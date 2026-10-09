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Некрасов: «Состав «Спартака» в состоянии бороться за золото. Нам надо еще немного усилиться»

Некрасов: «Состав «Спартака» в состоянии бороться за золото. Нам надо еще немного усилиться»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Некрасов.
Фото ФК «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» оценил готовность московской команды к борьбе за победу в РПЛ.

— Вы сказали, что задача быть в топ-2 для «Спартака» поправлена на топ-1. Почему решили таким образом увеличить давление на самого себя, клуб, команду?

— В том интервью я сказал это во второй раз — впервые услышал такой вопрос после победы в суперфинале Кубка. Когда команда только что выиграла сложнейший трофей, обыграв по ходу турнира «Локо», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар», было бы странно, если бы она не поставила себе цель стать чемпионом. Пока у нас есть не все составляющие, чтобы быть абсолютно уверенными в этом успехе. Но, мне кажется, мы к нему поступательно движемся.

— Каких составляющих, по-вашему, не хватает?

— Можно и нужно продолжать усиливать состав. Сейчас он у «Спартака» по оценкам Transfermarkt — что, конечно, весьма относительно, но других ресурсов нет, — стоит 132,6 миллиона евро, а у «Зенита» — 177,1. В двадцатку самых дорогостоящих игроков РПЛ, по оценкам того же ресурса, входят пять игроков красно-белых. Так вот, их стоимость там ниже, чем предложения, которые мы по этим игрокам продолжаем получать.

— Вы можете назвать нынешний состав «Спартака» чемпионским?

— Чемпионским его назову тогда, когда мы станем чемпионами. Но это состав, который в состоянии бороться за золото. Нам надо еще немного усилиться — точечно, не кардинально. Подробнее наши планы в этом направлении озвучил на недавней пресс-конференции спортивный директор.

У нас есть достаточная глубина и вариативность, чтобы продолжать шлифовать и совершенствовать то, что мы называем «трансформером Карседо». Хотя соперники довольно внимательно изучают футбол «Спартака», — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

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После девяти туров чемпионата России сезона-2026/27 «Спартак» занимает второе место с 19 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 балла. Столько же очков набрали московские «Динамо» и ЦСКА.

В предыдущем чемпионате красно-белые финишировали четвертыми. При этом в мае 2026 года команда Карседо выиграла Кубок России, обыграв «Краснодар» в Суперфинале: 1:1 в основное время и 4:3 по пенальти. Для «Спартака» это была первая победа в турнире с 2022 года.

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Хуан Карлос Карседо
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Некрасов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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