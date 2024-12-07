Хаос в соцсетях «Крыльев Советов»: клуб поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом», игроки негодуют
«Акрон» в последнем туре осенней части РПЛ сенсационно обыграл «Зенит» на выезде — 2:1. Команда из Тольятти нанесла лидеру чемпионата второе поражение подряд и неожиданно получила поздравления от соперника по волжскому дерби. Это не понравилось болельщикам и футболистам «Крыльев Советов».
«Акрон» поздравили Федорищев и сам клуб
Почти сразу после финального свистка в матче «Акрона» и «Зенита» в Telegram-канале «Крыльев» появилось видеосообщение от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева — политик поздравил клуб из Тольятти с победой и сказал, что «Крылья Советов» равняются на него.
«Добрый вечер, дорогие друзья. Не могу не записать кружочек и, пользуясь случаем, поздравить «Акрон» с победой. «Зенит» — сильнейшая команда, признанные мастера. Мы с огромным уважением относимся к их футболу. Очень рады, что сегодня смогли показать, что такое футбол тольяттинский. Молодые, звонкие, сильные. Ребята, большое спасибо за красивую игру, характер. Равняемся на вас в спорте и не только. Как принято говорить в последнюю неделю: «Чистый спорт!» — заявил губернатор.
Почти сразу сообщение с теплыми словами в адрес «Акрона» появилось и от лица клуба — пост был опубликован под хэштегом «чистыйспорт».
«Присоединяемся к поздравлениям! «Акрон» обыграл «Зенит», выстояв в меньшинстве!» — написали в канале «Крыльев Советов».
Футболисты «Крыльев» выразили недовольство в комментариях
Публикации выглядели странно: команды — соперники по волжскому дерби и в нынешнем сезоне делят один стадион, что даже стало причиной небольшого конфликта. В августе «Акрон» самовольно убрал эмблему «Крыльев Советов» с верхнего яруса «Самары Арены».
В комментариях ярко отобразилось возмущение: самая залайканая реакция болельщика получилась очень лаконичной — «Вы че рехнулись?»
Футболисты «Крыльев» тоже пришли в комментарии, где выразили несогласие с публикацией единым манифестом — «Это канал «Крыльев Советов», а не «Акрона»! С таким сообщением выступили Александр Солдатенков, Ульви Бабаев, Игорь Дмитриев, Томас Галдамес, Дмитрий Иванисеня, Богдан Овсянников и еще несколько футболистов самарцев.
Чуть позже в канале появился еще и «кружочек» от Солдатенкова — капитан команды напомнил, кому посвящен аккаунт. «Приветствую всех болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов». Хочется обратиться ко всем читателям этого Telegram-канала и напомнить вам о том, что здесь должны публиковаться посты исключительно про «Крылья Советов».
Вы можете представить себе ситуацию, если футбольный клуб «Спартак» в своем Telegram-канале поздравит с победой ЦСКА? Я не могу представить. И думаю, что вы тоже не можете. И в завершение хотел бы еще раз сказать: это канал «Крыльев Советов», — заявил Александр.
«Крылья» недавно тоже обыграли «Зенит»
Лидер чемпионата России «Зенит» потерпел второе поражение подряд — перед «Акроном» уступил как раз «Крыльям Советов» (2:3). Благодаря той победе самарцы поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда из Тольятти находится на девятом месте и опережает соседей на четыре очка.
В комментариях под скандальным постом самарцев кто-то из болельщиков подметил, что губернатор Федорищев «Крылья» с победой над петербуржцами не поздравлял.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|1 : 2
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|2 : 3
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3