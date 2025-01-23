Станислав Черчесов: «У меня тоже случались просчеты. Но не понимаю, почему Виллиан Жозе и Тавареш ушли из «Спартака» бесплатно»

Авторская колонка главного тренера сборной Казахстана, который выводил Россию в четвертьфинал ЧМ-2018 и финальную стадию Евро-2020, — о тенденциях нашего футбола, которые настораживают.

После недавнего выступления в проекте «Спартак Шоу» ко мне возникло немало вопросов по самым разным темам, поэтому решил ответить, написав колонку в «СЭ».

Итак, много спрашивают о трансферной политике красно-белых — особенно на фоне зимней активности «Зенита». Многие говорят, что питерцы избавились от Артура, а москвичи сохраняют Николсона, вешают какие-то ярлыки. Это неправильно. Специально посмотрел — у Артура четыре мяча и две передачи в 19 официальных матчах этого сезона плюс золотой гол в прошлом чемпионате, Николсон в 14 встречах забил четыре. То есть какой-то вклад люди внесли. Плюс нет ни одного клуба в мире, где все трансферы, сколько бы за них ни заплатили, выстрелили. Не бывает такого. Знаю на своем опыте — и у меня случались просчеты. Поэтому каждая команда во время «окон» что-то делает. Что-то получается, что-то — нет. И по ходу дела всегда надо реагировать.

Вот «Зенит» и среагировал — основываясь на том, что показал в первом круге. Видимо, в штабе хотят что-то обновлять. Не знаю конкретных сумм — своими глазами документы не видел. Но то, что питерцы сделали с комбинацией «Артур и Вендел (с лета) на выход, Луис Энрике на вход» — это очень грамотно и профессионально. Потому что тот же Вендел теперь знает свое будущее. Он не будет играть, оставаясь в неведении. «Зенит» получил «свежего», назову так, футболиста на определенную позицию, где тот добавит. И если Вендел прибавит — даже не в плане результативности, а в смысле эмоций — значит, команда уже станет сильнее. Плюс о Луисе Энрике хорошие отзывы, да и прошлогодний официальный титул «Король Америки» (приз лучшему южноамериканскому игроку года) о чем-то говорит. Правильным, на мой взгляд, стал и трансфер потерявшего мотивацию Клаудиньо — игрок даже такого класса, но без стимула способен стать источником негатива в раздевалке.

Как разместить на поле одновременно Кассьерру, Соболева, того же Луиса Энрике и Глушенкова? Не может в клубе уровня «Зенита» не быть конкурентной среды. Нет кощеев бессмертных, которые всю карьеру обходились бы без травм, дисквалификаций и потери формы. Нужна глубокая обойма. У меня, например, такой принцип: не может футболист определенного уровня и ценовой категории закрывать только одну позицию — такой должен уметь действовать на нескольких, причем без потери качества. Думаю, тот же Глушенков с сохранением уровня может перейти в середину и освободить место на фланге для другого, кто также станет приносить большую пользу.

Полузащитники Кевин Ленини («Краснодар») и Эсекьель Барко («Спартак»). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Теперь о «Спартаке». Не только он, но и «Краснодар», и любая команда в принципе смотрят, как прошел определенный этап — в данном случае первый круг. Все определились, и теперь начинаются «шахматы» — кто лучше усилится, кто где добавит. Но тут важно понимать — говорю по своему опыту — любое вмешательство в коллектив, когда он работает как часы, может навредить. Каждый приходящий игрок — это новая энергия, положительная или отрицательная, это новый человек в раздевалке. И все это надо учитывать.

Зимой из «Спартака» бесплатно ушли Виллиан Жозе и Тавареш. А приходили они как? За них заплатили деньги, а теперь с людьми расстались за ноль. Чтобы так отдать игрока, не надо быть семи пядей во лбу. Условно, хотя бы за 100 тысяч евро каждого можно было продать? Не знаю, чем руководствовался новый спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао, но со стороны это выглядит немного странно. Ведь любой футболист имеет какую-то — пусть небольшую — цену. А Селихову еще и будет выплачена зарплата, которая полагалась ему до окончания срока контракта в июне этого года. Вот такие вещи не могу понять — деньги любят счет, сколько бы их ни было.

Не понимаю и целой эпидемии неприездов латиноамериканских легионеров в команды РПЛ после отпусков. Это и в европейских клубах бывает, но контракты должны выполняться. Не прибыл вовремя на сбор — получи серьезный штраф. У меня в «Спартаке» пару раз такое происходило — люди, расставшись с деньгами, в следующий раз появлялись вовремя.

Говорю сейчас об организации российского футбола в целом. Потому что он как продукт должен быть представлен на уровне. Немало поиграв и поработав за границей тренером, часто пересекался с директорами клубов, менеджерами, агентами, которые делают свою работу и с которыми всегда находил точки соприкосновения, — и есть понимание, как там к нам относятся. Иногда немного неуважительно, так сказал бы. Потому что то, что там табу, у нас можно. Об этом могу рассказать не только я, но и Корнеев, Шалимов, Юран, Слуцкий, Аршавин и другие люди, которые имеют западный опыт.

Я же приведу пример из моей практики. В «Ференцвароше» наш тренерский штаб за полтора года взял три национальных титула, впервые за 47 лет вышел в евровесну, заняв первое место в одной группе Лиги Европы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой». В соглашении была опция продления — ее включили, но зарплату не повысили ни на евро. Потому что есть контракт, мы его подписали и выполняли. Все, точка. То же самое произошло и в «Легии», когда взяли два трофея.

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде забил 15 голов в 18 матчах первой части чемпионата России-2024/25. Фото Федор Успенский, «СЭ»

А здесь кто-то случайно или не случайно что-то забил в первой части чемпионата — и сразу поднимается ажиотаж. Дайте футболистам, руководителям и тренерам довести сезон до конца — тогда нужно принимать те или иные решения. Не говорю, что не надо поднимать игрокам зарплаты и вообще предпринимать какие-то шаги. Нужно вовремя реагировать на какие-то вещи, продавать, покупать и т. д. Но — на свое усмотрение, а не под воздействием внешних факторов и тем более какого-то давления. Клуб должен иметь «контрольный пакет акций» в плане своих шагов, как говорится.

Меня иногда раздражает, что футболиста Х на российский рынок зарубежные вбросили и потом три-четыре команды за него борются. И цена растет, условно, с одного рубля до десяти прямо на глазах. Ну хочет наш клуб футболиста Х — пускай он его забирает и конкурирует с, к примеру, испанскими, но не между собой. Вот сейчас возникла кандидатура аргентинца Солари. Первый раз услышал, что ЦСКА предложил шесть миллионов — и пошло-поехало. И теперь уже в гонке и «Спартак», и так далее. Вот что имею в виду. Понятно, рынок есть рынок, но надо более пристально к подобным вещам подходить. То же самое происходило с Маркиньосом, на которого вначале претендовал «Ростов», потом «Локомотив» предложил «Ференцварошу» в полтора раза больше, «Спартак» — в два и бразилец отправился к красно-белым.

Кстати, Солари в деле не видел, не в курсе, что это за футболист. Если брать Ивича, о котором пишут применительно к «Спартаку», то видел его один раз: на чемпионате Европы, потому что просматривал Словению, с которой Казахстану предстояло соперничать в Лиге наций, — она встречалась с Сербией. В то время полузащитника хотел «Зенит», назывались суммы 25-30 миллионов евро — естественно, было интересно, что за игрок с таким ценником. Так вот если брать матч, что я видел, то не заметил в его исполнении чего-то особенного, что могло бы тогда усилить питерцев. Может, просто неудачная игра выдалась? Не знаю. Поэтому мне сложно сказать, насколько он сделает мощнее «Зенит», «Спартак» или кого-то еще. В последнее время, кстати, Ивич и в «Торино» на поле не выходил.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кстати, еще хотел поднять одну тему. Наши СМИ часто обращаются к малоизвестным представителям Запада за некими экспертными мнениями. Зачем?! Какой вес имеет их мнение? Ответ очевиден.

В заключение хочу сказать о своих ожиданиях от весенней части РПЛ. Не хочу гадать и называть, кто какое место займет. Главное, чтобы те задачи, которые мои коллеги решают сейчас по тренировочному процессу, по комплектации, были выполнены так, как все планируют. И тогда жду борьбу до последнего тура — и в верхней, и в нижней частях таблицы. Даже не жду — верю, что так и получится.

И еще одно мое пожелание — давайте правильно позиционировать российский футбол, сами себя уважать.