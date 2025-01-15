Кахигао начал чистку в «Спартаке». За два дня красно-белые расстались с Таварешем и Жозе
Похоже, что новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао начал серьезную чистку состава. На этой неделе красно-белые расстались уже с двумя игроками: нападающим Вилианом Жозе и защитником Томашем Таварешем. Кто будет следующим?
Португалец больше не сыграет за московский клуб
В среду, 15 января, пресс-служба «Спартака» объявила о расторжении контракта с 23-летним Таварешем по соглашению сторон.
Многие болельщики могли уже забыть о нем, поскольку еще летом защитник был отдан в аренду в ЛАСК. В Австрии у португальца дела не сложились: всего четыре матча во всех турнирах и одна результативная передача. Поэтому договор аренды был досрочно расторгнут и его не включили в состав на тренировочные сборы. Главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу Томаш также оказался не нужен.
««Спартак» и Томаш расторгли контракт по соглашению сторон. К сожалению, последствия тяжелой травмы помешали ему проявить все грани своего таланта и реализовать потенциал в нашем клубе. Искренне желаем удачи защитнику в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в наших рядах», — говорится в заявлении московского клуба.
Португалец перешел в «Спартак» в январе 2023 года и принял участие в 22 встречах, отметившись одним забитым мячом. В сезоне-2022/23 Тавареш порвал «кресты» (во второй раз в карьере), из-за чего пропустил больше восьми месяцев.
Жозе указали на выход
Днем ранее столичную команду покинул бразилец Виллиан Жозе. Слухи о его уходе были давно, поэтому новость никого не удивила.
«Бразилец присоединился к нам летом прошлого года и запомнился красивым победным голом со штрафного в кубковом дерби с «Динамо». Желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере!» — указано в сообщении пресс-службы.
Чем запомнился 33-летний форвард в Москве? Во-первых, проблемами с лишним весом. Ужасная форма бразильца бросалась в глаза, болельщики быстро прозвали его толстым Вилли, а шок от состояния новичка испытал даже тогдашний спортивный директор Томаш Амарал.
Ну и, конечно же, футболист запомнился своим единственным голом за 13 матчей. Зато каким! Принес победу в дерби с «Динамо» (3:2) на групповом этапе Кубка России изящным ударом со штрафного на 90-й минуте.
Кто еще может покинуть «Спартак»?
Еще до прибытия нового спортивного директора в Россию инсайдер Иван Карпов сообщал, что Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич, Александр Селихов, Михаил Игнатов, Миенти Абена, Хесус Медина, Жозе и Шамар Николсон с большой долей вероятности покинут «Спартак» этой зимой: кто-то уйдет в аренду, кто-то через полноценный трансфер. Из данного списка пока расстались только с Вилианом. Все остальные сейчас тренируются на сборах в Турции.
Также активно ходят слухи об интересе к Манфреду Угальде со стороны топ-клубов. По информации «СЭ», за ним активно следит «ПСЖ». При этом, как сообщал журналист Фабрицио Романо, «Спартак» готов предложить форварду контракт с улучшенными условиями.
Впрочем, в своем первом большом интервью новый спортивный директор говорил о том, что торопиться с трансферами на вход и на выход не собирается.
«Это часть работы. Когда вы беретесь за нее, то знаете, что есть работа по укреплению состава, а есть та часть, где нужно иногда отпускать футболистов, иногда отправлять их в аренду. Но немного рано говорить о том, что мы будем делать, а что — нет. Рынок живой. Наверняка будет какое-то движение. И в плане новых футболистов, и в плане ухода игроков в другие клубы. Но сейчас мне рано об этом распространяться», — заявлял Кахигао.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3