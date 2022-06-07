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Газизов о провале «Уфы»: «В марте Хачатурянц сказал нам: вылета не будет»

Газизов рассказал о продаже Агаларова и контракте Беленова
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамиль Газизов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Гамид Агаларов.
Фото Валерий Шахов
Алексей Стукалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Пресс-конференция гендиректора «Уфы» — о продаже Агаларова, контракте Беленова и бюджете для ФНЛ.

Задача «Уфы» — вернуться в РПЛ как можно быстрее

— После окончания сезона вы не общались с прессой. Теперь можете объяснить, что будет с «Уфой» дальше?

— Могу сразу сказать, почему мы взяли паузу после сезона. Нужно было собраться с мыслями, понять фазу, где мы находимся. Сейчас мы готовы отвечать на все каверзные и не очень вопросы о том, куда движется клуб.

На сегодняшний день «Уфа» будет играть в ФНЛ-1. У нас есть достаточное финансирование. Задача — как можно быстрее вернуться в РПЛ. Мы не рассчитывали, что вылетим. Но теперь будем стараться покорить вершину ФНЛ с первого раза.

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Практически весь тренерский штаб покинул команду. В настоящий момент ведутся переговоры с новым главным тренером.

— Что можете сказать болельщикам?

— Мне приятно, когда я вижу, как поддерживают «Уфу». Сразу видно, кто патриот республики. Если честно, мне непросто отвечать на эти вопросы. Тяжело прощаться с футболистами. Сегодня я получил несколько заявлений [об уходе] от сотрудников клуба. Это жизнь... Могу их только поддержать. Мы же будем двигаться дальше. Уверен, что вернемся в РПЛ.

У меня болит душа. Прошу прощения у болельщиков. Прошу прощения у игроков, которые покинули команду. Мы обязательно все отыграем! Сделаем все, что в наших силах. Сегодня наши мысли только о ФНЛ. Мы не думаем о других факторах. В ФНЛ может быть интересно.

— Как оцените работу Алексея Стукалова?

— Он неплохо поработал. Я знаю, сколько он сделал для клуба. Для меня это просто очередной этап. Мы остались в хороших отношениях. И когда расставались, о финансовом аспекте практически не разговаривали. Большое спасибо тренерскому штабу. Там не напрягали клуб, понимая нашу ситуацию. Важно говорить об их человеческих качествах.

Алексей Стукалов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алексей Стукалов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Что с финансированием?

— Для ФНЛ необходимо около 700 миллионов рублей. По крайней мере, мы так думаем. У нас есть игроки на контрактах, которые «поднимают» бюджет. Деньги, чтобы двигаться дальше, есть. С нашим букмекерским партнером были подписаны соглашения на условиях, что мы останемся в РПЛ. После матча с «Оренбургом» мы с ними поговорили — я попросил об увеличении финансирования для ФНЛ. Переговоры на завершающей стадии.

«Уфа» может сменить название. Об этом сообщили главе республики, он в курсе. Новое название пока сказать не могу.

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— Помогает ли республика с финансированием команды?

— Министр спорта Руслан Хабибов с нами на связи. Он помогает клубу. Конечно, мы получим часть средств — около 100 миллионов. Это большая сумма. Другие источники, которые должны пополнить бюджет, тоже есть. Называть сумму в данной ситуации будет неправильно.

У нас появится новый спонсор команды, который был оговорен с главой. Финансирование — это не только республика, но и частные средства. Если бы мы остались в РПЛ, у нас было бы 900 миллионов.

Как «Факел» прошел лицензирование, для меня загадка

— Говорят, «Уфа» может занять место «Факела» в РПЛ из-за проблем с лицензированием.

— 19 мая у нас было собрание РПЛ, на котором присутствовал [директор по развитию РФС] Максим Митрофанов. На этой встрече я лично задал вопрос о лицензии для РПЛ. «Факел» не был среди клубов, которые могут играть в высшей лиге. Как 21 мая они получили лицензию, для меня загадка. Что произошло за несколько дней? Я не знаю. Это вопросы не ко мне, а к руководству РФС. Будем ждать ответа, а дальше посмотрим.

— В СМИ было много слухов о том, что у «Уфы» нет денег для участия в ФНЛ-1. Какова вероятность того, что клуб не пройдет лицензирование?

— «Уфа» не имеет долгов. Мы прошли лицензирование по всем критериям. Могу сказать, что весь наш прошлый бюджет был создан на наши средства — это порядка 900 миллионов. Это не убытки, а демонстрация того, что деньги у нас есть. Некоторые журналисты пишут так, как им хочется.

Гамид Агаларов. Фото Валерий Шахов
Гамид Агаларов.
Валерий Шахов

— Сохранит ли «Уфа» Агаларова?

— Скорее всего, Гамид покинет команду. Если бы мы остались в РПЛ, трансферная стоимость Агаларова могла бы быть в два раза выше. По крайней мере, я это так оцениваю.

— Какая ситуация с Александром Беленовым?

— Он игрок «Уфы». Его контракт рассчитан еще на год. Надеемся, что он поможет нам в ФНЛ. Но если у него появится предложение, препятствовать трансферу не будем.

— Есть ли понимание по предсезонным сборам?

— 14 июня «Уфа» собирается и проходит медкомиссию. 15-го числа — первый тренировочный день на базе. На сборы отправятся игроки на контрактах и несколько ребят из молодежной команды. Надеюсь, что в ближайшее время разрешится ситуация с главным тренером.

— Какая ситуация у клуба с экипировкой? Действует ли соглашение с текущим техническим спонсором?

—Экипировку мы получим 5 июля. Сначала оденем основную команду, а затем уже всю школу. Вся экипировка закуплена. Она тоже с дизайном республики, как и прошлая форма. Нынешняя форма у нас шикарная. Контракт с Joma долгосрочный, ничего не меняется. Мы рады, что у нас такой надежный партнер.

Хачатурянц нам в марте сказал, что вылета не будет

— Как в «Уфе» отнеслись к решению ФИФА разрешить игрокам приостанавливать контракты с клубами?

— После определенных событий в мире наш футбол оказался под сильнейшими санкциями. Футболисты могут просто так покинуть команду. Это, конечно, большой удар. Мы готовились к уходу от госфинансирования. Однажды это случится. Мы ничего не выдумывали, шли по своему пути. Мы не хотим приходить к дядям, чтобы просить деньги на покупки.

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— Необходим ли в такой ситуации мораторий на вылет?

— «Рубин» оказался самым пострадавшим клубом из-за неспортивной ситуации. Я это признаю. Не знаю, почему мораторий не был установлен. Это было бы честно по спортивному принципу к командам премьер-лиги.

— Была информация, что руководство РФС и РПЛ обещало клубам введение моратория. Так ли это?

— Не скажу, что это было сказано Дюковым. Но Ашот Хачатурянц нам в марте сказал, что вылета не будет. Здесь отмалчиваться я не могу. Слова Рустема Сайманова [об обещании моратория] — это правда.

— Суд взыскал с Леонида Федуна 89 миллионов рублей в вашу пользу. Вы довольны этим решением?

— Это вопрос не по теме. Когда начинались судебные коллизии, я понимал, что вся история будет длиться больше двух лет. Могу сказать, что все суды будут идти до конца. Никакого удовлетворения у меня нет.

РПЛ
ФНЛ
ФК Уфа
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Стукалов
Шамиль Газизов
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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