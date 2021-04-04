Пенальти в пользу ЦСКА назначали ВАР, арбитр и его помощник. В Саранске отрабатывали 11-метровые
Пенальти в ворота ЦСКА. Помощь ВАР не потребовалась
Своеобразная серия 11-метровых началась на 15-й минуте. Виталий Мешков поступил правильно, назначив пенальти в ворота гостей. Судья сумел разобраться в случившемся в штрафной площади армейцев, где их защитник Игорь Дивеев, пытаясь выбить мяч, ударил по голеностопу Кирилла Климова. Помощь видеоассистентов Евгения Кукуляка и Валентина Мурашова не потребовалась.
Первый пенальти в ворота «Тамбова». ВАР исправили ошибку Мешкова и Образко
На 23-й минуте ошиблись Мешков и его второй ассистент Андрей Образко, дебютировавший в чемпионате России. Они не заметили, что Азер Алиев правой рукой прервал передачу Мариу Фернандеса. Это произошло в штрафной площади тамбовской команды — следовало назначить 11-метровый удар.
Ошибку судей исправили видеоассистенты. Кукуляк и Мурашов провели проверку и предложили Мешкову самому посмотреть видеозапись и убедиться, что Алиев нарушил правила. Арбитр так и поступил и назначил пенальти.
Второй пенальти в ворота «Тамбова». Помощник Мешкова не испугался
На 51-й минуте еще один пенальти в ворота тамбовской команды был назначен с помощью первого ассистента судьи Александра Богданова. Он заметил, что Юрий Бавин отставленной в сторону левой рукой парировал удар по воротам нападающего гостей Саломона Рондона. Сам Мешков с той позиции, которую он занимал, этого видеть не мог. Общими усилиями судейская бригада приняла верное решение. Помощь видеоассистентов в этом эпизоде не потребовалась.
Третий пенальти в ворота «Тамбова». Архипов сыграл локтем в мяч
На 63-й минуте судья без помощи видеоарбитров и ассистентов правильно назначил пенальти в пользу армейцев. Мешков занял хорошую позицию, верно квалифицировал действия Артема Архипова и указал на 11-метровую отметку. Игрок «Тамбова» отставил в сторону локоть, сделал движение в направлении мяча и отразил удар по воротам.
К сожалению для судьи, вошедшего в историю чемпионатов России из-за большого числа 11-метровых, выполненных в одной игре, он не получит хорошую оценку. Инспектору придется снизить ее на 0,5 балла из-за ошибки на 23-й минуте. Пусть ее и исправили ВАР.
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