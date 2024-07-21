Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

«Зенит» и «Динамо» — ожидаемое доминирование. «Акрон» — приятное удивление. Тинейджеры — четыре гола за день

«Зенит», «Динамо» и «Локомотив» начали новый сезон РПЛ с побед
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
20 июля. Защитник «Динамо» Иван Лепский (слева) забивает гол в ворота «Факела» (3:1) в первом туре РПЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о первом дне нового сезона РПЛ.

По 3:0 в первых таймах — показатель перевеса двух клубов, которые выглядят самыми готовыми в РПЛ к сезону

Переключиться с Евро-2024 на Российскую премьер-лигу мне пока сложно — времени прошло слишком мало, меньше недели, тем более что я весь месяц работал в самой Германии. К началу чемпионата страны полагается подходить с голодом по футболу, которого у меня — не знаю, как у вас — еще нет. Но просто не надо ждать высокого уровня — откуда ему взяться? А ждать стоит увлекательных сюжетов и историй. Потому что жизнь — и футбол вместе с нею — продолжается.

Первый день нового сезона РПЛ удивил если только «Акроном». В остальном все, как многими, включая меня (на оригинальность тут не претендую), и предполагалось: «Зенит» по российским меркам где-то в космосе, «Динамо» — между небом и землей, а остальные, включая «Локомотив» и ЦСКА, явно слабее.

Муми Нгамале (с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче против &laquo;Факела&raquo;. «Динамо» против «Факела»: кадровые проблемы, 3:0 к 30-й минуте, удаление Фомина в первом тайме

Два ведущих клуба после первых таймов вели по 3:0, что говорило само за себя. Бело-голубые сами чуть усложнили себе жизнь — удалился на ровном месте Даниил Фомин, а Константин Тюкавин не реализовал выход один на один. И то не сказать, что второй тайм доставил им какие-то большие сложности.

«Зенит» в Самаре словно продолжил матч за Суперкубок. Максим Глушенков, который вписался в команду Сергея Семака как влитой, снова сделал дубль — вот только голы своему бывшему клубу он не праздновал. При этом «Крылья» в атаке играли неплохо, создавали моменты, отлично смотрелся Сергей Бабкин. Но сзади «Крылья» — это было что-то с чем-то.

Второй тайм этой встречи я смотреть не стал. Потому что понимал: это не финал Лиги чемпионов-2005 «Милан» — «Ливерпуль» в Стамбуле, где англичане отыгрались с 0:3, а потом выиграли по пенальти. Забей «Крылья» при 0:2 (а моменты были, и не один) — все еще имело бы теоретические шансы перевернуться или, по крайней мере, сильно измениться. Но не при 0:3.

О матче «Ростов» — ЦСКА говорить практически нечего — кроме последовавшей уже спустя часы после игры информации о предстоящем уходе Федора Чалова в греческий ПАОК. Нападающий ищет новую мотивацию. И пусть Греция — не Франция, где уже капитанит в «Монако» Александр Головин, играют Далер Кузяев в «Гавре» и теперь Матвей Сафонов в «ПСЖ», могу Федора в его намерении только поддержать. Да и не будем забывать, что конкретно ЦСКА — под санкциями и уехать из этого клуба напрямую в топ-лигу гораздо сложнее, чем из «Зенита», «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», «Спартака».

Могут быть и негласные договоренность, что ПАОК — это, извините, пересыльный пункт. Тем более что президент там — Иван Саввиди, российский грек, экс-владелец «Ростова». Дальше, думаю, многое зависит от самого Чалова, и если он в Греции оправдает ожидания, то дальнейшие новости о нем будут интереснее. Главное — с чего-то начать. А Федор после удачной командировки в «Базель» не скрывал желания играть в Европе.

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Дмитрий Воробьев (№10) забил победный гол в&nbsp;матче с &laquo;Акроном&raquo; (3:2).

Лучше 3:2 в игре нараспашку в Черкизове, чем унылые 0:0 в Ростове

«Ростов» с ЦСКА словно обнулили друг друга — и по счету, и по остроте. Кто-то наверняка найдет в этом противостоянии тактический кайф — но это, пожалуйста, без меня. Смотреть это действо, точнее, его отсутствие, было непросто.

А вот о 3:2 в матче «Локомотив» — «Акрон» имеет смысл поговорить поподробнее. За «Акрон», на ничью, по-моему, наигравший, обидно. «Локомотив» же взял «обязательные» три очка, но не выглядел командой, полностью готовой к сезону.

Четыре гола — по два на команду — в первом тайме первого матча сезона РПЛ плюс незасчитанный гол и две штанги у «Локомотива». Плюс абсолютное отсутствие страха у «Акрона», который и начал смело, и третий мяч в концовке тайма мог забить, кабы Солтмурад Бакаев после 1+1 не почувствовал слишком большую уверенность в себе и отдал с острого угла назад партнеру, а не пробил в ближний угол.

Алексей Батраков и&nbsp;Сергей Пиняев. Пиняев и Воробьев разрывают, в обороне «Локо» — пожар, а «Акрон» может стать украшением сезона

Да, команды играли без обороны. «Акрон» постоянно разыгрывал мяч от вратаря Сергея Волкова низом короткими передачами — но мастерства и ему, и защитникам в игре ногами не хватало, и это приводило к регулярным ошибкам — например, Сергей Пиняев еще до гола обокрал Волкова, решившего его обвести, и едва не забил.

А при 1:0 произошла ключевая минута для формирования сюжета: Пиняев убежал почти с центра поля и сделал счет 2:0, но ВАР Павел Шадыханов увидел, что прежде защитник «Акрона» попал Сергею в руку. Главный судья Владимир Москалев мяч справедливо отменил, а в отличной ответной атаке Бакаев-младший сравнял, забив первый гол «Акрона» в РПЛ. И если при 2:0 все имело бы большие шансы закончиться, то тут — понеслось.

Сергей Пиняев.
Фото «СЭ»

Следующие две атаки «Локо» — штанга у новичка из «Оренбурга» Дмитрия Воробьева и гол 19-летнего выпускника академии красно-зеленых Алексея Батракова, который, к слову, мне очень понравился какой-то взрослой сбалансированностью действий. Но и это было еще не все — классным ударом лучший снайпер «Акрона» в первой лиге Абу-Саид Эльдарушев снова сравнял. У него, как и Бакаева, тоже стало 1+1 — они отдали голевые пасы друг другу. Три гола за четыре минуты, которые еще и штангу в себя вместили!

Это все было очень весело, но позвольте немного поворчать. «Акрону» надо понимать, что на этом уровне любая ошибка у своих ворот чревата голом, а Зауру Тедееву — трижды думать, прежде чем решаться начинать атаки от своих ворот через короткие передачи. А вот игра в обороне «Локомотива», причем вышедшего с тремя центральными защитниками, вообще необъяснима.

Сергей Пиняев (&laquo;Локомотив&raquo;) стал автором первого гола РПЛ в&nbsp;сезоне-2024/25. Устали от скучного Евро? РПЛ компенсирует его ярким стартом сезона: 13 голов в первый день!

Вы можете сказать — это был дворовый футбол, и во многом будете правы. Но это намного лучше, чем заунывные 0:0 без моментов, как в Ростове. По крайней мере, тут обе команды хотели получать удовольствие от игры, а не вымучивать результат. И спасибо тут прежде всего надо сказать «Акрону», от которого решение играть в такой футбол требовало смелости.

Во втором тайме «Локомотиву» повезло — при 2:2 у «Акрона» были перекладина и штанга, плюс и при 2:2, и при 2:3 у Москалева имелись основания назначить пенальти в ворота хозяев. Но контратака с участием Тимура Сулейманова, Владислава Сарвели и Дмитрия Воробьева, которая привела к победному голу новичка «Локомотива» (экс-оренбуржец нравился мне еще в прежнем клубе, и в Черкизове, амбициозно взяв 10-й номер, стартовал с 1+1), была хороша.

В концовке «Локомотив» не дал сопернику сделать почти ничего, но было бы познавательнее посмотреть на реакцию железнодорожников, стань счет 2:3. В прошлом сезоне команда Галактионова отыгрывалась, как Англия на Евро. Как-то будет сейчас?

Полузащитник «Зенита» Педро забил четвертый гол «Крыльям».
Фото ФК «Зенит»

Тренд первого тура — яркая игра тинейджеров. Вдохновлены Ямалем?

Один из трендов этого матча — хорошая игра тинейджеров. Вдохновлены Ламином Ямалем?

Впервые в XXI веке у «Локомотива» в одном матче забили два игрока до 20 лет — 19-летние Пиняев и Батраков. Если первый давно раскручен и уже даже забил за сборную, то за доверие второму, которое начало проявляться еще в концовке прошлого сезона, Михаилу Галактионову стоит сказать спасибо.

А во втором тайме у «Акрона» вышел вообще 17-летний Арсений Дмитриев — и как! В первом же эпизоде грохнул из-за штрафной с левой над «девяткой», во втором — крученым в перекладину с отскоком в землю. И с мячом воспитанник академии имени Коноплева отлично работал, и решения принимал умные, и назад отрабатывал. Интересный мальчишка, буду за ним следить.

Впрочем, когда я написал об этом в Телеграме, ко мне в комментарии мощно ворвался Андрей Талалаев и на похвалы в адрес 17-летнего Арсения Дмитриева из «Акрона» отреагировал скептически:

Максим Глушенков. Супердебют Глушенкова в «Зените»: два матча — два дубля!

— А вышел бы чуть поопытнее игрок на фланг у «Акрона» — и, может, очко или три забрали в Москве... А оно за выживание ой как поможет. Поэтому каждому фрукту — свое время... У нас на коробке сейчас тоже мальчонка выделяется, ему 14. Но он не выходит в премьер-лиге на замену и не уступает все единоборства (кроме спорного штрафного). И мяч попал в перекладину после рикошета о ногу защитника , а так он летел ближе к рукам Лантратова.

С кем согласитесь, читатель? По мне — выход Дмитриева стал одним из ярких событий матча, и я его обязательно запомню. Считаю, что такие вещи помогают талантливым юным игрокам расти, дают мощную мотивацию. На ошибки Заур Тедеев ему укажет, а пара сантиметров ниже при его ударе при 2:2 — и была бы не перекладина, а гол, и он мог стать автором победного мяча.

Но я рассуждаю как любитель футбола, а Андрей Викторович — как тренер, которому нужно добиваться результата и по тренировочному процессу он видит, кто готов и не готов помочь команде здесь и сейчас. Это просто разный взгляд на игру. Чем она и замечательна.

Кстати, и в матче «Динамо» — «Факел» на 3-й минуте открыл счет 19-летний центральный защитник Иван Лепский, а буквально за пару проведенных на поле минут другой 17-летний игрок, полузащитник бело-голубых Виктор Окишор, успел заработать опасный штрафной, а сфоливший на нем опытный защитник Сергей Брызгалов (он еще против Месси за «Спартак» в 2012-м в Лиге чемпионов играл!) получил вторую желтую карточку и с досады попортил оборудование на стадионе.

Наконец, точку в матче «Крылья Советов» — «Зенит» поставил 18-летний Педро. То есть — четыре гола футболистов до 20 лет за первый же игровой день в лиге!

Максим Глушенков и Артур.
Фото ФК «Зенит»

Тратят в Питере сейчас с толком. Но в условиях бездонного кошелька это не самое большое искусство

...Для настроения слушаю Владимира Высоцкого — и он в момент, когда пишу один из постов, посвященных старту РПЛ, поет: «Все не так, ребята».

А как было бы — так? Ну хоть если бы в июле нельзя было точно — ладно, на 99 процентов — назвать чемпиона в следующем мае, а то и намного раньше. В год столетия «Зенита» в этом сомнений быть не может. Тем более что команда Семака усилилась (один Глушенков чего стоит), «Динамо» осталось при своих, а остальные топ-клубы либо ослабли, как «Краснодар» или «Локомотив», либо, как «Спартак» и ЦСКА, сменили тренеров, и привыкание к новым требованиям наверняка займет немало времени.

В прошлом году я решил соригинальничать и перед сезоном поставил на золото «Локо». И если с неидеальным тогда состоянием «Зенита» все прочувствовал правильно, то с тем, кто может занять его место, оказался совсем не прав. Сейчас единственным теоретически конкурентом питерцев видится «Динамо», и то вряд ли.

Максим Глушенков. «А помните, я говорил, что лучшим игроком РПЛ считаю не Тюкавина, а Глушенкова?» Орлов о победе «Зенита» в Самаре

Конфигурация может несколько измениться только с возможным отъездом Вендела и Клаудиньо, но мы об этом слышим уже минимум пару лет — а воз и ныне там. Да и видели мы вчера «Зенит» без Клаудиньо — что, хуже, чем с ним? Вендел видится тут фигурой более важной. Впрочем, и трансфер Илича близок, и вообще за состав «Зенита» вряд ли приходится сильно беспокоиться.

Тратят деньги в Санкт-Петербурге, надо признать, с толком — но в условиях, когда кошелек практически бездонный, это не самое большое искусство. Уйдет Вендел — придет Илич, еще кто-то дорогой и толковый. На черт-те кого — это правда — «Зенит» сейчас не тратит. А Глушенков, похоже, даст команде тот эмоциональный толчок, которого в минувшем сезоне сине-бело-голубым так не хватало.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
10
39
Читайте также
Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
День дачника отметят в России 23 июля
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Что произошло после третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
Расчеты «Искандер-М» нанесли удар по двум эшелонам ВСУ в ДНР
Дело о хулиганстве возбуждено после избиения бизнесмена на заправке под Москвой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Стоцкий: «Мусаев — это тренер, который может привести «Краснодар» к трофеям»
Чистяков назвал главных конкурентов «Зенита» в этом сезоне РПЛ
Брызгалов заявил, что «Факел» исправится после поражения от «Динамо»
Брызгалов согласился со своим удалением в матче с «Динамо»
В «Динамо» ожидают качественное усиление в ближайшее время
Орлов считает, что рано говорить об уходе Вендела и Клаудиньо из «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трансферы РПЛ: в «Спартак» едет аргентинец, «Зенит» ждет Илича, а Клаудиньо может уехать
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1 0 1
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости