Поговорили с футболистом «волков», который точно не будет бойкотировать встречу с красно-белыми.

Сегодня пройдет один из самых странных матчей этого сезона. Часть основных футболистов «Тамбова» не выйдет на поле против «Спартака» из-за долгов по зарплате и премиям. Но Онугха не собирается бойкотировать встречу. Он объяснил, кто и почему не сыграет на «Открытие Арене», и рассказал об ожиданиях от противостояния с защитниками московского клуба.

«Некоторые не получают деньги с прошлого года»

— Команда в тяжелом положении. Объясните, что происходит?

— Ситуация стала такой в связи с невыплатами. Руководство пытается это решить, но я до конца ничего не знаю. На данный момент не понимаю, кто будет играть, а кто нет, меня в это не посвящали (разговор состоялся в пятницу вечером. — Прим. «СЭ»). Правда, в Москву приехала вся команда.

— Спортивный директор клуба Павел Худяков заявил, что вы и еще ряд футболистов, которые пришли летом, выйдут на матч со «Спартаком». Почему так?

— Не будут играть те, кто в «Тамбове» с прошлого года. Насколько понимаю эту ситуацию.

— Бойкот именно в матче со «Спартаком» — чтобы создать какой-то резонанс?

— Мне сложно сказать. Есть группа основных футболистов, которые обсуждают это. Мне об этом особо не рассказывают. Я приехал в Москву и готов играть. При этом поддерживаю позицию парней. Некоторые не получают деньги с прошлого года, кто-то премиальные. Свою позицию надо отстаивать.

— Есть какое-то напряжение в коллективе из-за этой ситуации?

— Не могу так сказать. Все тренируются, все пашут, все стараются, но какой-то нерв все равно чувствуется. Где-то внутри сидит, что эта проблема никуда не денется, она есть, и ее как-то надо решать. Но на тренировочном поле и в матчах я вижу, что все работают на максимуме.

— Как готовиться к матчу, если вы не знаете, кто сыграет?

— Как-то работали эту неделю. Главный тренер производил определенную ротацию, перестановки. Он тоже в тяжелой ситуации, не до конца понимает, что происходит.

— Даже сейчас команда не знает стартовый состав?

— Нет.

— То есть еще даже не было финальной теории?

— Нет.

— А когда назовут состав?

— Думаю, за два часа до матча на установке.

— Но тренер хотя бы у себя в голове понимает, каким он будет?

— Думаю, до конца не понимает этого. Возможно, встретится сейчас с Павлом Борисовичем (Худяковым. — Прим. «СЭ») либо уже утром в день матча, и появится какая-то конкретика, станет понятно, кто сыграет, а кто нет.

— В вашей карьере уже случалась похожая ситуация: в 2017-м пензенскому «Зениту» не платили зарплату, и игроки основы устроили бойкот — не вышли играть против «Торпедо» в ПФЛ. Сыграли резервисты, всего человек 11-12, и вы были одним из тех, кто вышел на поле.

— Что-то похожее, но статус команд совсем разный, сейчас это премьер-лига, а тогда второй дивизион. В Пензе ребята за час до матча сказали, что они не будут играть. Сейчас все стараются найти компромиссы.

— В том матче «Зенит» уступил со счетом 0:9. Нет опасений, что со «Спартаком» произойдеь что-то похожее?

— Сто процентов — нет, сейчас на поле выйдут не дети, а много опытных ребят.

— Вы рассказывали, что после того поражения вратарь «Зенита» завершил карьеру из-за 9 пропущенных мячей. Этим летом голкипер «Ростова» пропустил 10 от «Сочи», и его называли героем. Как так?

— Это премьер-лига. Совсем другой резонанс. Мы играли во второй, никому были не нужны, никто о нас не знал.

«Жиго и Джикия? Не вижу проблем»

— Как вам «Спартак» сейчас?

— В хорошей форме, идет в лидерах. Против таких команд всегда приятно играть и хочется показать, на что ты способен, на что способна команда. Если выйду на поле, буду максимально заряжен, как и все ребята. «Спартак» есть «Спартак», ему всегда хочется забить. Тем более, когда ты нападающий.

— Есть мнение, что «Спартак» однотипен.

— Не заметил особой разницы в разборе соперника перед матчем первого круга и сейчас. Но все равно москвичи много побеждают, идут в лидерах. Уверен, у них высокие задачи. Зная наше нынешнее положение, красно-белые выйдут на поле только ради победы. Тем интереснее.

— Как вам защита «Спартака»?

— Думаю, справлюсь и с Жиго, и с Джикией. Не вижу в этом проблем.

— Откуда такая уверенность?

— Знаю свои сильные стороны, за счет них и буду стараться играть.

— Нет ощущения, что эта связка соперника — самая мощная в РПЛ?

— Наверное, из-за сыгранности — да. Они полностью провели в паре прошлый сезон. Тем лучше. У меня будет больше мотивации, если выйду на поле.

Большое интервью с Германом Онугхой о беседах с Галицким, занятиях с тренером по легкой атлетике и детстве в Пензе читайте в ближайшие дни на сайте «СЭ».