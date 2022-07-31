Команда Гильермо Абаскаля в первом домашнем матче сезона легко разобралась с «Оренбургом».

Крупная гостевая победа над «Краснодаром» стала хорошей заявкой для «Спартака» Гильермо Абаскаля и дала право требовать шесть очков в последующих играх — с «Оренбургом» и «Уралом». На бумаге вроде бы не самая сложная задача, но на деле это зачастую оборачивается необходимостью взламывать оборону и атаковать преимущественно позиционно.

В матче с «Оренбургом» Абаскаль не стал включать «тактического хамелеона» и использовал те же 4-3-3, что и в Краснодаре. Травмированного капитана Георгия Джикию, расположившегося в ложе прессы, в центре обороны заменил Руслан Литвинов, а позицию разыгрывающего опорника занял Наиль Умяров. Для него это был особенно важный матч: первая пара игр на старте сезона ему категорически не удалась.

«Спартак» красиво открыл домашний сезон, забив уже на второй минуте. Таким образом, красно-белым удалось реализовать максимально благоприятный расклад на такой матч — забить быстрый гол: Мартинс Перейра воспользовался ошибкой вратаря на выходе и по идеальной траектории отправил мяч над головой стоящего на линии защитника.

Закрепить преимущество красно-белым удалось уже через 10 минут. Александр Соболев и Мартинс откликнулись на подачу Квинси Промеса, форвард выиграл «дружескую борьбу» и забрал авторство гола себе.

«Спартак» играл очень легко и охотно бежал в атаку. Многое получалось: в одном из эпизодов Виктор Мозес в воздухе пяткой отправил мяч себе за спину и вывел Промеса к воротам. Последний раз у «Спартака» так шла игра, наверное, на предсезонном турнире прошлым летом, когда красно-белые с только что пришедшим Руем Виторией отгружали по четыре-пять мячей не последним клубам РПЛ.

Не обошлось и без момента, когда на первый план вышел арбитр (в матчах «Спартака» по-другому и не бывает). Артем Чистяков назначил пенальти в ворота красно-белых и отменил его после видепросмотра. А сам момент возник после потери Мачея Рыбуса. Для него это был второй тайм за «Спартак» в РПЛ — и второе действие с жирным знаком минус (первое — красная карточка в Грозном в стартовом туре).

Пережив пару неприятных минут, «Спартак» забил третий. Прострел Даниила Хлусевича — и 83-й гол Промеса за красно-белых.

Во втором тайме картина на поле принципиально не изменилась. За единственным исключением — «Спартак» продолжил создавать моменты, но перестал их реализовывать. Возможностей во втором тайме было еще на три гола, а то и больше.

«Оренбург» же нашел момент, чтобы забить свой мяч. Никакой интриги, впрочем, этот гол не создал, хотя был отрезок, когда у ворот красно-белых прилично полыхало. Однако продлилось это недолго, и вскоре спартаковцы продолжили в большом количестве пороть у чужих ворот. Болельщики на Южной трибуне (Северная пустует из-за фанатского бойкота), не увидевшие ни одного гола в «свои» ворота, уже в компенсированное время зарядили «Нужен гол!», и «Спартак» успел откликнуться-таки на просьбу. Антон Зиньковский заработал пенальти, Промес его не забил, но исправился на добивании. В итоге у голландца в этот вечер «2+2» и неоспоримое звание лучшего игрока матча.

Без каких-то глобальных выводов, но «Спартак» Абаскаля вновь оставил очень хорошее впечатление. Уверенная и зрелищная победа в первом домашнем матче — то, что нужно новому тренеру на данном этапе. Уже к третьему туру в чемпионате не осталось команд без потерь, и «Спартак» на коротком отрезке держится в группе лидеров с «Зенитом» и ЦСКА. Впереди у красно-белых выезд к «Уралу» — единственной команде в лиге, не набравшей очков в трех стартовых играх.