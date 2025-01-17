Накажут ли форварда «Акрона»?

Глава РПЛ Александр Алаев обратился в комитет по этике Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, опубликованное в ноябре. В РФС подтвердили получение письма, но отметили, что дата заседания еще не назначена.

Интервью проверили по инициативе «Локомотива»

Поводом для проверки стало интервью, которое Дзюба дал «Матч ТВ». По данным того же источника, «Локомотив» подготовил для комитета по этике РФС экспертизу по интервью Дзюбы на 50 страницах. РПЛ, основываясь на запросе «Локомотива», считает, что некоторые высказывания футболиста нарушают положения статьи 15 регламента РФС по этике:

пункт 1: «Субъекты футбола обязаны защищать, уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других лиц»;

пункт 2: «Субъектам футбола запрещается использование оскорбительных жестов и выражений, в том числе, но не ограничиваясь, с использованием социальных сетей и СМИ, способных каким-либо образом оскорбить кого-либо или подстрекать других к ненависти или насилию».

Согласно регламенту РФС по этике за нарушение этих пунктов предусмотрен штраф до 250 тысяч рублей.

Также в письме указано, что РПЛ по инициативе «Локомотива» провела лингвистическую экспертизу интервью и ее итоги приложила к посланию. Лига считает, что в интервью содержатся «высказывания предположительно оскорбительного характера в адрес отдельных работников ФК «Локомотив».

Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что не понравилось РПЛ?

Интервью, которое дал 35-летний футболист «Акрона» в ноябре, получилось действительно скандальным. Главные цитаты можно посмотреть в нашем материале.

«Локомотиву» действительно было от чего возмутиться. В беседе Дзюба проехался по всем. Так, досталось генеральному директору клуба Владимиру Леонченко: «Злопамятный человек. В лицо, конечно же, он никогда бы не посмел мне ничего сказать. Но он все время строил козни».

Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов тоже получил порцию оскорблений: «Понимаете, Михаил Михайлович — очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно... трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный. Слушает, читает все комментарии. Все, что напишут даже на заборе, он читает, это ему очень важно. Он хочет казаться для всех хорошим, таким сильным. А он очень нерешительный».

Кроме того, Дзюба заявил о существовании в клубе конфликтных группировок («чертановские» и «измайловские») и назвал некоторых сотрудников «тремя-четырьмя скотинами, паразитами, которые все убивают».

Реакция «Локомотива»

«Локомотив» отреагировал жестко. «Мы расцениваем оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Артем Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу. Также считаем абсолютно неприемлемым публикацию интервью такого содержания и его продвижение на информационных ресурсах, напрямую сотрудничающих с Российской премьер-лигой, дискредитируя как саму РПЛ, так и представляющие лигу клубы», — говорилось в заявлении клуба.

Дзюба выступал за «Локомотив» с 2023 по 2024 год. За это время он сыграл в РПЛ 32 матча, в которых забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.