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«Считаю результаты опроса ВЦИОМа вырванными из общего контекста. Популярность российского футбола никогда не упадет!» Реплика Юрия Семина

Семин не согласен с заявлением ВЦИОМа о падении интереса к футболу среди россиян
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты «Локомотива» благодарят болельщиков за поддержку после матча со «Спаратком».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Известный тренер, трехкратный чемпион страны с «Локомотивом» прокомментировал «СЭ» результаты опроса ВЦИОМа, согласно которому процент граждан РФ, равнодушных к футболу, вырос с 43 процентов в 2005 году до 77 процентов в 2024-м.

— Не склонен думать, что результаты этого опроса объективны, считаю их вырванными из общего контекста, — говорит Семин. — Популярность российского футбола никогда не упадет! Люди любят эту игру, футбол развивается и всегда будет развиваться у нас в стране, и обязательно придут большие успехи.

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На точно такой же вопрос всего шесть лет назад прозвучал бы прямо противоположный ответ. Просто тогда в России прошел домашний чемпионат мира, на котором к тому же наша сборная вышла в четвертьфинал, и о футболе постоянно говорили везде, в том числе на федеральных телеканалах. Теперь на них преобладает совсем другая тематика, футбола, как и вообще спорта, там давно уже нет. Национальная команда, как и клубы, по известным причинам уже третий год не участвует в международных соревнованиях. Поэтому неудивительно, что обыватели, которые, по всей вероятности, и являлись целевой аудиторией этого опроса, высказались о непопулярности футбола в России.

— На самом же деле посмотрите, сколько народу ходит на матчи РПЛ в Санкт-Петербурге, где средняя посещаемость в этом сезоне — почти 35 тысяч, одна из самых высоких в истории, в Краснодаре, где один из лучших, если не лучший в стране стадион постоянно переполнен, — продолжает Семин. — В мое родное Черкизово на субботнее дерби «Локомотив» — «Спартак», как в лучшие времена, пришло более 20 тысяч зрителей. И это при том, что встречи чемпионата России игнорируют многие активные болельщики, которые не согласились с введением Fan ID.

Матч «Локомотив» — «Спартак» посетили более 2000 зрителей.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но они ходят на Кубок! И не только в столицах. В моем родном Орле на недавний кубковый матч пришло восемь тысяч — такого вообще никогда не было. Каждый финал, который проводится в «Лужниках», становится ярким событием и собирает очень большую аудиторию — даже если не участвует московская команда, как это было в этом году в случае с «Зенитом» и «Балтикой», когда собралось 42 тысячи человек. Не говоря о решающей игре «Спартак» — «Динамо» в 2022-м, когда аудитория составила 70 тысяч!

— А посмотрите на детско-юношеский футбол, — призывает Семин. — Развивается Юношеская футбольная лига, которая финансируется РФС, и такого качественного юношеского футбольного соревнования, в котором задействовано большое количество игроков по возрастам — а значит, и их родителей, братьев, сестер, — наш футбол еще не знал.

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Наконец, еще большее число молодых людей приходит к футболу через медиафутбол, у которого миллионные просмотры. Сегодня эти ребята и девочки смотрят на любимых блогеров, а завтра увидят игру в Кубке России против профессиональных команд (и ведь медийщики часто побеждают команды второй лиги) — и заинтересуются большим футболом. А как иначе, если, несмотря ни на что, наш Саша Головин — капитан «Монако», а Матвея Сафонова приглашают не куда-нибудь, а в «ПСЖ», один из сильнейших клубов мира, и он там уже успешно выступает! Если у нас появляются такие талантливые ребята, как Алексей Батраков в «Локомотиве», где играют почти только россияне, и это не мешает ему делить первое место в чемпионате! Да, в последние годы уровень турнира из-за отъезда высококлассных иностранцев объективно упал, но по-другому с учетом обстоятельств и не могло быть. Зато это позволяет проявить себя и выдвинуться на первые роли молодежи. И, уверен, когда наше возвращение на международную арену произойдет, мы будем к этому готовы, и на всех каналах о футболе снова заговорят.

Алексей Батраков («Локомотив»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Так что не надо делать выводы о непопулярности футбола! Он в России развивается, работа над этим, к счастью, не останавливается. Просто нынешняя ситуация, с футболом не связанная, объективно привела к тому, что он ушел из центра внимания.

Но однажды он туда вернется, потому что остается самым популярным видом спорта в стране, и люди, которые им все время занимаются, не собираются его бросать из-за нашего отсутствия на чемпионатах мира и Европы и в еврокубках, — заключил Семин.

Александр Головин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
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Спартак – Ростов
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Факел – Динамо Мх
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Локомотив – Кр. Советов
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Краснодар – Химки
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Динамо – ЦСКА
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
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Бутта Магомедов

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