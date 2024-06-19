Источник: 35-летний Паршивлюк завершил игровую карьеру

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил профессиональную карьеру, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, эту информацию подтвердили в клубе. 35-летний россиянин присоединится к тренерскому штабу Марцела Лички.

Паршивлюк выступает за «Динамо» с 2019 года. В прошлом сезоне защитник провел 21 матч за московскую команду во всех турнирах и сделал 1 голевой пас. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.