Превзошел Месси, стал лучшим в Бразилии, попал в букмекерский скандал. Луис Энрике в «Зените» должен стать заменой Малкома

Рассказываем о бразильце, который может скоро переехать в Петербург.

Давний интерес

Летом 2023 года «Зенит» уже пытался приобрести Луиса Энрике, рассматривая его как альтернативу Малкому. На тот момент вингер представлял «Бетис». Звездой ла лиги он не был, но потенциал продемонстрировал. Только сейчас это совсем другой игрок. Более опытный и зрелый. Чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес в составе «Ботафого», а также футболист национальной сборной, внесший вклад в выход пентакампеонов из кризиса. Ясно, что быть основным при наличии в сборной играющих на той же позиции Рафиньи и Родриго нереально. Однако Доривал Жуниор доверял Энрике достойные игровые отрезки во всех шести осенних матчах отборочного цикла ЧМ-2026, и тот не подвел. Отметился двумя голами, включая победный в ворота чилийцев, и результативной передачей.

Такой футболист стоит серьезных денег, и слухов вокруг перехода в «Зенит» много. Согласно одному из них, в сделку со стороны сине-бело-голубых может быть включен Артур, которому в случае переезда Энрике на берега Невы банально не найдется места в составе. Кроме того, возможно, «Ботафого» получит приоритетные права на приобретение Вендела в летнее трансферное окно. По другой версии, эти переходы никак не связаны, и чемпионы России готовы заплатить за новую бразильскую звезду 25 миллионов евро. А возможно, и больше. Называются даже цифры 35 миллионов, при наличии конкурентного предложения от «Ньюкасла». И понятно, что на фоне таких претендентов слухи об интересе из Италии и от умеющего считать деньги «Монако» всерьез воспринимать уже не стоит.

Ну а «Ботафого», несмотря на мощные вложения со стороны американского владельца Джона Текстора, не выступает в роли собаки на сене. Главный тренер Артур Жорже уже уехал на заработки в катарский «Аль-Райан». Если есть спрос — продают и звезд чемпионского состава. Например, аргентинца Альмаду, которого в «Атланте Юнайтед» летом заменил Алексей Миранчук, купили в МЛС за 19,5 миллиона евро, а сейчас — пока на правах аренды — отпустили в «Лион». Что, впрочем, объясняется еще и тем, что Текстор владеет и французским клубом (а еще бельгийским «Моленбеком» и 40 процентами акций «Кристал Пэлас»). Кстати, уход Альмады — лишний повод продолжить процесс переманивания из «Динамо» не приехавшего на сбор бело-голубых Бителло. Между тем трансферное окно в Бразилии распахнуто до 28 февраля, и все только начинается.

Фото Global Look Press

Пять братьев и дорога к мечте

Впрочем, вернемся к Энрике, чья карьера типична для Бразилии. Маленького Луиса, которому в тот момент было семь лет, приметил в родном Петрополисе его будущий агент. Увидев потенциал, он пригласил будущую звезду в свою школу. Из нее, правда, Энрике едва не ушел, так как дорога занимала слишком много времени. Причем тогда он чуть не закончил с футболом, отдав предпочтение дзюдо.

В Ксерем на тренировки Луиса возил на автобусе ныне покойный отец, работавший шеф-поваром. У него было еще пять сыновей, так что шикарной жизнь не назовешь. Когда Энрике получил первую зарплату, он взял за правило покупать родителям продукты. А став профессионалом, перевез их в новый дом ближе к центру города. К своей мечте Луис шел с завидным упорством, в 11 лет пройдя отбор в академию большого клуба — «Флуминенсе».

В 2018-м в молодежке «трехцветных» образовалось крутое атакующее трио. Кроме Энрике в него входили успешно играющий в «Брайтоне» Жоао Педро и пока не сумевший проявить себя в «Атлетико» Маркос Пауло. Успехи потенциального зенитовца не могли не заметить и стали постепенно привлекать в главную команду, где молодой человек оказался в крутой компании с матерыми ветеранами — Фредом, Кано и Нене. В Энрике видели большой потенциал, прописав в контракте в качестве отступных 40 миллионов евро. Впрочем, с «Бетисом» сошлись на восьми.

В Испании у вингера, который, будучи левшой, играет на правом фланге (еще одна важная параллель с Малкомом), были отдельные всплески. Например, гол и пас в Лиге Европы в гостевой игре с «Ромой» (2:1) или пара результативных передач в игре Суперкубка Испании с «Барселоной», которая склонила чашу весов в свою пользу только в серии пенальти. Возглавлявший сборную Бразилии Тите в какой-то момент даже включил никогда не вызывавшегося им футболиста в расширенный список кандидатов на участие в ЧМ-2022.

Случилась и неприятная ситуация с так называемым букмекерским делом, главным фигурантом которого является полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета. Якобы Энрике в один день с соотечественником (12 марта 2023 года) получил подозрительную желтую карточку во встрече с «Вильярреалом». Но если Пакета в Англии предъявили обвинения, то по итогам расследования ла лиги не было найдено оснований для подачи соответствующей жалобы. А ведь футболист пострадал как раз из-за упоминания своей фамилии, в последний момент вылетев из заявки олимпийской сборной.

Фото AFP

В честь кумира

«Ботафого» сделал на Энрике серьезную ставку, а владелец клуба Текстор лично летал на переговоры в Севилью и сообщил об успешной сделке в своих соцсетях. За трансфер выложили 18 миллионов евро, что до подписания Альмады было самой дорогой покупкой в истории чемпионата Бразилии. И, как писали в конце года местные СМИ, эти деньги 24-летний футболист отработал сполна. Даже с запасом.

Семь голов и три результативных передачи в серии А в комплекте со званием лучшего игрока турнира по версии Ge Globo. Четыре точных удара и два ассистентских балла в Кубке Либертадорес, где в победном финальном противостоянии с бывшей звездой «Зенита» Халком и его «Атлетику Минейру» (3:1) Энрике открыл счет и заработал оказавшийся победным пенальти. И два трофея стали поводом для двух памятных татуировок.

«Я доволен всем, что происходит со мной в «Ботафого». В своем первом интервью, когда я приехал сюда, я сказал, что «Ботафого» нужно быть на вершине, потому что это клуб, который много страдал. Слава богу, игрокам и тренерам. Я очень горжусь всем, что произошло со мной в этом сезоне, одном из лучших в моей карьере, и давайте будем наслаждаться», — говорил футболист перед поездкой на Межконтинентальный кубок, где его растерявшая массу эмоций команда не смогла пробиться в финал.

А еще Энрике стал «Королем Америки» по итогам конкурса, который уже более полувека проводит уругвайская газета El Pais. Журналисты со всего Нового Света каждый год определяют лучшего футболиста из числа выступающих в латиноамериканских лигах. В разные годы «Королями» становились Пеле и Марадона, Зико и Ромарио, Сократес и Вальдеррама, Неймар и Кемпес. Из недавних лауреатов стоит выделить Хулиана Альвареса.

Лионель Месси. Фото USA Today Sports

Нынешний же «королевский» конкурс примечателен тем, что в числе конкурентов набравшего 52 процента голосов Энрике значился Лионель Месси. Это само по себе круто, а ведь аргентинец был тем, кто всю карьеру вдохновлял Луиса. Что, само собой, наложило отпечаток и на стиль игры бразильца. Тот даже назвал в честь Лео свою собаку (как и звезда «Бетиса» Иско). И пес, кстати, переезжал вместе с семьей Энрике в Испанию. Трансатлантическими перелетами его не удивить, так что в скором времени он вполне может проследовать в Санкт-Петербург, где, похоже, нашли по-настоящему крутую замену Малкому.