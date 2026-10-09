Некрасов: «Состав «Спартака» в состоянии бороться за золото. Нам надо еще немного усилиться»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» оценил готовность московской команды к борьбе за победу в РПЛ.

— Вы сказали, что задача быть в топ-2 для «Спартака» поправлена на топ-1. Почему решили таким образом увеличить давление на самого себя, клуб, команду?

— В том интервью я сказал это во второй раз — впервые услышал такой вопрос после победы в суперфинале Кубка. Когда команда только что выиграла сложнейший трофей, обыграв по ходу турнира «Локо», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар», было бы странно, если бы она не поставила себе цель стать чемпионом. Пока у нас есть не все составляющие, чтобы быть абсолютно уверенными в этом успехе. Но, мне кажется, мы к нему поступательно движемся.

— Каких составляющих, по-вашему, не хватает?

— Можно и нужно продолжать усиливать состав. Сейчас он у «Спартака» по оценкам Transfermarkt — что, конечно, весьма относительно, но других ресурсов нет, — стоит 132,6 миллиона евро, а у «Зенита» — 177,1. В двадцатку самых дорогостоящих игроков РПЛ, по оценкам того же ресурса, входят пять игроков красно-белых. Так вот, их стоимость там ниже, чем предложения, которые мы по этим игрокам продолжаем получать.

— Вы можете назвать нынешний состав «Спартака» чемпионским?

— Чемпионским его назову тогда, когда мы станем чемпионами. Но это состав, который в состоянии бороться за золото. Нам надо еще немного усилиться — точечно, не кардинально. Подробнее наши планы в этом направлении озвучил на недавней пресс-конференции спортивный директор.

У нас есть достаточная глубина и вариативность, чтобы продолжать шлифовать и совершенствовать то, что мы называем «трансформером Карседо». Хотя соперники довольно внимательно изучают футбол «Спартака», — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

После девяти туров чемпионата России сезона-2026/27 «Спартак» занимает второе место с 19 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 балла. Столько же очков набрали московские «Динамо» и ЦСКА.

В предыдущем чемпионате красно-белые финишировали четвертыми. При этом в мае 2026 года команда Карседо выиграла Кубок России, обыграв «Краснодар» в Суперфинале: 1:1 в основное время и 4:3 по пенальти. Для «Спартака» это была первая победа в турнире с 2022 года.