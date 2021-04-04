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Судейство

Пенальти в пользу ЦСКА назначали ВАР, арбитр и его помощник. В Саранске отрабатывали 11-метровые

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 19:20
4 апреля. Саранск. «Тамбов» — ЦСКА — 1:2. Игорь Акинфеев. Фото ПФК ЦСКА Игорь Дивеев ударил по голеностопу Кирилла Климова. Азер Алиев правой рукой прервал передачу Мариу Фернандеса. Азер Алиев правой рукой прервал передачу Мариу Фернандеса. Юрий Бавин отставленной в сторону левой рукой парировал удар по воротам Саломона Рондона. Артем Архипов сыграл локтем.
4 апреля. Саранск. «Тамбов» — ЦСКА — 1:2. Игорь Акинфеев. Фото ПФК ЦСКА
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Сразу четыре пенальти выполнили игроки «Тамбова» и ЦСКА в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России, в котором победили армейцы (2:1). Вспоминаем, как это было.

Пенальти в ворота ЦСКА. Помощь ВАР не потребовалась

Своеобразная серия 11-метровых началась на 15-й минуте. Виталий Мешков поступил правильно, назначив пенальти в ворота гостей. Судья сумел разобраться в случившемся в штрафной площади армейцев, где их защитник Игорь Дивеев, пытаясь выбить мяч, ударил по голеностопу Кирилла Климова. Помощь видеоассистентов Евгения Кукуляка и Валентина Мурашова не потребовалась.

4 апреля. Саранск. «Тамбов» — ЦСКА — 1:2.
Игорь Дивеев ударил по голеностопу Кирилла Климова.
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Первый пенальти в ворота «Тамбова». ВАР исправили ошибку Мешкова и Образко

На 23-й минуте ошиблись Мешков и его второй ассистент Андрей Образко, дебютировавший в чемпионате России. Они не заметили, что Азер Алиев правой рукой прервал передачу Мариу Фернандеса. Это произошло в штрафной площади тамбовской команды — следовало назначить 11-метровый удар.

Ошибку судей исправили видеоассистенты. Кукуляк и Мурашов провели проверку и предложили Мешкову самому посмотреть видеозапись и убедиться, что Алиев нарушил правила. Арбитр так и поступил и назначил пенальти.

4 апреля. Саранск. «Тамбов» — ЦСКА — 1:2.
Азер Алиев правой рукой прервал передачу Мариу Фернандеса.
4 апреля. Саранск. «Тамбов» — ЦСКА — 1:2.
Азер Алиев правой рукой прервал передачу Мариу Фернандеса.

Второй пенальти в ворота «Тамбова». Помощник Мешкова не испугался

На 51-й минуте еще один пенальти в ворота тамбовской команды был назначен с помощью первого ассистента судьи Александра Богданова. Он заметил, что Юрий Бавин отставленной в сторону левой рукой парировал удар по воротам нападающего гостей Саломона Рондона. Сам Мешков с той позиции, которую он занимал, этого видеть не мог. Общими усилиями судейская бригада приняла верное решение. Помощь видеоассистентов в этом эпизоде не потребовалась.

4 апреля. Саранск. «Тамбов» — ЦСКА — 1:2.
Юрий Бавин отставленной в сторону левой рукой парировал удар по воротам Саломона Рондона.

Третий пенальти в ворота «Тамбова». Архипов сыграл локтем в мяч

На 63-й минуте судья без помощи видеоарбитров и ассистентов правильно назначил пенальти в пользу армейцев. Мешков занял хорошую позицию, верно квалифицировал действия Артема Архипова и указал на 11-метровую отметку. Игрок «Тамбова» отставил в сторону локоть, сделал движение в направлении мяча и отразил удар по воротам.

К сожалению для судьи, вошедшего в историю чемпионатов России из-за большого числа 11-метровых, выполненных в одной игре, он не получит хорошую оценку. Инспектору придется снизить ее на 0,5 балла из-за ошибки на 23-й минуте. Пусть ее и исправили ВАР.

4 апреля. Саранск. «Тамбов» — ЦСКА — 1:2.
Артем Архипов сыграл локтем.

Тамбов — ЦСКА

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