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Владимир Бесчастных: «Не буду считать предательством переход Бакаева в «Зенит»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Легенда «Спартака» — о важном.

Владимир Бесчастных зажигал в «Спартаке» в 1990-х и начале 2000-х, а сейчас работает в тренерском штабе вышедшей в ФНЛ «Родины». На мероприятии, посвященном празднованию столетия красно-белых, Бесчастных подвел итоги сезона, объяснил, почему болельщикам не нужно злиться на Бакаева, и рассказал о стадионе «Факела», который могут не допустить до РПЛ.

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«Если бы не Кубок России, сезон для «Спартака» стал бы провальным»

— Как вам «Спартак» в этом сезоне? Следили за матчами красно-белых?

— Не так много игр смотрел. Впечатления нормальные. Кубок же взяли! Но без него был бы провал.

— Как бывшему нападающему, вам нравится атака «Спартака»?

— Только атака и нравится. Если бы не Соболев, мы бы вообще из обороны не выходили. Только через [нападающих] и выходим: бьем в их сторону, а они цепляются, ковыряются и еще и забивают. Вот убери Соболева из команды — на кого они будут выбивать мячи? Больше всего вопросов к центральной зоне — к центральным и фланговым полузащитникам.

— Как скажется на команде уход Бакаева и Жиго?

— Если основной игрок уходит из команды, это уже потеря. Возможно, к Бакаеву нужен другой подход. Решил уйти — значит, решил.

— Поймете, если Зелимхан окажется в «Зените»?

— Я вообще спокойно к отношусь к таким вещам. Вы поймите: если болельщики «Спартака» начнут болеть за ЦСКА, то это, конечно, будет предательством. Но профессиональные футболисты играют там, где они нужны и куда их позвали.

Если «Спартак» не предложил контракт Бакаеву, что ему теперь делать? Понимаю, что фанаты недовольны, но еще раз: что ему делать в этой ситуации? Он продолжает свою карьеру там, где в нем заинтересованы. И к этому надо относиться спокойно. Лишь единицы начинают и заканчивают карьеру в одном и том же клубе. Взять того же Титова или Овчинникова...

Я просто помню разговор с Серегой [Овчинниковым]. Он говорил: «Не понимаю, как можно из «Локомотива» уйти». А я отвечал: «Ты подожди, это если Семин здесь. А если его не будет, посмотрим на тебя». Поэтому относитесь к футболистам по-другому — они никого не предавали. Им предложили — они перешли и работают.

Поставьте себя на их место! Допустим, я работаю на одном заводе, но меня оттуда выгнали, а второй завод пригласил к себе. Они не дружат, они конкуренты. И что теперь, я предатель?

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«После отъезда легионеров футбол в России станет чище»

— «Родина», в которой вы работаете, пробилась в ФНЛ. В следующем сезоне сыграете с «Рубином» и «Уфой».

— Встретиться с такими соперниками — точно плюс для нас. Такой опыт поможет понять наши сильные и слабые стороны. В ПФЛ наши футболисты себя проявили, но ФНЛ — это другой уровень, другие перелеты, другой график. Очень специфическая лига, где многое будет зависеть от здоровья игроков: кто-то сломается, а другой в это время, наоборот, закалится.

— «Рубин» взрывает трансферный рынок, скупая лучших игроков ФНЛ. Что думаете об этом?

— Я так понимаю, они поставили себе конкретную задачу — вернуться в РПЛ. Думаю, бюджет, который у них сейчас есть в ФНЛ, позволит не только выполнить задачу по выходу в высшую лигу, но и приобрести костяк на будущее. Потому что клуб должен понимать, с кем выйдет в премьер-лигу. Естественно, там будут точечные усиления, но не такие, что ты взял и скупил всех иностранцев. С учетом того, что они уезжают, сейчас резко поднимется спрос на российских футболистов. В связи с этой ситуацией внутри России футбол очистится: никто не будет платить огромные деньги, их теперь надо зарабатывать.

— До «Родины» пока не добрались?

— Не знаю, может, и добрались — у нас есть хорошие ребята. Насколько я понимаю, у нашего владельца большие амбиции. Не думаю, что он позволит растащить команду. Наоборот, он из тех, кто будет искать усиление состава, — лидеров он точно не отпустит.

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«Если «Факел» не выйдет в РПЛ, это будет несправедливо»

— Самая острая тема последних дней — допуск «Факела» в премьер-лигу. Следите за их ситуацией с лицензированием?

— Нет, за этим не слежу. Я вообще только недавно узнал, что там какие-то проблемы с лицензированием. Когда команда пробилась в РПЛ, мы созвонились с болельщиками, которые хорошо меня помнят, и мы друг друга поздравили с этим знаменательным событием. Я просто знаю, как они этого ждали.

— Допустим, из-за стадиона «Факел» все же не допустят.

— Это будет несправедливо, скажем так. Тогда будут вопросы к руководству клуба: когда вы выходили в РПЛ, наверное, какие-то варианты должны были держать в уме?

— В Воронеже правда плохой стадион?

— Поле тяжелое. Там страдают не только соперники, но и футболисты «Факела». Не знаю, может быть, там летом нормальный газон будет. Но когда мы играли осенью, было непросто.

— Претензии больше не по газону, а по раздевалкам, выходам к трибунам.

— Стадион старый, что тут скажешь. И, насколько знаю, руководство хочет новую арену. Это будет очень кстати, потому что регион футбольный. Люди реально живут игрой и сходят с ума по футболу. Появится новый стадион — будет биток на каждом матче.

Владимир Бесчастных
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
2
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
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 1 : 2
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