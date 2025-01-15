Кахигао начал чистку в «Спартаке». За два дня красно-белые расстались с Таварешем и Жозе

Испанец быстро включился в работу.

Похоже, что новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао начал серьезную чистку состава. На этой неделе красно-белые расстались уже с двумя игроками: нападающим Вилианом Жозе и защитником Томашем Таварешем. Кто будет следующим?

Португалец больше не сыграет за московский клуб

В среду, 15 января, пресс-служба «Спартака» объявила о расторжении контракта с 23-летним Таварешем по соглашению сторон.

Многие болельщики могли уже забыть о нем, поскольку еще летом защитник был отдан в аренду в ЛАСК. В Австрии у португальца дела не сложились: всего четыре матча во всех турнирах и одна результативная передача. Поэтому договор аренды был досрочно расторгнут и его не включили в состав на тренировочные сборы. Главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу Томаш также оказался не нужен.

««Спартак» и Томаш расторгли контракт по соглашению сторон. К сожалению, последствия тяжелой травмы помешали ему проявить все грани своего таланта и реализовать потенциал в нашем клубе. Искренне желаем удачи защитнику в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в наших рядах», — говорится в заявлении московского клуба.

Португалец перешел в «Спартак» в январе 2023 года и принял участие в 22 встречах, отметившись одним забитым мячом. В сезоне-2022/23 Тавареш порвал «кресты» (во второй раз в карьере), из-за чего пропустил больше восьми месяцев.

Виллиан Жозе. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жозе указали на выход

Днем ранее столичную команду покинул бразилец Виллиан Жозе. Слухи о его уходе были давно, поэтому новость никого не удивила.

«Бразилец присоединился к нам летом прошлого года и запомнился красивым победным голом со штрафного в кубковом дерби с «Динамо». Желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере!» — указано в сообщении пресс-службы.

Чем запомнился 33-летний форвард в Москве? Во-первых, проблемами с лишним весом. Ужасная форма бразильца бросалась в глаза, болельщики быстро прозвали его толстым Вилли, а шок от состояния новичка испытал даже тогдашний спортивный директор Томаш Амарал.

Ну и, конечно же, футболист запомнился своим единственным голом за 13 матчей. Зато каким! Принес победу в дерби с «Динамо» (3:2) на групповом этапе Кубка России изящным ударом со штрафного на 90-й минуте.

Кто еще может покинуть «Спартак»?

Еще до прибытия нового спортивного директора в Россию инсайдер Иван Карпов сообщал, что Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич, Александр Селихов, Михаил Игнатов, Миенти Абена, Хесус Медина, Жозе и Шамар Николсон с большой долей вероятности покинут «Спартак» этой зимой: кто-то уйдет в аренду, кто-то через полноценный трансфер. Из данного списка пока расстались только с Вилианом. Все остальные сейчас тренируются на сборах в Турции.

Также активно ходят слухи об интересе к Манфреду Угальде со стороны топ-клубов. По информации «СЭ», за ним активно следит «ПСЖ». При этом, как сообщал журналист Фабрицио Романо, «Спартак» готов предложить форварду контракт с улучшенными условиями.

Впрочем, в своем первом большом интервью новый спортивный директор говорил о том, что торопиться с трансферами на вход и на выход не собирается.

«Это часть работы. Когда вы беретесь за нее, то знаете, что есть работа по укреплению состава, а есть та часть, где нужно иногда отпускать футболистов, иногда отправлять их в аренду. Но немного рано говорить о том, что мы будем делать, а что — нет. Рынок живой. Наверняка будет какое-то движение. И в плане новых футболистов, и в плане ухода игроков в другие клубы. Но сейчас мне рано об этом распространяться», — заявлял Кахигао.