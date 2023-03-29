РПЛ в топ-9 в мире по удалениям. И 11-я по общему числу карточек

Швейцарская CIES Football Observatory составила рейтинг футбольных лиг мира по числу желтых и красных карточек, показываемых игрокам в среднем в каждом матче чемпионата или первенства страны. Российская премьер-лига оказалась в числе самых грубых, уступив главным образом только латиноамериканцам. По общему числу дисциплинарных санкций РПЛ заняла 11-е место, а по удалениям стала 9-й, уступив только лигам Боливии, Эквадора, Коста-Рики, Перу, Парагвая, Уругвая, Венесуэлы и Чили.

Аналитики учли период с 1 января 2020 года по 20 марта 2023 года.