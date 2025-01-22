«Зенит» трогательно попрощался с Клаудиньо. Он едет в богатый катарский клуб, за который выступали Хави и Рауль
Теперь уже официально: Клаудиньо перешел из «Зенита» в «Аль-Садд». По данным Globo, самый титулованный клуб Катара заплатил за бразильца 20 миллионов евро. Перед презентацией в соцсетях команды из Дохи появился снимок, на котором изображен один из любимых жестов 27-летнего игрока — сердце, сложенное из пальцев. А сине-бело-голубые проводили полузащитника кавером на известную песню Blinding Lights в исполнении канадской поп-звезды The Weeknd, с которым часто сравнивали Клау. Из-за прически.
Мог уехать в Бразилию
О возможном уходе Клаудиньо говорили давно. Последние слухи о его возвращении на родину были летом 2024-го. Тогда «Зенит» отказал «Фламенго» и переподписал контракт с футболистом до конца сезона-2027/28 с возможностью продления еще на один год.
Однако по итогам первой части чемпионата полузащитника с пышной шевелюрой критиковали за снижение мотивации. Поэтому зимой слухи связывали Клау сразу со всеми бразильскими топ-клубами.
Сам он еще осенью признавался, что хотел бы играть за родной «Сантос». Но предметный интерес зимой проявил «Ботафого». Также был вариант с «Флуминенсе», обсуждалась интересная схема: Клаудиньо отправляется туда, а в обратном направлении следует вингер Джон Ариас. Но все это так и осталось на уровне слухов.
На днях появилась информация, что о трансфере договорился «Палмейрас». Судя по словам президента клуба Лейлы Перейры, полузащитник дал согласие на переход, но в последний момент переметнулся в «Аль-Садд». Правда, председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг ее слова.
«У нас не было соглашения [о продаже Клаудиньо] с уважаемым «Палмейрасом». Мы вели переговоры с ними и с другой бразильской командой, а также с катарской командой. В конечном итоге предложение «Аль-Садда» было лучшим как для «Зенита», так и для игрока, принявшего решение присоединиться к ним», — цитирует Медведева ESPN.
Теперь уже сделка закрыта, и «Зенит» остается в плюсе: в 2021 году бразильца купили у «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро, теперь отправляют в «Аль-Садд» за 20.
Один из самых ярких бразильцев в РПЛ
Клаудиньо мощно ворвался в российский футбол. Сначала он показал себя с лучшей стороны за пределами поля: снялся в модном прикиде в ролике в стиле The Weeknd. А затем начал творить на поле. После первого же сезона кудрявый полузащитник стал лучшим игроком РПЛ, но дальше с каждым годом становилось все тяжелее. Сказались различные факторы: бан российских клубов на европейской арене, отсутствие мотивации, отъезд в Саудовскую Аравию друга Малкома, а затем перевод на неродную для себя позицию в центр поля.
В сезоне-2024/25 у Клау совсем грустная статистика: ноль голов и пять результативных передач — худший период в Петербурге. Самые интересные эпизоды с его участием уже не имели отношения к футболу: потоки нецензурных выражений, вечные споры с арбитрами и отказ пожимать руку Сергею Семаку.
Тем не менее болельщики точно его запомнят. Три чемпионства и три Суперкубка, победа в Кубке России — при непосредственном участии Клаудиньо было завоевано множество трофеев.
Первый игрок с российским паспортом в чемпионате Катара
Теперь бразилец будет выступать за один из самых статусных и богатых клубов Ближнего Востока. В прошлом за «Аль-Садд» играли Хави, Рауль, Касорла, Габи, Ромарио и Графите.
В этом сезоне команда из Дохи пока идет третьей в чемпионате Катара — на два очка отстает от «Аль-Гарафы» и на три — от «Аль-Духаиля», но имеет одну игру в запасе. Переход Клаудиньо, если он вернется к лучшей форме, может стать решающим и помочь «Аль-Садду» взять четвертый чемпионский титул за пять лет. Бонусом будет участие в азиатской ЛЧ, в которой клуб уже вышел в плей-офф.
Клау станет первым в истории игроком с российским паспортом, который сыграет в чемпионате Катара.
Бразильцев в «Зените» становится все меньше
Да, питерцы купили у «Ботафого» Луиса Энрике, но в обратном направлении уже отправился Артур, а Вендел переедет туда летом. Остаются защитники Нино и Дуглас Сантос, полузащитники Педро и Густаво Мантуан, а также пропустивший первую половину сезона из-за травмы Родригао и вернувшийся из аренды Ду Кейрос. Возможно, кто-то из них еще покинет «Зенит».
Также не стоит исключать появления новичков. Сейчас сине-бело-голубым нужно срочно искать игроков в центр поля, иначе есть риск остаться без чемпионства в год столетия.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3