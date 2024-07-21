«Спартак» не удивил. Это еще не команда Станковича
Не буду после первого тура кричать, что все пропало, но, глядя на игру «Спартака» против «Оренбурга», хочется описывать ее исключительно нецензурными словами. Я хоть и являюсь критиком красно-белых, но, как любой болельщик, садясь смотреть игру, верю в лучшее.
Верил в лучшее я примерно несколько минут после стартового свистка, а дальше начал готовиться к худшему. Постоянные провалы в обороне команды Станковича держали в таком напряжении, что от меня можно было заряжать бытовые приборы. Напомню, «Оренбург» покинули два лидера команды: Воробьев, выдавший суперперформанс днем ранее в составе «Локо», и Вера. Газовики потери бойцов не заметили и атаковали так, будто против них играл не один из лидеров сезона (на бумаге), а команда классом ниже.
Не знаю, чем заслужил выход в старте Зорин — Станковичу виднее. Но парень к игре в основе пока абсолютно не готов. Много касаний, нет уверенности, нет креатива. Рано. Про Угальде говорить не буду — печатных слов все равно не найду. Провалил игру Соболев. А кто не провалил?
На вопрос, когда в «Спартак» приедут качественные игроки, должен отвечать спортивный директор. Интересно, он до сих пор считает, что с этим составом можно бороться за золото? Пополнивший команду в межсезонье Виллиан даже не поехал с командой в Оренбург. Прилетевший аргентинский вингер-«десятка» Барко, кажется, попросту потерялся в Москве. На фоне трансферной кампании «Зенита» все это выглядит полнейшим позором и непрофессионализмом.
Никаких долгоиграющих выводов после первого тура делать не имеет смысла — все еще может измениться в лучшую сторону, но есть ли для этого «лучшего» почва, чтобы это «лучшее» наконец-то проросло? Каждый ответит на этот вопрос для себя сам. А я, пожалуй, продолжу критиковать «Спартак» и утверждать, что с таким составом невозможно решать серьезные задачи.
И матч в Оренбурге это красочно продемонстрировал.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
7
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1