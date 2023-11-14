«После бани с президентом «Урала» три дня думал, что я умер!» Ранджелович — о России, Сербии и Джоковиче

«СЭ» поговорил с полузащитником «Рубина».

Лазар Ранджелович ярко ворвался в РПЛ в составе «Урала», но уже летом подписал контракт с «Рубином», который только выбрался из первой лиги. В интервью «СЭ» полузащитник рассказал о причинах отъезда из Екатеринбурга, русско-сербской связи и величии Новака Джоковича.

С Гончаренко не было конфликтов — мы до сих пор общаемся!

— Лазар, ты переходил в «Урал» в аренду из «Олимпиакоса», и казалось, останешься в Екатеринбурге. Но в итоге ты оказался в «Рубине» — как так получилось?

— После окончания аренды у меня все еще действовал двухгодичный контракт с «Олимпиакосом». И у «Урала» была возможность меня выкупить, но, думаю, дело в цене — греческий клуб запросил немного больше денег, чем ожидали в Екатеринбурге. Там хотели, чтобы я остался. Я и сам был не против — меня все устраивало. Но футбол — это бизнес. В итоге все прошлое лето я провел в Греции, потом появилось предложение «Рубина». И вот, слава богу, я здесь!

— Во второй половине прошлого сезона ты выпал из основного состава. Виктор Гончаренко объяснил, что это связано с твоим возвращением в «Олимпиакос». Ты знал об этом?

— Да. За два или три месяца до окончания прошлого сезона «Олимпиакос» связался с «Уралом», чтобы обсудить мой трансфер. Но клубы не смогли договориться. В тот момент я понял, что не останусь в Екатеринбурге. Виктор Михайлович мне все объяснил, сказал, что даст шанс другим игрокам. Конечно, я хотел играть, но нужно было просто принять ту ситуацию.

— Осталась обида?

— Конфликтов с тренером не было. У нас с Гончаренко хорошие и дружеские отношения. Даже после моего ухода мы общаемся.

— А Григорием Ивановым как попрощались?

— Президент «Урала» — очень крутой! Однажды после победы он позвал меня в русскую баню — я очень удивился, но с удовольствием пошел. Оказалось, Григорий Викторович часто так делал, чтобы подружиться с футболистами, узнать их получше за пределами поля. Человек обожает футбол и «Урал», ездит на каждый гостевой матч и постоянно заботится о команде. Желаю ему только самого лучшего!

— Как тебе баня?

— Ох, следующие два-три дня думал, что я умер! Баня забирает очень много энергии. Поэтому во время сезона туда не хожу — нужно много времени на восстановление. Но вообще это классный способ расслабиться.

Даниил Хлусевич и Лазар Ранджелович. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Последняя из прочитанных книг? Библия

— Были ли у тебя другие варианты продолжения карьеры помимо «Рубина»?

— Да, летом поступило несколько предложений. Но все на уровне разговоров. «Рубин» связался со мной в конце трансферного окна. И я легко принял решение.

— Правда, что одним из интересовавшихся тобой клубов были «Крылья Советов»?

— Да. Не знаю, что случилось и почему трансфер не состоялся. Все сорвалось в последний день. Но в итоге поступило лучшее предложение от «Рубина», и я ни капли не пожалел, что выбрал его. Счастлив в Казани.

— Каким был первый разговор с Рашидом Рахимовым?

— Мы пообщались в тот же день, когда я получил офер от «Рубина». Он объяснил, в какой роли видит меня, рассказал, как будет играть команда. Рахимов — большой тренер для России и хороший мотиватор.

Также мы поговорили и со спортивным директором клуба. Оба подчеркнули, что очень хотят, чтобы я стал частью клуба.

— В последний день трансферного окна «Рубин» подписал пять игроков, включая тебя. Было сложно адаптироваться?

— Одновременно со мной в команду пришел мой лучший друг детства Никола Чумич. Мы вместе играли в «Олимпиакосе». Он позвонил мне в тот же день, когда мы получили предложения от «Рубина». Поэтому адаптировался достаточно быстро и легко — мы помогали друг другу.

— Слышал о «Рубине» до перехода?

— Очень давно. Знаю об успехах в Лиге чемпионов, к тому же здесь играли много моих друзей: М'Вилла, Бегич, Хвича... Это большой клуб с историей! Да, прошлый сезон он провел в первой лиге, но это футбол. «Рубин» вернулся еще сильнее.

— В этом сезоне «Рубин» очень нестабильный — с чем это связано?

— Мы потеряли очень много очков из-за невезения. Это один из главных факторов. Но мы набрали ход и находимся на правильном победном пути. Думаю, постепенно вернем те очки, которые потеряли в начале сезона. На данный момент не вижу в «Рубине» никаких проблем.

— Какая у вас цель на сезон?

— Занять место в таблице как можно выше, у нас способная команда.

— На чемпионство в следующем году замахнетесь?

— Конечно, я бы хотел, чтобы «Рубин» стал чемпионом, но пока рано об этом говорить. Верю, что когда-нибудь мы снова выиграем РПЛ.

— Ты проводишь второй сезон в России — как тебе РПЛ?

— Тут хороший футбол, красивые стадионы. Нигде в мире не видел таких современных арен.

— Какой город лучше — Казань или Екатеринбург?

— Екатеринбург — большой город, но он один из самых холодных в России. Мне впервые было так холодно зимой! Казань намного красивее Екатеринбурга: летом, когда была хорошая погода, посетил кремль. Сейчас я чувствую себя намного лучше, свободнее... Как дома!

— Местную кухню уже попробовал?

— Пока нет. Но мне все говорят о ней — я обязательно попробую!

— В Татарстане основная религия ислам. Никогда не испытывал дискомфорта от этого?

— Нет, у меня нет проблем с религией. Я уважаю любое вероисповедание — и уважаю город, в котором нахожусь.

— У тебя интересное имя — оно связано с персонажем святого Лазаря в Библии?

— Да, меня назвали в его честь. Я крещеный, и у меня верующая семья.

— В твоих соцсетях есть фото с книгой Кена Фоллетта. А что читаешь сейчас?

— Последнее из прочитанного — Библия. На самом деле я не особо люблю читать. Если говорить про Фоллетта, то я взял книгу исключительно ради фото, ха-ха! Признаюсь, с момента выпуска из школы я практически не читаю книги... Но обещаю, что скоро начну!

— В школе изучали русскую литературу?

— Да. И русский язык тоже. Правда, с тех пор я его подзабыл — прошло много времени, да и мне тогда казалось, что вряд ли когда-нибудь русский пригодится. Поэтому сейчас жалею, что учил его не слишком усердно. Мне бы это не помешало в России, было бы легче адаптироваться. Надеюсь, в течение нескольких месяцев подтяну язык и заговорю по-русски.

Новак Джокович. Фото Reuters

На выборах президента Сербии проголосовал бы за Джоковича!

— У русских и сербов исторически братские отношения. Ты это чувствуешь, находясь здесь?

— Конечно! Я слышал об этом и перед приездом в Россию, но хотел проверить на собственном опыте. Мы любим русских, а они нас. К нам прекрасно здесь относятся. Когда говорю, что из Сербии, люди отвечают: «О, брат!» Россия очень напоминает мне родину: люди, повседневная жизнь, язык. Даже если не знаешь языка, почти все понимаешь. Мы похожи, поэтому мне не требовалось много времени на адаптацию.

— В феврале 2022-го многие легионеры покинули Россию. У тебя не было сомнений перед переездом?

— Были, но, приехав, я увидел, что все нормально, жизнь продолжается. За два года в России не возникло никаких проблем и страха. Сейчас даже младший брат живет со мной в Казани, а родители, которые изначально тоже сомневались, счастливы, что я играю в России. Поэтому тем, кто раздумывает над трансфером, могу посоветовать: приезжайте!

— Российские команды отстранены от международных соревнований. Как тебе идея провести товарищеский матч между Сербией и Россией?

— Почему нет? Если есть такая возможность, будет супер. Может, меня как раз вызовут в сборную!

Что касается бана российских клубов, то очень надеюсь, что они вскоре вернутся и продолжат выступать в турнирах под эгидой УЕФА.

— В РПЛ играют два защитника сборной Сербии — Срджан Бабич и Страхиня Эракович. Вы знакомы?

— Да, но не очень близко. Пару раз пересекались на поле — они очень качественные футболисты. В Сербии много великолепных защитников, считаю Бабича и Эраковича одними из таковых. К тому же они выступают за большие клубы.

— Какой российский клуб считают самым популярным в Сербии?

— Определенно московский «Спартак».

— Какой город нужно посетить, если никогда не был в Сербии, но собираешься?

— Не буду оригинальным и назову Белград. Все, кто там был, остаются довольными. Особенно этот город нравится молодежи, там классная ночная жизнь — клубы, рестораны. Белград — самый крупный город страны, там много культурных мест, которые стоит увидеть.

— Скучаешь по сербской кухне?

— Наши кухни довольно похожи. Плюс я уже адаптировался, нашел пару сербских ресторанов. Когда скучаю по домашней еде, иду туда.

— А есть любимое русское блюдо?

— Сырники с медом — мой любимый завтрак. Мне кажется, все футболисты любят сырники. А вот в Сербии такого блюда нет.

— Водку уже пробовал?

— Доводилось, но для меня это слишком крепкий напиток!

— Один из самых известных представителей Сербии в мире — Новак Джокович. Смотришь его матчи?

— Да! Может, не каждую игру, но когда есть время — смотрю. Не хватит всех слов в мире, чтобы описать Новака. Для сербов он величайший спортсмен в истории. Мы невероятно рады, что он представляет именно нашу страну. Любим и всегда его поддерживаем.

— Порой кажется, что Джокович настолько популярен, что победил бы даже на президентских выборах!

— Не знаю, захочет ли он стать президентом Сербии, но я бы за него проголосовал! Он много помогает людям, стране. Новак — очень крутой. Величайший!