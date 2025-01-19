Так уходит Вендел из «Зенита» или нет? В Бразилии пишут, что да, а в Питере все отрицают
Бразильцы «Зенита» давно известны как беспокойные футболисты. Каждую длительную паузу такие игроки, как Вендел и Клаудиньо, стремятся покинуть Санкт-Петербург — зима 2025 года не стала исключением. Хотя, в отличие от предыдущих лет, мятежные латиноамериканцы приехали на сборы, спокойнее от этого не стало. Наоборот: в Бразилии пишут, что Вендел уже почти покинул «Зенит».
Петербуржцы все опровергают
Сообщения о том, что 27-летний полузащитник сине-бело-голубых интересен «Ботафого», и что этот интерес взаимный, появились еще в начале года. Однако теперь, если верить бразильским источникам, ситуация стала серьезной — трансфер Вендела якобы близок как никогда.
Об этом сообщает издание Globo. Журналисты утверждают, что «Зенит» принял предложение «Ботафого», и от логичного завершения сделки ее отделяют только бюрократические нюансы. С самим Венделом, по их словам, также решены все вопросы — он согласился на предложенную зарплату еще на прошлой неделе.
Правда, в «Зените» с информацией Globo не согласны. Председатель правления клуба Александр Медведев в комментарии для «СЭ» категорически опроверг эту информацию: «Вендел никуда до лета не уходит. Сколько раз нужно повторять?»
Вендел — неспокойный парень
Уйдет он или останется — покажет время, которого еще достаточно: трансферное окно в Бразилии открыто до 28 февраля. К тому же, если верить инсайдам, «Зенит» параллельно ведет с «Ботафого» переговоры о покупке 24-летнего вингера Луиса Энрике за космические 35 миллионов евро. Кто знает, к чему это приведет.
В любом случае, даже если Вендел останется, он просто добавит эту попытку в свою копилку. Например, в 2023 году бразилец уже пытался покинуть команду: задержался на родине на целый месяц и искал себе новый клуб. В итоге вернулся, так как подходящий вариант не нашелся.
В 2024 году Вендел также предпринимал попытки уйти, на этот раз в конкретный клуб — «Галатасарай». Однако у турецкого клуба не получилось договориться с «Зенитом» по условиям сделки: за Вендела предлагали 20 миллионов евро, что не устроило сине-бело-голубых. Переговоры завершились безрезультатно, и игрок остался в команде.
Будет ли третья попытка удачнее предыдущей?
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В составе петербургского клуба бразилец стал четырехкратным чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок страны. В текущем сезоне на его счету один гол и восемь голевых передач в РПЛ, по данным FBref.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3