряд, при этом к качеству футбола вопросов хватает. Но не к старанию и самоотдаче. А Кривцов, например, против «Динамо» провел отличный матч.

Впечатления же от «Динамо» скомканные. Слишком разные матчи были на старте у бело-голубых. Пока можно зафиксировать лишь то, что Славиша Йоканович — точно не идейный наследник Сандро Шварца. От того, как быстро команде удастся адаптироваться к требованиям серба, во многом зависят перспективы «Динамо» в сезоне.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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