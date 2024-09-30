Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:00

В России рухнул интерес к футболу. Печальные цифры ВЦИОМ

ВЦИОМ сообщил о падении интереса к футболу среди россиян
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Акрона» Артем Дзюба
Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон», «СЭ»
Больше не массовый вид спорта.

Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщает — в России выросло число людей, безразличных к футболу. В 2024 году таких стало 77%, активных болельщиков в стране — всего 4%, следует из нового опроса.

Больше не массовый спорт

Российский футбол в кризисе — показания ВЦИОМ это явно демонстрируют. По данным центра, этот спорт стал безразличен большинству соотечественников — 77%, тогда как в 2005 году результаты были почти в два раза ниже — 43%.

Беда с активными болельщиками — если в 2005 году таких в стране было 19%, то на данный момент — всего 4%. Таким образом, за 19 лет доля активно вовлеченных в футбол снизилась в пять раз.

В основном равнодушны к футболу женщины (84% среди опрошенных) и молодежь (84%), а также жители Сибирского (82%) и Дальневосточного (86%) округов. Постоянных футбольных болельщиков больше всего среди мужчин (8% против 1% у женщин) и в Северо-Кавказском федеральном округе (8%).

ВЦИОМ отмечает «личностный кризис» российского футбола — доля граждан, сумевших назвать действующего российского футболиста, снизилась с 47% в 2009 году до 17% в 2024-м. Центр фиксирует, что отечественный футбол стал «безликим и безымянным» для россиян.

 
Евгения Медведева. Евгения Медведева считает, что фигурное катание популярнее футбола. Права ли она?

Самым популярным игроком страны остается Артем Дзюба — его в качестве действующего назвали 6% опрошенных. На втором месте идет Игорь Акинфеев (3%), третье делят Александр Головин и Андрей Аршавин (по 2%). Наличие в списке Аршавина, много лет назад закончившего карьеру, весьма симптоматично. Еще более показательно присутствие в топе Льва Яшина (1%) — великого советского вратаря не стало в 1990 году.

Россияне в основном затрудняются охарактеризовать ситуацию в российском футболе (40%), но из тех, кто может это сделать, 13% считают, что есть развитие и прогресс, а 21% говорят о стабильности. При этом среди осведомленных болельщиков негативная оценка доминирует — о проблемах и ухудшении говорят 42% опрошенных.

Но есть и оптимизм. Респонденты позитивно оценивают условия для развития детско-юношеского футбола и эффективной подготовки молодых футболистов в России. 23% опрошенных считают, что такие условия точно есть; 41% — что такие условия, вероятно, существуют.

Болельщики сборной России
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Обвал после домашнего ЧМ

Еще пять лет назад результаты были не такими драматичными. На фоне домашнего чемпионата мира в России подскочил интерес к футболу — соответствующий опрос ВЦИОМ в 2019 году зафиксировал позитивные тренды.

Так, доля безразличных к футболу тогда снизилась с 57% в 2018 году до 51%. Количество постоянных болельщиков выросло с 7% до 10%. Назвать действующего футболиста российского чемпионата для опрошенных тогда не составило труда — Дзюба набрал 21%, Акинфеев — 7%, Головин — 2%.

В чем причина?

Свое объяснение обвалу интереса к футболу попытался дать заместитель председателя Комиссии по экономике и трудовым отношениям Общественной палаты РФ Вадим Ковалев: «Организаторам событий с каждым годом становится все сложнее выиграть конкуренцию за зрителя. Все конкурируют со всеми! И футбол не исключение, он конкурирует и с театром, и с городскими парками, и просто с сериалом на любимом диване.

Добавьте к этому отсутствие еврокубков, ограничения под названием «Fan ID» — и мы получаем текущую проблемную ситуацию. Это диагноз или приговор? Скорее диагноз, ведь мы видим, что некоторые футбольные клубы справляются с непростыми вызовами. Например, московское «Динамо», чей match day получил все отраслевые награды! Добавьте к этому классный мерч, вовлечение селебрити и активную работу в соцсетях — и получите болельщиков на трибунах. Хотя бы на половине трибун!» — цитирует Ковалева ВЦИОМ.

Болельщица «Спартака»
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Также мнением поделился Константин Абрамов — генеральный директор Фонда ВЦИОМ: «Кризис зрительского интереса к российскому футболу начался не вчера, но его углублению сильно способствовало отлучение наших клубов и сборной России от больших международных соревнований. Вектор внимания аудитории в этой ситуации перемещается в другие секторы рынка досуга и развлечений.

На этом непростом фоне радует продолжающееся развитие массовой спортивной инфраструктуры, улучшение условий для подготовки молодых спортсменов, весьма заметное для россиян. Будем меньше «болеть» и больше заниматься спортом и своим здоровьем!» — прокомментировал Абрамов для ВЦИОМ.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась с «СЭ» мнением о снижении интереса к футболу в России.

«Интерес снизился везде. Я в этом даже не сомневаюсь, потому что последние два года наши спортсмены нигде, кроме как внутри страны, за редким исключением, не выступают. Чего удивляться? У нас что, транслировали какие-то соревнования? Олимпийские игры можно было посмотреть только бандитским способом. То же самое и в фигурном катании — последние чемпионаты Европы и мира, куда нас не приглашают, не транслировали. Не так много людей, которые хотят разыскивать сайты, где это посмотреть. Футбол транслировали? Но там нет нашей сборной. Конкурентная ситуация в спорте никем не отменена. Не могу оценивать работу ВЦИОМ, но могу понять, что есть падение интереса наших зрителей и телезрителей. Кроме того, за последние два года у нас в стране много других событий, которые куда лучше освещаются, чем спорт», — сказала Роднина «СЭ».

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
Читайте также
Аргентинка Перес после победы на UFC станцевала тверк над головой Железняковой
Михаил Ефремов планировал уехать в зону СВО и служить танкистом
В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
В Санкт-Петербурге водитель сбил беременную женщину с тремя детьми
Отравившихся дихлофосом детей похоронили в Красноярском крае
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости