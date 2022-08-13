«Динамо» и «Краснодар» сочно рубились, но забыли про футбол. Пора начинать скучать по Шварцу?
«Динамо» против «Краснодара» — вроде бы яркая афиша, обещающая неплохое зрелище. Правда, определенные сомнения были.
Взять гостей — у «быков» вроде бы две победы подряд со счетом 3:0. Но при этом в Екатеринбурге «Краснодар» забил больше, чем создал, а большая часть матча с «Локомотивом» была совершенно чудовищной — смотреть на это можно было, только прикладывая очень большие усилия. Ну или по приговору суда в качестве наказания. Яркие голы Рамиреса и Олусегуна, конечно, изрядно расцветили эту серость, но послевкусие осталось.
«Динамо» раскатало «Торпедо» и стало участником шоу в Воронеже, но победа в Самаре в прошлом туре была уже рабочей и с изрядной долей прагматизма. Отчасти это можно было объяснить отсутствием Фомина и Захаряна, но лишь отчасти.
Поэтому, когда в первом тайме команды выступили в жанре «биться-бороться», откровением это не стало. К счастью, до уровня бессмысленного бодалова в матче «Краснодар» — «Локомотив» неделей ранее не дотягивали. Самым же резонансным моментом стала отмашка Паршивлюка от Олусегуна — рефери Сергей Карасев даже пошел смотреть повтор, но все закончилось желтой карточкой.
Но креатива все равно не хватало. Его ждешь от Захаряна, но талантливый полузащитник после глупого удаления в Воронеже запомнился только парой нехороших фолов на Кривцове и Сперцяне. Похоже на мини-кризис. А в Олусегуна, похоже, вселился дух уехавшего в Германию Эджуке — много суеты и все невпопад.
Потерялся Сперцян. Хотя иногда напоминал о себе, как в моменте, когда на дриблинге ушел от троих соперников, разбив боковой прессинг игроков «Динамо», вроде бы зажавших полузащитника у боковой линии.
«Краснодар», особенно во втором тайме, больше контролировал мяч, но обострять совершенно не получалось. Олусегуну было некуда бежать, а попытки двигать мяч быстрее приводили к потерям. Гости при этом сразу шли в отбор, выглядело это агрессивно и интенсивно, но довольно бестолково.
В итоге моментов в матче было ровно два — по одному на каждую из команд. Оба — после перерыва. Сначала Кривцов поймал скидку Кордобы, но с линии штрафной зарядил чуть мимо нижнего угла. А в концовке Скопинцев выдал соло, обыграл двоих, пробил в ближний, но Сафонов успел сложиться и потащить. Гол, кстати, мог получиться скандальным. Защитнику «Краснодара» Волкову свело ногу, он демонстративно выключился из игры, но именно по его флангу совершал свой проход Скопинцев. Хотя формально придраться не к чему — Карасев игру не останавливал.
Как итог — «Краснодар» не проигрывает и не пропускает уже три тура подряд, при этом к качеству футбола вопросов хватает. Но не к старанию и самоотдаче. А Кривцов, например, против «Динамо» провел отличный матч.
Впечатления же от «Динамо» скомканные. Слишком разные матчи были на старте у бело-голубых. Пока можно зафиксировать лишь то, что Славиша Йоканович — точно не идейный наследник Сандро Шварца. От того, как быстро команде удастся адаптироваться к требованиям серба, во многом зависят перспективы «Динамо» в сезоне.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
4
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
5
|Динамо
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
6
|Краснодар
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|
7
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
8
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|2 : 1
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|0 : 0
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0
|
|
Даниил Одоевский
Зенит
|4
|1
|0