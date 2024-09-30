Обновленные данные Opta.

В минувшие выходные завершился 10-й тур РПЛ — позади треть чемпионата, и аналитическая компания Opta обновила данные прогноза на итоговую таблицу РПЛ. Наилучшие шансы на золотые медали имеют три текущих лидера чемпионата, однако главный претендент не изменился.

Какие шансы у команд после 10-го тура

«Краснодар» после победы над «Зенитом» (2:0) возглавил таблицу с 24 очками, опередив «Локомотив» по дополнительным показателям. На третьей строчке находятся петербуржцы — они отстают от лидеров всего на один балл. Именно эти три команды — главные фавориты РПЛ, по данным Opta. Причем больше всего шансов у сине-бело-голубых — 45,4%. Далее идут «быки» (30,4%) и железнодорожники (20,8%). Эти же клубы имеют больше всего вероятности финишировать в топ-3.

Остальные команды вряд ли вмешаются в борьбу за трофей: «Динамо» отстало от «Краснодара» лишь на четыре балла, но аналитики дали на их триумф незначительные 2,1%. Совсем незаметные шансы у ЦСКА и «Спартака» — 0,8% и 0,5% соответственно. Армейцы уступают «быкам» семь очков, красно-белые — восемь.

Шансы команд на топ-3 РПЛ

Команда Первое место Второе место Третье место Краснодар 30,4% 32% 22,8% Локомотив 20,8% 27% 30% Зенит 45,4% 29,4% 16,7% Динамо 2,1% 6,4% 14,9% ЦСКА 0,8% 3,4% 10,5% Спартак 0,5% 1,8% 4,9% Ростов 0,1%

У «Факела» с отрывом наибольшие шансы занять последнее место — на это дают 36,4%. Сейчас команда идет 15-й, набрав шесть очков в 10 турах. Зато новички РПЛ «Акрон» и «Динамо» Махачкала, по мнению статистиков, вряд ли окажутся в зоне прямого вылета: вероятность того, что тольяттинцы займут 16-е или 15-е место, оценена в 0,9% и 2,4% соответственно. Шансы дагестанской команды на эти позиции отражены 1,7% и 3,4%. А вот другие новобранцы лиги «Химки», вероятнее всего, финишируют в зоне стыковых матчей.

Какой процент Opta давала раньше

Opta анализировала положение команд РПЛ перед стартом сезона и после пятого тура. После пяти сыгранных матчей шансы «Зенита» на чемпионство были намного больше — 68%. Вторым фаворитом считался «Локомотив» с 17,4%, а вот на первое место «Краснодара» давали лишь 2,1%. Выше шансы были даже у «Спартака» — 3,5%.

Главным претендентом на последнюю строчку стабильно считался «Факел» с 38,1% ожиданий. Улетучились шансы «Ростова» и «Рубина» финишировать в топ-2: тогда на чемпионство Валерия Карпина давали 0,2%, чуть меньше, чем у «Спартака» сейчас, а на второе место — 1,6%, это почти столько же, сколько на данный момент у красно-белых (1,8%). Вторая строчка казанцев же была возможна с 0,3%. Сейчас у обеих команд, если верить Opta, нет шансов закончить сезон на первой или второй строчке.

Главный тренер «Спартак» Деян Станкович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Перед стартом сезона Opta тоже анализировала шансы команд РПЛ. Вновь основным фаворитом с долей 49,9% на победу считался «Зенит» — это меньше, чем после пяти туров, но больше нынешнего показателя. Вторым претендентом на золото считался ЦСКА — 13,1%. «Локомотив» и «Краснодар» обладали 11,9% и 9,2% вероятности занять первую строчку. «Спартаку» на титул давали 8,9%.