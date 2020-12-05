«Справлюсь и с Джикией, и с Жиго». Форвард «Тамбова» Онугха — о матче со «Спартаком»
Сегодня пройдет один из самых странных матчей этого сезона. Часть основных футболистов «Тамбова» не выйдет на поле против «Спартака» из-за долгов по зарплате и премиям. Но Онугха не собирается бойкотировать встречу. Он объяснил, кто и почему не сыграет на «Открытие Арене», и рассказал об ожиданиях от противостояния с защитниками московского клуба.
«Некоторые не получают деньги с прошлого года»
— Команда в тяжелом положении. Объясните, что происходит?
— Ситуация стала такой в связи с невыплатами. Руководство пытается это решить, но я до конца ничего не знаю. На данный момент не понимаю, кто будет играть, а кто нет, меня в это не посвящали (разговор состоялся в пятницу вечером. — Прим. «СЭ»). Правда, в Москву приехала вся команда.
— Спортивный директор клуба Павел Худяков заявил, что вы и еще ряд футболистов, которые пришли летом, выйдут на матч со «Спартаком». Почему так?
— Не будут играть те, кто в «Тамбове» с прошлого года. Насколько понимаю эту ситуацию.
— Бойкот именно в матче со «Спартаком» — чтобы создать какой-то резонанс?
— Мне сложно сказать. Есть группа основных футболистов, которые обсуждают это. Мне об этом особо не рассказывают. Я приехал в Москву и готов играть. При этом поддерживаю позицию парней. Некоторые не получают деньги с прошлого года, кто-то премиальные. Свою позицию надо отстаивать.
— Есть какое-то напряжение в коллективе из-за этой ситуации?
— Не могу так сказать. Все тренируются, все пашут, все стараются, но какой-то нерв все равно чувствуется. Где-то внутри сидит, что эта проблема никуда не денется, она есть, и ее как-то надо решать. Но на тренировочном поле и в матчах я вижу, что все работают на максимуме.
— Как готовиться к матчу, если вы не знаете, кто сыграет?
— Как-то работали эту неделю. Главный тренер производил определенную ротацию, перестановки. Он тоже в тяжелой ситуации, не до конца понимает, что происходит.
— Даже сейчас команда не знает стартовый состав?
— Нет.
— То есть еще даже не было финальной теории?
— Нет.
— А когда назовут состав?
— Думаю, за два часа до матча на установке.
— Но тренер хотя бы у себя в голове понимает, каким он будет?
— Думаю, до конца не понимает этого. Возможно, встретится сейчас с Павлом Борисовичем (Худяковым. — Прим. «СЭ») либо уже утром в день матча, и появится какая-то конкретика, станет понятно, кто сыграет, а кто нет.
— В вашей карьере уже случалась похожая ситуация: в 2017-м пензенскому «Зениту» не платили зарплату, и игроки основы устроили бойкот — не вышли играть против «Торпедо» в ПФЛ. Сыграли резервисты, всего человек 11-12, и вы были одним из тех, кто вышел на поле.
— Что-то похожее, но статус команд совсем разный, сейчас это премьер-лига, а тогда второй дивизион. В Пензе ребята за час до матча сказали, что они не будут играть. Сейчас все стараются найти компромиссы.
— В том матче «Зенит» уступил со счетом 0:9. Нет опасений, что со «Спартаком» произойдеь что-то похожее?
— Сто процентов — нет, сейчас на поле выйдут не дети, а много опытных ребят.
— Вы рассказывали, что после того поражения вратарь «Зенита» завершил карьеру из-за 9 пропущенных мячей. Этим летом голкипер «Ростова» пропустил 10 от «Сочи», и его называли героем. Как так?
— Это премьер-лига. Совсем другой резонанс. Мы играли во второй, никому были не нужны, никто о нас не знал.
«Жиго и Джикия? Не вижу проблем»
— Как вам «Спартак» сейчас?
— В хорошей форме, идет в лидерах. Против таких команд всегда приятно играть и хочется показать, на что ты способен, на что способна команда. Если выйду на поле, буду максимально заряжен, как и все ребята. «Спартак» есть «Спартак», ему всегда хочется забить. Тем более, когда ты нападающий.
— Есть мнение, что «Спартак» однотипен.
— Не заметил особой разницы в разборе соперника перед матчем первого круга и сейчас. Но все равно москвичи много побеждают, идут в лидерах. Уверен, у них высокие задачи. Зная наше нынешнее положение, красно-белые выйдут на поле только ради победы. Тем интереснее.
— Как вам защита «Спартака»?
— Думаю, справлюсь и с Жиго, и с Джикией. Не вижу в этом проблем.
— Откуда такая уверенность?
— Знаю свои сильные стороны, за счет них и буду стараться играть.
— Нет ощущения, что эта связка соперника — самая мощная в РПЛ?
— Наверное, из-за сыгранности — да. Они полностью провели в паре прошлый сезон. Тем лучше. У меня будет больше мотивации, если выйду на поле.
Большое интервью с Германом Онугхой о беседах с Галицким, занятиях с тренером по легкой атлетике и детстве в Пензе читайте в ближайшие дни на сайте «СЭ».
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