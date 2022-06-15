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«Зенит» — моя судьба!» В Санкт-Петербурге переход Бакаева представили скандальным видео

Отдел футбола «СЭ»
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В Санкт-Петербурге переход Бакаева представили скандальным видео.
Девять лет назад игрок сам предсказал этот трансфер.

«Зенит» красиво представил новичка Зелимхана Бакаева, который перешел в клуб на правах свободного агента после того, как истек срок его договора со «Спартаком». 25-летний полузащитник стал первым игроком, кто напрямую перебрался из «Спартака» в «Зенит» со времен Артема Дзюбы в 2015 году.

 
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Представление новичка в соцсетях получилось эффектным: «Зенит» вспомнил старое видео с Бакаевым еще времен академии «Спартака», где молодой парень с другими выпускниками исполняет кричалку: «Оле-ола, «Зенит» — моя судьба!»

Медиаслужба питерцев здорово сработала, как поддев «Спартак», так и напомнив об истории с кричалкой Бакаева об их клубе.

Видео было впервые опубликовано девять лет назад, и на нем Зелимхан в классе за партой то ли на спор, то ли просто в шутку исполняет знаменитую кричалку фанатов «Зенита».

Сам футболист об этом толком нигде не рассказывал и не объяснял, зачем кричал в поддержку питерской команды — принципиального соперника «Спартака».

Теперь этот ролик уже воспринимается не так однозначно, и для 16-летнего Бакаева на том видео «Зенит» действительно стал судьбой. Своему родному клубу он оказался по каким-то причинам не нужен, а питерцы не побоялись оформить трансфер, несмотря на возможную неоднозначную реакцию фанатов двух команд.

Питерцы поддели «Спартак» и в своем пожелании игроку пополнить коллекцию трофеев. Намек на то, что в московском клубе Бакаев выиграл только два: недавний Кубок России и Суперкубок в 2017 году.

Зелимхан не скрывает, что в «Зенит» пришел за трофеями и в первую очередь за чемпионством:

«Естественно, я хочу стать чемпионом, у меня еще нет этого титула. А вообще хочется выиграть все! Конкуренция — это хорошо, для меня — уж точно, поэтому буду работать, доказывать и делать все, чтобы быть игроком стартового состава».

Бакаев уже предвкушает матч за Суперкубок против бывшей команды.

— Конечно, я его жду! Это будет большой матч. Наверное, такие игры ждут все, у них особый антураж, за ними следят болельщики. Соперник непростой, но мы будем готовиться. Надеюсь, выиграем, — отметил Зелимхан.

Напомним, что матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

Зелимхан Бакаев
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
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