У «Зенита» — новый джокер. ЦСКА боролся, но проиграл чемпионам

Густаво Мантуан принес тяжелейшую победу над армейцами.

Реальное сопротивление

Очень давно не было такого, чтобы исход домашнего матча «Зенита» стоял под вопросом. Последний раз сомнения возникали, пожалуй, перед первой встречей 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом», а в премьер-лиге — даже не вспомнить. «Зенит» давно и прочно закрепился в статусе безоговорочного фаворита лиги, который еще и на своем поле играет заметно лучше, чем в гостях. Уступить он, конечно, может, но чаще всего это гиперсенсация.

Армейцам удалось невозможное — они стали похожи на конкурентов «Зенита». Всю неделю матч подогревался мнениями о том, как хороши красно-синие на старте сезона, что они опережают команду Сергея Семака на два очка и могут претендовать на золото. Похвалу ЦСКА заслужил — Владимир Федотов и правда проделал отличную работу, хотя толком не получил усиления перед стартом сезона.

Дебют Бакаева в основе, Карраскаль в запасе

Очевидно, что ЦСКА в этой игре поддерживали даже болельщики других команд. Всем, кроме Санкт-Петербурга, надоела гегемония «Зенита», и крутой старт армейцев давал им надежду на смену власти. Тем более что сине-бело-голубые из-за травм лишились Клаудиньо и Далера Кузяева, а Даниил Одоевский пропускал матч из-за дисквалификации.

Но и «Зенит» тщательно готовился к матчу с одним из лидеров. По игре на чужих «стандартах» было видно, что команда разбирала действия соперника в предыдущих встречах. Семак произвел и перестановки в составе: например, отправился в запас незабивающий Матео Кассьерра, а Иван Сергеев вернулся в основу. Впервые в питерской карьере с первых минут вышел Зелимхан Бакаев — он заменил травмированного Клаудиньо. А место в воротах занял Михаил Кержаков. И это довольно неожиданно, так как новичок Иван казался как минимум претендентом на первый номер. В Грозном бразилец не мог выйти на поле из-за лимита, а тут проблем не было — он остался в запасе по решению тренерского штаба.

Федотов тоже был вынужден перемешать состав. Хорхе Карраскаль накануне заболел, поэтому не был готов к игре на сто процентов и остался в запасе. Его место на левом крыле атаки занял новичок Виктор Мендес — номинальный центральный полузащитник первую игру в основе ЦСКА провел не на привычной позиции. Помимо него в основе оказался другой новобранец — левый защитник Мойзес.

Давление «Зенита» и гол Малкома

По первому тайму казалось, что ожидаемое жесткое сопротивление ЦСКА лишь иллюзия. Армейцы большую часть времени оборонялись и крайне редко переходили на чужую половину поля. Хотя атакующая тройка старалась встречать «Зенит» достаточно высоко, но защита располагалась компактно.

Тем не менее моменты у ворот Игоря Акинфеева все равно возникали часто, и голкипер ЦСКА играл роскошно. Любопытно, что в первом тайме армейцы допустили целых десять ударов из штрафной площади, и это совсем не типично для них. А еще интереснее, что прямо перед перерывом Малком забил единственным ударом «Зенита» из-за штрафной с игры. Тут Акинфеев уже ничего не мог сделать — мяч шел по уходящей траектории в угол, а Игорю после этого оставалось только наорать на тех, кто не накрыл левую ногу бразильца.

Пенальти Родригао и гол Мантуана

ЦСКА нужно было забивать — и Федотов чуть раскрыл игру. На поле вышел не совсем здоровый Карраскаль, который даже в таком состоянии расцветил левый фланг. Но гол соорудил другой футболист той бровки — Мойзес. Защитник сыграл фантастически — он ушел от Сутормина, Ловрена и Мостового, выдал пас в центр штрафной, где Родригао сбил Чалова. Чистый пенальти, который сам же Федор и реализовал.

«Зенит» пенальти подкосил — Семак даже решился на тройную замену. Но никто из вышедших на замену футболистов (Кассьерра, Адамов и Круговой) на игру не повлиял. А вот следующая перестановка стала судьбоносной — Густаво Мантуан дебютировал за «Зенит» и сразу же включился в игру. Поначалу он играл не очень остро, а вот у ворот хозяев было опасно. Никита Ермаков даже забил, но гол отменили из-за офсайда у Карраскаля.

И когда давление у ворот «Зенита» стало по-настоящему нарастать, на авансцену вышел Мантуан — хавбек принял мяч прямо перед штрафной и пальнул в угол с правой ноги. Шокирующий старт карьеры в России для футболиста, к трансферу которого в Питере относились скептически, ведь он часто получал травмы в Бразилии.

«Зенит» в итоге довел дело до победы. Но такой нервной игры РПЛ в Санкт-Петербурге в этом году еще не было. ЦСКА точно будет претендовать на многое, но пока что «Зенит» его обходит.