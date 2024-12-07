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Хаос в соцсетях «Крыльев Советов»: клуб поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом», игроки негодуют

«Крылья Советов» поздравили «Акрон» с победой над «Зенитом»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.
Фото Global Look Press
Самарцы поздравили соперника по волжскому дерби.

«Акрон» в последнем туре осенней части РПЛ сенсационно обыграл «Зенит» на выезде — 2:1. Команда из Тольятти нанесла лидеру чемпионата второе поражение подряд и неожиданно получила поздравления от соперника по волжскому дерби. Это не понравилось болельщикам и футболистам «Крыльев Советов».

Лусиано и&nbsp;Артем Дзюба в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo; (1:2) 7&nbsp;декабря. Что с «Зенитом»?! Пропустили от Дзюбы и в большинстве не дожали «Акрон»

«Акрон» поздравили Федорищев и сам клуб

Почти сразу после финального свистка в матче «Акрона» и «Зенита» в Telegram-канале «Крыльев» появилось видеосообщение от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева — политик поздравил клуб из Тольятти с победой и сказал, что «Крылья Советов» равняются на него.

«Добрый вечер, дорогие друзья. Не могу не записать кружочек и, пользуясь случаем, поздравить «Акрон» с победой. «Зенит» — сильнейшая команда, признанные мастера. Мы с огромным уважением относимся к их футболу. Очень рады, что сегодня смогли показать, что такое футбол тольяттинский. Молодые, звонкие, сильные. Ребята, большое спасибо за красивую игру, характер. Равняемся на вас в спорте и не только. Как принято говорить в последнюю неделю: «Чистый спорт!» — заявил губернатор.

Почти сразу сообщение с теплыми словами в адрес «Акрона» появилось и от лица клуба — пост был опубликован под хэштегом «чистыйспорт».

«Присоединяемся к поздравлениям! «Акрон» обыграл «Зенит», выстояв в меньшинстве!» — написали в канале «Крыльев Советов».

Футболисты «Крыльев» выразили недовольство в комментариях

Публикации выглядели странно: команды — соперники по волжскому дерби и в нынешнем сезоне делят один стадион, что даже стало причиной небольшого конфликта. В августе «Акрон» самовольно убрал эмблему «Крыльев Советов» с верхнего яруса «Самары Арены».

В комментариях ярко отобразилось возмущение: самая залайканая реакция болельщика получилась очень лаконичной — «Вы че рехнулись?»

Футболисты «Крыльев» тоже пришли в комментарии, где выразили несогласие с публикацией единым манифестом — «Это канал «Крыльев Советов», а не «Акрона»! С таким сообщением выступили Александр Солдатенков, Ульви Бабаев, Игорь Дмитриев, Томас Галдамес, Дмитрий Иванисеня, Богдан Овсянников и еще несколько футболистов самарцев.

Чуть позже в канале появился еще и «кружочек» от Солдатенкова — капитан команды напомнил, кому посвящен аккаунт. «Приветствую всех болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов». Хочется обратиться ко всем читателям этого Telegram-канала и напомнить вам о том, что здесь должны публиковаться посты исключительно про «Крылья Советов».

Вы можете представить себе ситуацию, если футбольный клуб «Спартак» в своем Telegram-канале поздравит с победой ЦСКА? Я не могу представить. И думаю, что вы тоже не можете. И в завершение хотел бы еще раз сказать: это канал «Крыльев Советов», — заявил Александр.

«Крылья» недавно тоже обыграли «Зенит»

Лидер чемпионата России «Зенит» потерпел второе поражение подряд — перед «Акроном» уступил как раз «Крыльям Советов» (2:3). Благодаря той победе самарцы поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда из Тольятти находится на девятом месте и опережает соседей на четыре очка.

В комментариях под скандальным постом самарцев кто-то из болельщиков подметил, что губернатор Федорищев «Крылья» с победой над петербуржцами не поздравлял.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Солдатенков
Вячеслав Федорищев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Манфред Угальде

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Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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Бителло

Динамо

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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