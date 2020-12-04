Есть ощущение, что кто-то из лидеров чемпионата России в этом туре оступится.

Удивительно, конечно, что таблицу РПЛ возглавляют три клуба, два из которых громче всех провалились на групповом этапе еврокубков, а в третьем революции стали нормой жизни — настолько, что новостям о них никто особенно и не удивляется. А единственная вышедшая в весеннюю стадию российская команда занимает 10-е место — ниже всех среди тех, кто стартовал в этом сезоне в Европе. Но, кажется, никаких закономерностей тут искать не стоит — просто любопытный факт, не более того. При этом осечка любого из лидеров в предстоящем туре не будет выглядеть сенсацией.

«Зенит»: пора посмотреть в зеркало

По итогу матча с «Зенита» с «Брюгге» лично меня огорчил даже не результат и не то, что происходило на поле, а пресс-конференция главного тренера Сергея Семака.

— «Глубина состава не позволяет конкурировать с командами уровня Лиги чемпионов»;

— «Не хватило нескольких ведущих игроков», «Мы зависим от лидеров-иностранцев, один выпадает — уже сложности, а трех-четырех трудно заменить»;

— «Глубина состава тоже причина»;

— «Один-два иностранных игрока вылетают — уже команда становится слабее, четыре-пять — становится сложно конкурировать»;

— «Между сезонами невозможно было усилиться, с комплектацией пришлось сложно».

Нет, это не заевшее на клавиатуре сочетание «Ctrl+V», как можно подумать, а выдержки из ответов Семака после поражения в Бельгии.

Безусловно, отчасти все эти слова справедливы. Но трудности с травмами, ковидом и плотным графиком возникали не только у «Зенита». Однако что сделал сам Семак, чтобы со всем этим справиться?

Тот же «Лацио», оставшись без десятка футболистов, сделал на выезде ничьи с «Брюгге» и «Зенитом». При этом в Бельгии главный тренер римлян Симоне Индзаги, апологет схемы 3-5-2, во втором тайме перешел на 4-4-2, чтобы как-то замаскировать слабости после травм Патрика и Кайседо и произведенных замен.

«Шахтер», также оставшись без десятка основных футболистов, грохнул на выезде «Реал» — 3:2. А затем, уже более-менее основным составом, закрепил пройденное — 2:0. Притом что в Киеве у «горняков» в центре обороны вышла пара Бондарь — Витау. Первому 21 год, второму 20 лет. Для бразильца это всего второй матч в основе в этом сезоне и первый в жизни — в стартовом составе в Лиге чемпионов. И да, до того Бондарь и Витао никогда в жизни не выступали вместе на взрослом уровне.

«Ливерпуль» осенью в какой-то момент остался вообще без защитников, а против «Аякса» во вторник не выходили ван Дейк, Гомес и Александр-Арнолд — трое из четырех основных игроков в этой линии в прошлом сезоне. «Красные» взяли три очка — 1:0, а решающий гол организовали 19-летние Неко Уильямс и Джонс.

Последний факт заставляет вспомнить и другие слова Семака после «Брюгге»: «Значит, надо растить своих». Но сколько молодых игроков появилось в составе «Зенита» за два с половиной года его работы? Тот же 21-летний Мусаев уже несколько лет ходит под основой, в этом сезоне провел на поле всего 106 минут, шесть раз выйдя на замену. Мостовой и Круговой не в счет, так как дозревали в аренде в других командах, да и не юны оба — первому 23 года, второму 22.

Впрочем, сейчас, во встречах с «Уралом», «Динамо» и «Спартаком», у Семака есть шанс доказать обратное. Кадровые проблемы и не лучшая форма никуда не делись — но можно показать, что штаб способен с этим бороться. Тем более, «Уралу» в РПЛ «Зенит» ни разу не проигрывал — 16 побед и три ничьих при разнице мячей 45-12. Если не брать три очка тут, то тогда все действительно очень плохо.

ЦСКА: без Мариу Фернандеса и Влашича — никак

В отличие от Семака главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не жаловался после поражения от «Вольфсбергера» на кадровый дефицит. Наоборот, заметил, что по сравнению с прошлым сезоном скамейка стала шире.

Хотя как раз в случае с красно-синими можно говорить о неудачной селекции, на которую летом потрачено 30 миллионов евро. Фукс — 8 миллионов, 12 минут на поле, травма. Гайч — 8,5 миллиона, 16 матчей, 1 гол, 1 передача. Эджуке — 11,5 миллиона, 16 матчей, 2 гола, 1 передача и пока четкое ощущение, что перед нами не футболист, а фристайлер. Вопросов нет только к универсалу Зайнутдинову.

Вот и получается, что ЦСКА тянут все те же, что и раньше, — Акинфеев, Мариу Фернандес и Влашич. Но первый не может забивать и отдавать передачи, второй уже дважды осенью выбывал из-за травм и болезней, а у третьего, кажется, сели батарейки, пусть Гончаренко публично и утверждает обратное. Просто статистика — без Мариу Фернандеса в этом сезоне ЦСКА провел семь матчей — +1=3-3. С ним — +8=2-4, включая встречу с «Фейеноордом», где голландцы забивали уже после замены Мариу. А у Влашича в последних восьми встречах за клуб нет ни голов, ни передач — и ЦСКА на этом отрезке выиграл всего дважды, забив четыре мяча.

Впереди — «Химки». Которые при Игоре Черевченко в восьми турах одержали шесть побед и набрали 18 очков. Для сравнения, армейцы за этот же период взяли 16, «Зенит» и «Спартак» — по 15. Лучше «Химок» на этом отрезке в принципе не сыграл никто.

Подмосковная команда наверняка компактно выстроится по схеме 5-4-1, и ЦСКА наверняка придется помучиться, пытаясь вскрыть эту оборону. Правда, скорее всего, вернется Мариу Фернандес, появление которого Гончаренко анонсировал еще перед «Вольфсбергером».

«Спартак»: когда три очка плывут в руки — это тревожно

По идее, проще всего должно быть «Спартаку», у которого в соперниках донельзя изможденный безденежьем «Тамбов», футболисты которого даже грозились бойкотировать этот матч. В такое развитие событий, конечно, не верится, но то, что даже такая же полуживая «Уфа» отгрузила тамбовчанам в минувшем туре четыре мяча, показательно.

С другой стороны, никто не знает, как очередные перестановки в «Спартаке» скажутся на команде. Конечно, напрямую происходящее в клубе ее не касается, но все же в эпоху перемен всегда сложно сконцентрироваться на футболе. Например, серия из шести поражений подряд — красно-белый антирекорд — случилась в 2004 году как раз на фоне смены владельца.

И потом, когда три очка вроде бы сами плывут в руки и нужно только подставить ладони и поймать их — это всегда тревожно. Особенно в случае со «Спартаком». У которого к тому же не будет Зобнина и Соболева.

В общем, есть ощущение, что красивая история с троевластием во главе РПЛ окажется недолгой — кто-то обязательно потеряет очки, а в синхронные ничьи и уж тем более поражения как-то не верится.