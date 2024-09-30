На чемпионство «Спартака» дают 0,5 процента, «Зенит» — все еще главный фаворит. Как менялись шансы команд на золото РПЛ
В минувшие выходные завершился 10-й тур РПЛ — позади треть чемпионата, и аналитическая компания Opta обновила данные прогноза на итоговую таблицу РПЛ. Наилучшие шансы на золотые медали имеют три текущих лидера чемпионата, однако главный претендент не изменился.
Какие шансы у команд после 10-го тура
«Краснодар» после победы над «Зенитом» (2:0) возглавил таблицу с 24 очками, опередив «Локомотив» по дополнительным показателям. На третьей строчке находятся петербуржцы — они отстают от лидеров всего на один балл. Именно эти три команды — главные фавориты РПЛ, по данным Opta. Причем больше всего шансов у сине-бело-голубых — 45,4%. Далее идут «быки» (30,4%) и железнодорожники (20,8%). Эти же клубы имеют больше всего вероятности финишировать в топ-3.
Остальные команды вряд ли вмешаются в борьбу за трофей: «Динамо» отстало от «Краснодара» лишь на четыре балла, но аналитики дали на их триумф незначительные 2,1%. Совсем незаметные шансы у ЦСКА и «Спартака» — 0,8% и 0,5% соответственно. Армейцы уступают «быкам» семь очков, красно-белые — восемь.
Шансы команд на топ-3 РПЛ
|
Команда
|
Первое место
|
Второе место
|
Третье место
|
Краснодар
|
30,4%
|
32%
|
22,8%
|
Локомотив
|
20,8%
|
27%
|
30%
|
Зенит
|
45,4%
|
29,4%
|
16,7%
|
Динамо
|
2,1%
|
6,4%
|
14,9%
|
ЦСКА
|
0,8%
|
3,4%
|
10,5%
|
Спартак
|
0,5%
|
1,8%
|
4,9%
|
Ростов
|
0,1%
У «Факела» с отрывом наибольшие шансы занять последнее место — на это дают 36,4%. Сейчас команда идет 15-й, набрав шесть очков в 10 турах. Зато новички РПЛ «Акрон» и «Динамо» Махачкала, по мнению статистиков, вряд ли окажутся в зоне прямого вылета: вероятность того, что тольяттинцы займут 16-е или 15-е место, оценена в 0,9% и 2,4% соответственно. Шансы дагестанской команды на эти позиции отражены 1,7% и 3,4%. А вот другие новобранцы лиги «Химки», вероятнее всего, финишируют в зоне стыковых матчей.
Какой процент Opta давала раньше
Opta анализировала положение команд РПЛ перед стартом сезона и после пятого тура. После пяти сыгранных матчей шансы «Зенита» на чемпионство были намного больше — 68%. Вторым фаворитом считался «Локомотив» с 17,4%, а вот на первое место «Краснодара» давали лишь 2,1%. Выше шансы были даже у «Спартака» — 3,5%.
Главным претендентом на последнюю строчку стабильно считался «Факел» с 38,1% ожиданий. Улетучились шансы «Ростова» и «Рубина» финишировать в топ-2: тогда на чемпионство Валерия Карпина давали 0,2%, чуть меньше, чем у «Спартака» сейчас, а на второе место — 1,6%, это почти столько же, сколько на данный момент у красно-белых (1,8%). Вторая строчка казанцев же была возможна с 0,3%. Сейчас у обеих команд, если верить Opta, нет шансов закончить сезон на первой или второй строчке.
Перед стартом сезона Opta тоже анализировала шансы команд РПЛ. Вновь основным фаворитом с долей 49,9% на победу считался «Зенит» — это меньше, чем после пяти туров, но больше нынешнего показателя. Вторым претендентом на золото считался ЦСКА — 13,1%. «Локомотив» и «Краснодар» обладали 11,9% и 9,2% вероятности занять первую строчку. «Спартаку» на титул давали 8,9%.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1