Газизов о провале «Уфы»: «В марте Хачатурянц сказал нам: вылета не будет»

Пресс-конференция гендиректора «Уфы» — о продаже Агаларова, контракте Беленова и бюджете для ФНЛ

Задача «Уфы» — вернуться в РПЛ как можно быстрее

— После окончания сезона вы не общались с прессой. Теперь можете объяснить, что будет с «Уфой» дальше?

— Могу сразу сказать, почему мы взяли паузу после сезона. Нужно было собраться с мыслями, понять фазу, где мы находимся. Сейчас мы готовы отвечать на все каверзные и не очень вопросы о том, куда движется клуб.

На сегодняшний день «Уфа» будет играть в ФНЛ-1. У нас есть достаточное финансирование. Задача — как можно быстрее вернуться в РПЛ. Мы не рассчитывали, что вылетим. Но теперь будем стараться покорить вершину ФНЛ с первого раза.

Практически весь тренерский штаб покинул команду. В настоящий момент ведутся переговоры с новым главным тренером.

— Что можете сказать болельщикам?

— Мне приятно, когда я вижу, как поддерживают «Уфу». Сразу видно, кто патриот республики. Если честно, мне непросто отвечать на эти вопросы. Тяжело прощаться с футболистами. Сегодня я получил несколько заявлений [об уходе] от сотрудников клуба. Это жизнь... Могу их только поддержать. Мы же будем двигаться дальше. Уверен, что вернемся в РПЛ.

У меня болит душа. Прошу прощения у болельщиков. Прошу прощения у игроков, которые покинули команду. Мы обязательно все отыграем! Сделаем все, что в наших силах. Сегодня наши мысли только о ФНЛ. Мы не думаем о других факторах. В ФНЛ может быть интересно.

— Как оцените работу Алексея Стукалова?

— Он неплохо поработал. Я знаю, сколько он сделал для клуба. Для меня это просто очередной этап. Мы остались в хороших отношениях. И когда расставались, о финансовом аспекте практически не разговаривали. Большое спасибо тренерскому штабу. Там не напрягали клуб, понимая нашу ситуацию. Важно говорить об их человеческих качествах.

Алексей Стукалов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Что с финансированием?

— Для ФНЛ необходимо около 700 миллионов рублей. По крайней мере, мы так думаем. У нас есть игроки на контрактах, которые «поднимают» бюджет. Деньги, чтобы двигаться дальше, есть. С нашим букмекерским партнером были подписаны соглашения на условиях, что мы останемся в РПЛ. После матча с «Оренбургом» мы с ними поговорили — я попросил об увеличении финансирования для ФНЛ. Переговоры на завершающей стадии.

«Уфа» может сменить название. Об этом сообщили главе республики, он в курсе. Новое название пока сказать не могу.

— Помогает ли республика с финансированием команды?

— Министр спорта Руслан Хабибов с нами на связи. Он помогает клубу. Конечно, мы получим часть средств — около 100 миллионов. Это большая сумма. Другие источники, которые должны пополнить бюджет, тоже есть. Называть сумму в данной ситуации будет неправильно.

У нас появится новый спонсор команды, который был оговорен с главой. Финансирование — это не только республика, но и частные средства. Если бы мы остались в РПЛ, у нас было бы 900 миллионов.

Как «Факел» прошел лицензирование, для меня загадка

— Говорят, «Уфа» может занять место «Факела» в РПЛ из-за проблем с лицензированием.

— 19 мая у нас было собрание РПЛ, на котором присутствовал [директор по развитию РФС] Максим Митрофанов. На этой встрече я лично задал вопрос о лицензии для РПЛ. «Факел» не был среди клубов, которые могут играть в высшей лиге. Как 21 мая они получили лицензию, для меня загадка. Что произошло за несколько дней? Я не знаю. Это вопросы не ко мне, а к руководству РФС. Будем ждать ответа, а дальше посмотрим.

— В СМИ было много слухов о том, что у «Уфы» нет денег для участия в ФНЛ-1. Какова вероятность того, что клуб не пройдет лицензирование?

— «Уфа» не имеет долгов. Мы прошли лицензирование по всем критериям. Могу сказать, что весь наш прошлый бюджет был создан на наши средства — это порядка 900 миллионов. Это не убытки, а демонстрация того, что деньги у нас есть. Некоторые журналисты пишут так, как им хочется.

Гамид Агаларов. Валерий Шахов

— Сохранит ли «Уфа» Агаларова?

— Скорее всего, Гамид покинет команду. Если бы мы остались в РПЛ, трансферная стоимость Агаларова могла бы быть в два раза выше. По крайней мере, я это так оцениваю.

— Какая ситуация с Александром Беленовым?

— Он игрок «Уфы». Его контракт рассчитан еще на год. Надеемся, что он поможет нам в ФНЛ. Но если у него появится предложение, препятствовать трансферу не будем.

— Есть ли понимание по предсезонным сборам?

— 14 июня «Уфа» собирается и проходит медкомиссию. 15-го числа — первый тренировочный день на базе. На сборы отправятся игроки на контрактах и несколько ребят из молодежной команды. Надеюсь, что в ближайшее время разрешится ситуация с главным тренером.

— Какая ситуация у клуба с экипировкой? Действует ли соглашение с текущим техническим спонсором?

—Экипировку мы получим 5 июля. Сначала оденем основную команду, а затем уже всю школу. Вся экипировка закуплена. Она тоже с дизайном республики, как и прошлая форма. Нынешняя форма у нас шикарная. Контракт с Joma долгосрочный, ничего не меняется. Мы рады, что у нас такой надежный партнер.

Хачатурянц нам в марте сказал, что вылета не будет

— Как в «Уфе» отнеслись к решению ФИФА разрешить игрокам приостанавливать контракты с клубами?

— После определенных событий в мире наш футбол оказался под сильнейшими санкциями. Футболисты могут просто так покинуть команду. Это, конечно, большой удар. Мы готовились к уходу от госфинансирования. Однажды это случится. Мы ничего не выдумывали, шли по своему пути. Мы не хотим приходить к дядям, чтобы просить деньги на покупки.

— Необходим ли в такой ситуации мораторий на вылет?

— «Рубин» оказался самым пострадавшим клубом из-за неспортивной ситуации. Я это признаю. Не знаю, почему мораторий не был установлен. Это было бы честно по спортивному принципу к командам премьер-лиги.

— Была информация, что руководство РФС и РПЛ обещало клубам введение моратория. Так ли это?

— Не скажу, что это было сказано Дюковым. Но Ашот Хачатурянц нам в марте сказал, что вылета не будет. Здесь отмалчиваться я не могу. Слова Рустема Сайманова [об обещании моратория] — это правда.

— Суд взыскал с Леонида Федуна 89 миллионов рублей в вашу пользу. Вы довольны этим решением?

— Это вопрос не по теме. Когда начинались судебные коллизии, я понимал, что вся история будет длиться больше двух лет. Могу сказать, что все суды будут идти до конца. Никакого удовлетворения у меня нет.