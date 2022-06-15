«Зенит» — моя судьба!» В Санкт-Петербурге переход Бакаева представили скандальным видео

Девять лет назад игрок сам предсказал этот трансфер.

«Зенит» красиво представил новичка Зелимхана Бакаева, который перешел в клуб на правах свободного агента после того, как истек срок его договора со «Спартаком». 25-летний полузащитник стал первым игроком, кто напрямую перебрался из «Спартака» в «Зенит» со времен Артема Дзюбы в 2015 году.

Представление новичка в соцсетях получилось эффектным: «Зенит» вспомнил старое видео с Бакаевым еще времен академии «Спартака», где молодой парень с другими выпускниками исполняет кричалку: «Оле-ола, «Зенит» — моя судьба!»

Медиаслужба питерцев здорово сработала, как поддев «Спартак», так и напомнив об истории с кричалкой Бакаева об их клубе.

Видео было впервые опубликовано девять лет назад, и на нем Зелимхан в классе за партой то ли на спор, то ли просто в шутку исполняет знаменитую кричалку фанатов «Зенита».

Сам футболист об этом толком нигде не рассказывал и не объяснял, зачем кричал в поддержку питерской команды — принципиального соперника «Спартака».

Теперь этот ролик уже воспринимается не так однозначно, и для 16-летнего Бакаева на том видео «Зенит» действительно стал судьбой. Своему родному клубу он оказался по каким-то причинам не нужен, а питерцы не побоялись оформить трансфер, несмотря на возможную неоднозначную реакцию фанатов двух команд.

Питерцы поддели «Спартак» и в своем пожелании игроку пополнить коллекцию трофеев. Намек на то, что в московском клубе Бакаев выиграл только два: недавний Кубок России и Суперкубок в 2017 году.

Зелимхан не скрывает, что в «Зенит» пришел за трофеями и в первую очередь за чемпионством:

«Естественно, я хочу стать чемпионом, у меня еще нет этого титула. А вообще хочется выиграть все! Конкуренция — это хорошо, для меня — уж точно, поэтому буду работать, доказывать и делать все, чтобы быть игроком стартового состава».

Бакаев уже предвкушает матч за Суперкубок против бывшей команды.

— Конечно, я его жду! Это будет большой матч. Наверное, такие игры ждут все, у них особый антураж, за ними следят болельщики. Соперник непростой, но мы будем готовиться. Надеюсь, выиграем, — отметил Зелимхан.

Напомним, что матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.