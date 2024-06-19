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Сегодня, 13:30

Паршивлюк завершил карьеру, но остается в «Динамо». Войдет в штаб Лички

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил карьеру
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Паршивлюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Теперь Сергей Викторович.

Инсайдер Иван Карпов сообщает: 35-летний защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил карьеру. Но отдыхать не будет — теперь уже экс-футболист войдет в тренерский штаб Марцела Лички. В «Динамо» информацию подтвердили, но функционал Сергея Викторовича пока что — загадка.

Вариант с переходом в тренерский штаб был предсказуем. О Паршивлюке часто отзывались как о человеке с сильными лидерскими качествами. А в конце мая Марцел Личка и вовсе высказался так: «Если говорить о будущем главном тренере, то, на мой взгляд, Паршивлюк однажды мог бы стать таковым в РПЛ», — цитирует тренера «Динамо» «Советский спорт».

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Паршивлюк — воспитанник «Спартака». В составе красно-белых защитник трижды становился серебряным призером чемпионата России. Также Паршивлюк — самый молодой капитан в истории «Спартака», он стал им в 21 год.

В 2016 году Сергей покинул красно-белых и перешел в «Анжи», после чего оказался в «Ростове». В 2019 году он перешел в «Динамо», где за пять лет дважды выиграл бронзовые медали.

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В своем последнем матче в составе «Динамо» (против «Краснодара» в 30-м туре) Паршивлюк заработал удаление и дисквалификацию на одну игру. Бело-голубые в той встрече уступили, и это стоило им чемпионства.

Всего в составе «Динамо» защитник провел 110 матчей, забил один мяч и отдал 8 голевых передач. Также на его счету 22 желтые и 3 красные карточки.

Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

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Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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