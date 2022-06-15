«Зенит» — моя судьба!» В Санкт-Петербурге переход Бакаева представили скандальным видео
«Зенит» красиво представил новичка Зелимхана Бакаева, который перешел в клуб на правах свободного агента после того, как истек срок его договора со «Спартаком». 25-летний полузащитник стал первым игроком, кто напрямую перебрался из «Спартака» в «Зенит» со времен Артема Дзюбы в 2015 году.
Представление новичка в соцсетях получилось эффектным: «Зенит» вспомнил старое видео с Бакаевым еще времен академии «Спартака», где молодой парень с другими выпускниками исполняет кричалку: «Оле-ола, «Зенит» — моя судьба!»
Медиаслужба питерцев здорово сработала, как поддев «Спартак», так и напомнив об истории с кричалкой Бакаева об их клубе.
Видео было впервые опубликовано девять лет назад, и на нем Зелимхан в классе за партой то ли на спор, то ли просто в шутку исполняет знаменитую кричалку фанатов «Зенита».
Сам футболист об этом толком нигде не рассказывал и не объяснял, зачем кричал в поддержку питерской команды — принципиального соперника «Спартака».
Теперь этот ролик уже воспринимается не так однозначно, и для 16-летнего Бакаева на том видео «Зенит» действительно стал судьбой. Своему родному клубу он оказался по каким-то причинам не нужен, а питерцы не побоялись оформить трансфер, несмотря на возможную неоднозначную реакцию фанатов двух команд.
Питерцы поддели «Спартак» и в своем пожелании игроку пополнить коллекцию трофеев. Намек на то, что в московском клубе Бакаев выиграл только два: недавний Кубок России и Суперкубок в 2017 году.
Зелимхан не скрывает, что в «Зенит» пришел за трофеями и в первую очередь за чемпионством:
«Естественно, я хочу стать чемпионом, у меня еще нет этого титула. А вообще хочется выиграть все! Конкуренция — это хорошо, для меня — уж точно, поэтому буду работать, доказывать и делать все, чтобы быть игроком стартового состава».
Бакаев уже предвкушает матч за Суперкубок против бывшей команды.
— Конечно, я его жду! Это будет большой матч. Наверное, такие игры ждут все, у них особый антураж, за ними следят болельщики. Соперник непростой, но мы будем готовиться. Надеюсь, выиграем, — отметил Зелимхан.
Напомним, что матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0