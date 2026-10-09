Некрасов: «Состав «Спартака» в состоянии бороться за золото. Нам надо еще немного усилиться»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» оценил готовность московской команды к борьбе за победу в РПЛ.
— Вы сказали, что задача быть в топ-2 для «Спартака» поправлена на топ-1. Почему решили таким образом увеличить давление на самого себя, клуб, команду?
— В том интервью я сказал это во второй раз — впервые услышал такой вопрос после победы в суперфинале Кубка. Когда команда только что выиграла сложнейший трофей, обыграв по ходу турнира «Локо», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар», было бы странно, если бы она не поставила себе цель стать чемпионом. Пока у нас есть не все составляющие, чтобы быть абсолютно уверенными в этом успехе. Но, мне кажется, мы к нему поступательно движемся.
— Каких составляющих, по-вашему, не хватает?
— Можно и нужно продолжать усиливать состав. Сейчас он у «Спартака» по оценкам Transfermarkt — что, конечно, весьма относительно, но других ресурсов нет, — стоит 132,6 миллиона евро, а у «Зенита» — 177,1. В двадцатку самых дорогостоящих игроков РПЛ, по оценкам того же ресурса, входят пять игроков красно-белых. Так вот, их стоимость там ниже, чем предложения, которые мы по этим игрокам продолжаем получать.
— Вы можете назвать нынешний состав «Спартака» чемпионским?
— Чемпионским его назову тогда, когда мы станем чемпионами. Но это состав, который в состоянии бороться за золото. Нам надо еще немного усилиться — точечно, не кардинально. Подробнее наши планы в этом направлении озвучил на недавней пресс-конференции спортивный директор.
У нас есть достаточная глубина и вариативность, чтобы продолжать шлифовать и совершенствовать то, что мы называем «трансформером Карседо». Хотя соперники довольно внимательно изучают футбол «Спартака», — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
После девяти туров чемпионата России сезона-2026/27 «Спартак» занимает второе место с 19 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 балла. Столько же очков набрали московские «Динамо» и ЦСКА.
В предыдущем чемпионате красно-белые финишировали четвертыми. При этом в мае 2026 года команда Карседо выиграла Кубок России, обыграв «Краснодар» в Суперфинале: 1:1 в основное время и 4:3 по пенальти. Для «Спартака» это была первая победа в турнире с 2022 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1