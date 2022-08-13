«Динамо» и «Краснодар» сочно рубились, но забыли про футбол. Пора начинать скучать по Шварцу?

Самый тоскливый матч субботы.

«Динамо» против «Краснодара» — вроде бы яркая афиша, обещающая неплохое зрелище. Правда, определенные сомнения были.

Взять гостей — у «быков» вроде бы две победы подряд со счетом 3:0. Но при этом в Екатеринбурге «Краснодар» забил больше, чем создал, а большая часть матча с «Локомотивом» была совершенно чудовищной — смотреть на это можно было, только прикладывая очень большие усилия. Ну или по приговору суда в качестве наказания. Яркие голы Рамиреса и Олусегуна, конечно, изрядно расцветили эту серость, но послевкусие осталось.

«Динамо» раскатало «Торпедо» и стало участником шоу в Воронеже, но победа в Самаре в прошлом туре была уже рабочей и с изрядной долей прагматизма. Отчасти это можно было объяснить отсутствием Фомина и Захаряна, но лишь отчасти.

Поэтому, когда в первом тайме команды выступили в жанре «биться-бороться», откровением это не стало. К счастью, до уровня бессмысленного бодалова в матче «Краснодар» — «Локомотив» неделей ранее не дотягивали. Самым же резонансным моментом стала отмашка Паршивлюка от Олусегуна — рефери Сергей Карасев даже пошел смотреть повтор, но все закончилось желтой карточкой.

Но креатива все равно не хватало. Его ждешь от Захаряна, но талантливый полузащитник после глупого удаления в Воронеже запомнился только парой нехороших фолов на Кривцове и Сперцяне. Похоже на мини-кризис. А в Олусегуна, похоже, вселился дух уехавшего в Германию Эджуке — много суеты и все невпопад.

Потерялся Сперцян. Хотя иногда напоминал о себе, как в моменте, когда на дриблинге ушел от троих соперников, разбив боковой прессинг игроков «Динамо», вроде бы зажавших полузащитника у боковой линии.

«Краснодар», особенно во втором тайме, больше контролировал мяч, но обострять совершенно не получалось. Олусегуну было некуда бежать, а попытки двигать мяч быстрее приводили к потерям. Гости при этом сразу шли в отбор, выглядело это агрессивно и интенсивно, но довольно бестолково.

В итоге моментов в матче было ровно два — по одному на каждую из команд. Оба — после перерыва. Сначала Кривцов поймал скидку Кордобы, но с линии штрафной зарядил чуть мимо нижнего угла. А в концовке Скопинцев выдал соло, обыграл двоих, пробил в ближний, но Сафонов успел сложиться и потащить. Гол, кстати, мог получиться скандальным. Защитнику «Краснодара» Волкову свело ногу, он демонстративно выключился из игры, но именно по его флангу совершал свой проход Скопинцев. Хотя формально придраться не к чему — Карасев игру не останавливал.

Как итог — «Краснодар» не проигрывает и не пропускает уже три тура подряд, при этом к качеству футбола вопросов хватает. Но не к старанию и самоотдаче. А Кривцов, например, против «Динамо» провел отличный матч.

Впечатления же от «Динамо» скомканные. Слишком разные матчи были на старте у бело-голубых. Пока можно зафиксировать лишь то, что Славиша Йоканович — точно не идейный наследник Сандро Шварца. От того, как быстро команде удастся адаптироваться к требованиям серба, во многом зависят перспективы «Динамо» в сезоне.