У «Зенита» — новый джокер. ЦСКА боролся, но проиграл чемпионам
Реальное сопротивление
Очень давно не было такого, чтобы исход домашнего матча «Зенита» стоял под вопросом. Последний раз сомнения возникали, пожалуй, перед первой встречей 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом», а в премьер-лиге — даже не вспомнить. «Зенит» давно и прочно закрепился в статусе безоговорочного фаворита лиги, который еще и на своем поле играет заметно лучше, чем в гостях. Уступить он, конечно, может, но чаще всего это гиперсенсация.
Армейцам удалось невозможное — они стали похожи на конкурентов «Зенита». Всю неделю матч подогревался мнениями о том, как хороши красно-синие на старте сезона, что они опережают команду Сергея Семака на два очка и могут претендовать на золото. Похвалу ЦСКА заслужил — Владимир Федотов и правда проделал отличную работу, хотя толком не получил усиления перед стартом сезона.
Дебют Бакаева в основе, Карраскаль в запасе
Очевидно, что ЦСКА в этой игре поддерживали даже болельщики других команд. Всем, кроме Санкт-Петербурга, надоела гегемония «Зенита», и крутой старт армейцев давал им надежду на смену власти. Тем более что сине-бело-голубые из-за травм лишились Клаудиньо и Далера Кузяева, а Даниил Одоевский пропускал матч из-за дисквалификации.
Но и «Зенит» тщательно готовился к матчу с одним из лидеров. По игре на чужих «стандартах» было видно, что команда разбирала действия соперника в предыдущих встречах. Семак произвел и перестановки в составе: например, отправился в запас незабивающий Матео Кассьерра, а Иван Сергеев вернулся в основу. Впервые в питерской карьере с первых минут вышел Зелимхан Бакаев — он заменил травмированного Клаудиньо. А место в воротах занял Михаил Кержаков. И это довольно неожиданно, так как новичок Иван казался как минимум претендентом на первый номер. В Грозном бразилец не мог выйти на поле из-за лимита, а тут проблем не было — он остался в запасе по решению тренерского штаба.
Федотов тоже был вынужден перемешать состав. Хорхе Карраскаль накануне заболел, поэтому не был готов к игре на сто процентов и остался в запасе. Его место на левом крыле атаки занял новичок Виктор Мендес — номинальный центральный полузащитник первую игру в основе ЦСКА провел не на привычной позиции. Помимо него в основе оказался другой новобранец — левый защитник Мойзес.
Давление «Зенита» и гол Малкома
По первому тайму казалось, что ожидаемое жесткое сопротивление ЦСКА лишь иллюзия. Армейцы большую часть времени оборонялись и крайне редко переходили на чужую половину поля. Хотя атакующая тройка старалась встречать «Зенит» достаточно высоко, но защита располагалась компактно.
Тем не менее моменты у ворот Игоря Акинфеева все равно возникали часто, и голкипер ЦСКА играл роскошно. Любопытно, что в первом тайме армейцы допустили целых десять ударов из штрафной площади, и это совсем не типично для них. А еще интереснее, что прямо перед перерывом Малком забил единственным ударом «Зенита» из-за штрафной с игры. Тут Акинфеев уже ничего не мог сделать — мяч шел по уходящей траектории в угол, а Игорю после этого оставалось только наорать на тех, кто не накрыл левую ногу бразильца.
Пенальти Родригао и гол Мантуана
ЦСКА нужно было забивать — и Федотов чуть раскрыл игру. На поле вышел не совсем здоровый Карраскаль, который даже в таком состоянии расцветил левый фланг. Но гол соорудил другой футболист той бровки — Мойзес. Защитник сыграл фантастически — он ушел от Сутормина, Ловрена и Мостового, выдал пас в центр штрафной, где Родригао сбил Чалова. Чистый пенальти, который сам же Федор и реализовал.
«Зенит» пенальти подкосил — Семак даже решился на тройную замену. Но никто из вышедших на замену футболистов (Кассьерра, Адамов и Круговой) на игру не повлиял. А вот следующая перестановка стала судьбоносной — Густаво Мантуан дебютировал за «Зенит» и сразу же включился в игру. Поначалу он играл не очень остро, а вот у ворот хозяев было опасно. Никита Ермаков даже забил, но гол отменили из-за офсайда у Карраскаля.
И когда давление у ворот «Зенита» стало по-настоящему нарастать, на авансцену вышел Мантуан — хавбек принял мяч прямо перед штрафной и пальнул в угол с правой ноги. Шокирующий старт карьеры в России для футболиста, к трансферу которого в Питере относились скептически, ведь он часто получал травмы в Бразилии.
«Зенит» в итоге довел дело до победы. Но такой нервной игры РПЛ в Санкт-Петербурге в этом году еще не было. ЦСКА точно будет претендовать на многое, но пока что «Зенит» его обходит.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
4
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|2 : 1
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0