Газизов о провале «Уфы»: «В марте Хачатурянц сказал нам: вылета не будет»
Задача «Уфы» — вернуться в РПЛ как можно быстрее
— После окончания сезона вы не общались с прессой. Теперь можете объяснить, что будет с «Уфой» дальше?
— Могу сразу сказать, почему мы взяли паузу после сезона. Нужно было собраться с мыслями, понять фазу, где мы находимся. Сейчас мы готовы отвечать на все каверзные и не очень вопросы о том, куда движется клуб.
На сегодняшний день «Уфа» будет играть в ФНЛ-1. У нас есть достаточное финансирование. Задача — как можно быстрее вернуться в РПЛ. Мы не рассчитывали, что вылетим. Но теперь будем стараться покорить вершину ФНЛ с первого раза.
Практически весь тренерский штаб покинул команду. В настоящий момент ведутся переговоры с новым главным тренером.
— Что можете сказать болельщикам?
— Мне приятно, когда я вижу, как поддерживают «Уфу». Сразу видно, кто патриот республики. Если честно, мне непросто отвечать на эти вопросы. Тяжело прощаться с футболистами. Сегодня я получил несколько заявлений [об уходе] от сотрудников клуба. Это жизнь... Могу их только поддержать. Мы же будем двигаться дальше. Уверен, что вернемся в РПЛ.
У меня болит душа. Прошу прощения у болельщиков. Прошу прощения у игроков, которые покинули команду. Мы обязательно все отыграем! Сделаем все, что в наших силах. Сегодня наши мысли только о ФНЛ. Мы не думаем о других факторах. В ФНЛ может быть интересно.
— Как оцените работу Алексея Стукалова?
— Он неплохо поработал. Я знаю, сколько он сделал для клуба. Для меня это просто очередной этап. Мы остались в хороших отношениях. И когда расставались, о финансовом аспекте практически не разговаривали. Большое спасибо тренерскому штабу. Там не напрягали клуб, понимая нашу ситуацию. Важно говорить об их человеческих качествах.
— Что с финансированием?
— Для ФНЛ необходимо около 700 миллионов рублей. По крайней мере, мы так думаем. У нас есть игроки на контрактах, которые «поднимают» бюджет. Деньги, чтобы двигаться дальше, есть. С нашим букмекерским партнером были подписаны соглашения на условиях, что мы останемся в РПЛ. После матча с «Оренбургом» мы с ними поговорили — я попросил об увеличении финансирования для ФНЛ. Переговоры на завершающей стадии.
«Уфа» может сменить название. Об этом сообщили главе республики, он в курсе. Новое название пока сказать не могу.
— Помогает ли республика с финансированием команды?
— Министр спорта Руслан Хабибов с нами на связи. Он помогает клубу. Конечно, мы получим часть средств — около 100 миллионов. Это большая сумма. Другие источники, которые должны пополнить бюджет, тоже есть. Называть сумму в данной ситуации будет неправильно.
У нас появится новый спонсор команды, который был оговорен с главой. Финансирование — это не только республика, но и частные средства. Если бы мы остались в РПЛ, у нас было бы 900 миллионов.
Как «Факел» прошел лицензирование, для меня загадка
— Говорят, «Уфа» может занять место «Факела» в РПЛ из-за проблем с лицензированием.
— 19 мая у нас было собрание РПЛ, на котором присутствовал [директор по развитию РФС] Максим Митрофанов. На этой встрече я лично задал вопрос о лицензии для РПЛ. «Факел» не был среди клубов, которые могут играть в высшей лиге. Как 21 мая они получили лицензию, для меня загадка. Что произошло за несколько дней? Я не знаю. Это вопросы не ко мне, а к руководству РФС. Будем ждать ответа, а дальше посмотрим.
— В СМИ было много слухов о том, что у «Уфы» нет денег для участия в ФНЛ-1. Какова вероятность того, что клуб не пройдет лицензирование?
— «Уфа» не имеет долгов. Мы прошли лицензирование по всем критериям. Могу сказать, что весь наш прошлый бюджет был создан на наши средства — это порядка 900 миллионов. Это не убытки, а демонстрация того, что деньги у нас есть. Некоторые журналисты пишут так, как им хочется.
— Сохранит ли «Уфа» Агаларова?
— Скорее всего, Гамид покинет команду. Если бы мы остались в РПЛ, трансферная стоимость Агаларова могла бы быть в два раза выше. По крайней мере, я это так оцениваю.
— Какая ситуация с Александром Беленовым?
— Он игрок «Уфы». Его контракт рассчитан еще на год. Надеемся, что он поможет нам в ФНЛ. Но если у него появится предложение, препятствовать трансферу не будем.
— Есть ли понимание по предсезонным сборам?
— 14 июня «Уфа» собирается и проходит медкомиссию. 15-го числа — первый тренировочный день на базе. На сборы отправятся игроки на контрактах и несколько ребят из молодежной команды. Надеюсь, что в ближайшее время разрешится ситуация с главным тренером.
— Какая ситуация у клуба с экипировкой? Действует ли соглашение с текущим техническим спонсором?
—Экипировку мы получим 5 июля. Сначала оденем основную команду, а затем уже всю школу. Вся экипировка закуплена. Она тоже с дизайном республики, как и прошлая форма. Нынешняя форма у нас шикарная. Контракт с Joma долгосрочный, ничего не меняется. Мы рады, что у нас такой надежный партнер.
Хачатурянц нам в марте сказал, что вылета не будет
— Как в «Уфе» отнеслись к решению ФИФА разрешить игрокам приостанавливать контракты с клубами?
— После определенных событий в мире наш футбол оказался под сильнейшими санкциями. Футболисты могут просто так покинуть команду. Это, конечно, большой удар. Мы готовились к уходу от госфинансирования. Однажды это случится. Мы ничего не выдумывали, шли по своему пути. Мы не хотим приходить к дядям, чтобы просить деньги на покупки.
— Необходим ли в такой ситуации мораторий на вылет?
— «Рубин» оказался самым пострадавшим клубом из-за неспортивной ситуации. Я это признаю. Не знаю, почему мораторий не был установлен. Это было бы честно по спортивному принципу к командам премьер-лиги.
— Была информация, что руководство РФС и РПЛ обещало клубам введение моратория. Так ли это?
— Не скажу, что это было сказано Дюковым. Но Ашот Хачатурянц нам в марте сказал, что вылета не будет. Здесь отмалчиваться я не могу. Слова Рустема Сайманова [об обещании моратория] — это правда.
— Суд взыскал с Леонида Федуна 89 миллионов рублей в вашу пользу. Вы довольны этим решением?
— Это вопрос не по теме. Когда начинались судебные коллизии, я понимал, что вся история будет длиться больше двух лет. Могу сказать, что все суды будут идти до конца. Никакого удовлетворения у меня нет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0