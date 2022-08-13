Медведев о матче «Зенита» с ЦСКА: «Заслуженная победа, полное доминирование в первом тайме»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев остался доволен игрой команды в домашнем матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Заслуженная победа, полное доминирование в первом тайме. В первой половине игры было 7 спасений Акинфеева. Во втором тайме мы сделали своевременные замены. Гол Мантуана? Классный дебютный мяч!» — заявил Медведев.

«Зенит» набрал 11 очков в пяти матчах и возглавил турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре команда Сергея Семака 21 августа дома сыграет с московским «Торпедо».