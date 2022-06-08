«Акинфеев написал: пусть жена не ревнует!» Интервью Песьякова — о Карпине, «Ростове» и «Спартаке»

«СЭ» поговорил с вратарем «Ростова».

В «Ростове» надолго запомнят этот сезон: в команде успели поработать четыре тренера, бороться за выживание пришлось на фоне массового отъезда легионеров, а на выездные матчи игроки добирались на поезде.

В интервью «СЭ» вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал о самом тяжелом выезде, вспомнил жесткий разнос от Карпина и заступился за Акинфеева, которого обожает его сын.

«Проснулся в поезде — меня будто колотили битами всю ночь!»

— Этот сезон — один из самых тяжелых для «Ростова» за последние несколько лет. Как проводите отпуск?

— Сейчас находимся в Ярославле у родителей жены (разговор состоялся 24 мая. — Прим. «СЭ»). Потом поедем в Питер к друзьям, где отпразднуем день рождения супруги. А дальше отправимся к моим родителям.

— Какой матч сейчас особенно приятно вспоминать?

— Я бы отметил игру с «Рубином», когда мы победили 5:1. И со «Спартаком» — матч получился очень ярким: они сравняли на 90-й минуте, а мы на 93-й забили победный! Еще выделю ничью с «Зенитом» (2:2): и я, и вся команда выглядели очень достойно.

Сезон правда получился достаточно сложным и неоднозначным. Мы были на грани вылета, шли в конце таблицы, но в концовке решили все вопросы. Самое главное, что выполнили задачу и сохранили лицо.

— Вы три месяца ездили на поездах. Это сказывалось на физическом состоянии?

— Последний выезд дался очень тяжело. Не знаю, с чем это связано, — до этого все нравилось. Я вообще люблю поезда. В детстве мы постоянно ездили на поезде в деревню. Обожаю эту атмосферу: можно побыть наедине с собой или пообщаться с ребятами — без гаджетов и интернета. Поездки в Тулу и Уфу получились шикарными, я даже не почувствовал, что сутки находились в пути! А вот последний выезд был жутким. Проснулся — меня будто колотили битами всю ночь! Причем такое разбитое состояние было не только у меня. Вроде тот же вагон и места, но все казалось не таким, как до этого. Я просыпался ночью раз 30... В общем, было тяжеловато.

— Россию на неопределенный срок исключили из еврокубков. За чемпионство «Ростов» вряд ли поборется — в чем мотивация на следующий сезон?

— Валерий Георгиевич даже в последних играх этого сезона, когда мы уже сохранили прописку в РПЛ, пытался нас мотивировать. Говорил, что мы спортсмены — надо выигрывать всегда! Проигрывать никто не любит — хотя бы поэтому надо выходить и биться. А на таблицу можно даже не обращать внимания.

— Как именно мотивировал Карпин?

— Перед матчем с «Химками» (в предпоследнем туре. — Прим. «СЭ») показал нам скриншот, где было написано: «Химки» решат свой вопрос [по сохранению прописки в РПЛ] в Ростове". Такие вещи всегда заводят!

Сергей Песьяков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Семин три-четыре недели называл Дениса Терентьева Игорем»

— В августе Карпина сменил Юрий Семин, которого вы знали еще по работе в «Анжи».

— Как по мне, [с тех пор] ничего не изменилось — у Юрия Палыча та же система работы, проверенная не одним поколением. Это тренер, который заточен на борьбу. Он любит, когда его команда бьется от первой и до последней минуты.

— Почему у него не получилось в «Ростове»?

— В первую очередь не пошло в плане результата: команда падала все ниже и ниже. Где-то не хватило везения. Сложно оценивать его работу, да и некорректно с моей стороны.

— В «Локомотиве» Семин часто путал фамилии игроков: Фарфана называл Форланом. В «Ростове» он быстро всех выучил?

— Когда у Дениса Терентьева был день рождения, Семин сказал на теории: «У нас сегодня замечательное событие — день рождения празднует Игорь». Все сидят, а никакой Игорь на рукопожатие не выходит. На протяжении трех-четырех недель Юрий Палыч упорно называл Дениса Игорем! Но нечасто — иногда Денис все же оказывался Денисом.

Похожая история случилась на одном из разборов матча. Семин немножко «напихал» Денчику за то, что тот не добежал: «Игорь, ну вот в этом эпизоде почему ты не бежишь?» Терентьев тогда немного разозлился... Все подумали, что он сейчас скажет: «Да не Игорь я!» А Денис просто завелся по-спортивному — из-за момента.

Так что имена Юрий Палыч пару раз путал. Но в команде никто не обижался.

— Когда «Ростов» начали покидать легионеры, не было опасений, что сезон может закончиться плохо?

— Было небольшое волнение: а не развалимся ли мы окончательно? Мы и так шли ни шатко ни валко, были недалеко от зоны вылета. А стыковые матчи играть никому не хотелось. Но в итоге получилось даже лучше, чем могло быть!

— «Ростов» спас сезон, когда вернулся Карпин. В чем его фишка?

— Как тренер он — топ, со своей харизмой. Плюс Валерий Георгиевич много лет проработал в «Ростове» и сам нам говорил: когда в команде большая текучка футболистов, нереально двигаться вперед. Всегда надо начинать с начала — с той же обороны. Он мог бы ее построить, если бы игроки не уходили. Тогда команда прогрессировала бы. А ему приходилось возвращаться к тому, с чего он начинал в 2017 году.

И вот когда он вернулся, то начал все с нуля. Передохнул от «Ростова» — ребята отдохнули от него. И пошло! Валерий Георгиевич, как дефибриллятор, запустил сердце команды.

— Какими были его первые слова после возвращения?

— «Ничего не боимся, играем в футбол и не смотрим в таблицу», — он это повторял до последнего тура. То есть мы могли проиграть матч, но были обязаны сделать то, что наигрывали всю неделю.

— Карпин сильно изменился со времен работы в «Спартаке»?

— Достаточно серьезно, да. Тренировочный процесс сейчас отличается — появилось больше тактики. Не помню, чтобы в «Спартаке» ее было много, но сейчас у нас практически каждый день есть и тактика, и теория. Мы разбираем по полкам, как и почему мы проиграли.

Как тренер он стал мудрее. Я не раз говорил об этом. Потому что прогресс правда налицо.

— Помните его самый жесткий разнос в раздевалке?

— Это случилось после матча с «Химками» (2:1), когда мы пропустили на 95-й минуте. Нам забили, и судья сразу свистнул. Перед этим мы подали с углового, хотя установка была не подавать. Тем более в штрафной находились лишь трое не самых высоких футболистов... Но самое ужасное даже не то, что мы после этого пропустили, — буквально на 91-й минуте у нас тоже был угловой, и мы его разыграли, тянув время.

К тому моменту вели 2:0, а Карпин перед игрой поставил цель — не пропустить. У нас с этим весь сезон какая-то катастрофа, поэтому выходили с установкой сыграть надежно.

Настроение после такой концовки было испорчено у всех. С нашей стороны это было просто глупо. В раздевалке Карпин устроил разнос, но не буду говорить дословно, что там прозвучало. Через неделю он уже подуспокоился, но все равно говорил, что его трясет, когда он вспоминает тот момент.

— Карпин часто называл вас лучшим вратарем лиги по игре ногами. Вы до сих пор такой?

— Сейчас этому уделяется много времени: у нас даже молодые вратари из школы ходят на отдельные тренировки по игре ногами. А в 2010-е все было в новинку. Мне повезло: я во дворе всегда любил с мячом повозиться, играл в нападении. А поколению Реброва или Диканя такие вещи давались тяжело. Но надо отдать должное тому же Артему: как он прибавил в игре ногами! Сначала не получалось, а потом начал как Эдерсон с «боковухи» давать! Это яркий пример того, что в любом возрасте можно научиться чему угодно. Было бы желание.

Валерий Карпин и Сергей Песьяков. Фото ФК «Спартак»

«Можно набрать в YouTube «Сергей Песьяков», а после посидеть и посмеяться с друзьями»

— Вы сказали, что запомнили победу над «Спартаком», — для вас это всегда особое событие?

— Меня постоянно спрашивают, является ли для меня «Спартак» принципиальным соперником. Я бы сказал, что сейчас уже нет. Но когда приезжает «Спартак», его сопровождают 20 тысяч болельщиков из разных регионов. Мы даже обсуждали это с ребятами в команде: у них нет ощущения, что «Спартак» — какое-то зло, но так получается, что давление болельщиков становится одним из факторов, который не только помогает, но и мешает. «Спартак» будто становится заложником ситуации и попадает под дополнительное давление, которое влияет на стабильность команды.

— После матча Карпин сказал: «Спартак» жалуется на судейство, но не может обыграть «мальчишек».

— На мой взгляд, все эпизоды были трактованы верно. Но вообще всегда лучше начинать с себя [вместо того, чтобы жаловаться на судей]. Я, например, не люблю обсуждать вратарские ошибки — потому что можно набрать в YouTube «Сергей Песьяков», а после посидеть и посмеяться с друзьями.

— Перед матчем Артем Ребров выложил пост, в котором написал, что «Спартак» вам доставит много проблем. После игры не обсуждали, что он имел в виду?

— Нет, не говорили, но проблем действительно было немало. Мы пропустили два, а могли и больше. После матча я ехал со стадиона и вообще не испытывал эмоций — игра забрала из меня просто все! Может, в раздевалке силы еще оставались, но когда сел в такси, уже абсолютно ничего не чувствовал.

— Последнее по судейству: вы один из тех, кому не нравится ВАР. Почему? Ведь без видеоповторов ошибок было бы больше.

— Ну, как-то же до этого мы играли? Да, были скандалы, но мне кажется, их не стало меньше. Может, об этом стали больше говорить. Другой вопрос, что с появлением ВАР спорных моментов вообще быть не должно.

Мне очень нравится, как судят в Европе. В финале Лиги Европы капитану «Айнтрахта» «сняли скальп» и даже желтую карточку не дали. Потому что увидели, что фол был неумышленным. А дали бы красную — можно было на этом заканчивать.

Понятно, что мы смотрим топовые матчи в Европе, а как судят, допустим, матч «Специя» — «Фиорентина», не видим. Но мое мнение: главное, чтобы судью не было заметно. Уже не помню фамилию арбитра, но после одного из матчей я подошел к нему и выразил респект. Сказал, что он отработал гениально: «Ты давал бороться, давал играть, не свистел постоянно из-за толчка в спину или из-за того, что кто-то руки положил на плечи».

Такие свистки убивают футбол! Мне кажется, отчасти из-за этого мы не готовы к конкуренции в Европе. У нас же любой контакт — это фол, а там дают бороться.

Сергей Песьяков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Поставил бы памятник Акинфееву!»

— В «Ростове» вы работаете с одним из лучших тренеров вратарей в РПЛ. Расскажите о Кафанове!

— Восхищает, что, несмотря на возраст, Кафанов не перестает учиться и копаться в себе. Сейчас объясню: когда кто-то ошибается, Виталий Витальевич в первую очередь спрашивает с себя, а не ищет причину ошибки во вратаре. Допустим, мы пропускаем гол — Кафанов тут же начинает анализировать: а делали ли мы такое упражнение на тренировке? Мне кажется, это одна из самых отличительных его черт: работа над собой, постоянное совершенство тренировок.

— Помимо Кафанова, кто еще на вас повлиял?

— Однозначно назову своего первого тренера — Гутеева Александра Сергеевича. Именно он ставил меня на ноги! Еще выделю Клейменова Валерия Семеновича, хоть у нас с ним были не самые простые отношения по молодости-глупости. Хороший тренер Гинтарас Стауче. Мне повезло в этом плане: поработал со многими достойными специалистами.

— Сами не задумывались о том, чтобы стать тренером вратарей?

— Есть такие мысли. Сейчас мне нравится объяснять детям. А недавно Андрей Кондратюк рассказывал, как много всего узнал, став тренером. Это кажется, что уже все знаешь и умеешь. Но каким бы опытом ни обладал, ты окунаешься в тренерскую деятельность и видишь нюансы, которых раньше не замечал. Мне это очень интересно.

— Матвей Сафонов недавно сказал, что для него Акинфеев — не потолок карьеры: «Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более хороший уровень подготовки. Я в том числе». Согласны с такой оценкой?

— Честно, я предпочитаю быть скромнее. Там же еще Солдатенко очень много говорит. Но время все расставит на места. Почему-то все говорят про Акинфеева... А я бы памятник поставил человеку! Вот у меня сын Артем в нем души не чает. Мы с женой смеялись: Артем как-то сам собирал чемодан и положил туда фотографию Акинфеева. Так смешно и мило! Мы сняли видео и отправили Игорю. Он ответил: «Пусть жена не ревнует». Вот это я понимаю — авторитет!

— То есть сын болеет за ЦСКА?

— Как минимум он точно всегда переживает за Акинфеева. Спрашивает меня: «Папа, я видел, они с «Реалом» играли. А как они сыграли?» Я ему: «По-разному играли, бывало, что 3:0 выигрывали, бывало, 0:4 проигрывали». Ну, условно. А сын сразу: «Ну как так — проигрывать в четыре мяча?» Ха-ха!

Огромное спасибо Игорю — мой сын просто балдеет. Тема меня еще как-то просил: «Папа, а давай, когда в Москве будем, то к Игорю съездим?» Как теперь объяснить, что мы с Игорем не друзья, а коллеги по вратарскому цеху? Мы можем всегда поддержать друг друга, но я же не могу написать: «Слушай, Игорь, мы тут с сыном выехали, встречай!»

— Топ-3 лучших вратарей прямо сейчас по версии Сергея Песьякова?

— Не буду расставлять по местам — назову тех, кто мне нравится. Во-первых, Акинфеев — у него реально вторая молодость! Еще выделю Лантратова и Сафонова. Это если брать только РПЛ. В мире на первом месте сейчас Куртуа — в последнее время он просто зверюга! Дальше — Облак, Нойер или Тер Штеген. Облак, на мой взгляд, один из самых надежных вратарей за последние лет 10. Еще раньше меня вдохновлял Ван дер Сар — очень нравилось, как он играл. Плюс мы похожи по телосложению: он тоже высокий, худощавый.

— С вратарями разобрались. А кто самый неудобный форвард?

— Луценко. Я ему и сам говорил, что он с Игбуном — два моих клиента... Очень часто мне забивали. Так что их контракты с «Динамо» были подписаны не без моего участия, ха-ха. Кстати, с Луценко мы лично знакомы, хороший парень.

Ксения Песьякова. Личные соцсети

— Если вбить в поисковике «Сергей Песьяков», первый запрос будет про вашу жену, про которую куча статей с заголовками: «Самая сексуальная девушка РПЛ», «Жена Песьякова выложила фото в откровенном купальнике». Вас это не смущает?

— Как правило, она все согласовывает со мной. Если ей нравится [выкладывать фото], то пожалуйста. Я ей доверяю и люблю. Кстати, вспомнил замечательную историю на эту тему.

У меня родители достаточно простые: отец работает на заводе слесарем-ремонтником. И вот как-то к нему подходит начальник (папу зовут Александр) и так аккуратно говорит: «Саш, как там у тебя у Сереги с женой? Все нормально? Просто я тут зашел в социальные сети, а там такое...»

Так что я понимаю, о чем вы говорите, — на эту тему мне и отец писал. Но все нормально. Я спокойно отношусь к таким вещам, ничего запрещенного там нет.