У «Спартака» — вторая крупная победа подряд. Красно-белые в лидерах вместе с «Зенитом» и ЦСКА
Крупная гостевая победа над «Краснодаром» стала хорошей заявкой для «Спартака» Гильермо Абаскаля и дала право требовать шесть очков в последующих играх — с «Оренбургом» и «Уралом». На бумаге вроде бы не самая сложная задача, но на деле это зачастую оборачивается необходимостью взламывать оборону и атаковать преимущественно позиционно.
В матче с «Оренбургом» Абаскаль не стал включать «тактического хамелеона» и использовал те же 4-3-3, что и в Краснодаре. Травмированного капитана Георгия Джикию, расположившегося в ложе прессы, в центре обороны заменил Руслан Литвинов, а позицию разыгрывающего опорника занял Наиль Умяров. Для него это был особенно важный матч: первая пара игр на старте сезона ему категорически не удалась.
«Спартак» красиво открыл домашний сезон, забив уже на второй минуте. Таким образом, красно-белым удалось реализовать максимально благоприятный расклад на такой матч — забить быстрый гол: Мартинс Перейра воспользовался ошибкой вратаря на выходе и по идеальной траектории отправил мяч над головой стоящего на линии защитника.
Закрепить преимущество красно-белым удалось уже через 10 минут. Александр Соболев и Мартинс откликнулись на подачу Квинси Промеса, форвард выиграл «дружескую борьбу» и забрал авторство гола себе.
«Спартак» играл очень легко и охотно бежал в атаку. Многое получалось: в одном из эпизодов Виктор Мозес в воздухе пяткой отправил мяч себе за спину и вывел Промеса к воротам. Последний раз у «Спартака» так шла игра, наверное, на предсезонном турнире прошлым летом, когда красно-белые с только что пришедшим Руем Виторией отгружали по четыре-пять мячей не последним клубам РПЛ.
Не обошлось и без момента, когда на первый план вышел арбитр (в матчах «Спартака» по-другому и не бывает). Артем Чистяков назначил пенальти в ворота красно-белых и отменил его после видепросмотра. А сам момент возник после потери Мачея Рыбуса. Для него это был второй тайм за «Спартак» в РПЛ — и второе действие с жирным знаком минус (первое — красная карточка в Грозном в стартовом туре).
Пережив пару неприятных минут, «Спартак» забил третий. Прострел Даниила Хлусевича — и 83-й гол Промеса за красно-белых.
Во втором тайме картина на поле принципиально не изменилась. За единственным исключением — «Спартак» продолжил создавать моменты, но перестал их реализовывать. Возможностей во втором тайме было еще на три гола, а то и больше.
«Оренбург» же нашел момент, чтобы забить свой мяч. Никакой интриги, впрочем, этот гол не создал, хотя был отрезок, когда у ворот красно-белых прилично полыхало. Однако продлилось это недолго, и вскоре спартаковцы продолжили в большом количестве пороть у чужих ворот. Болельщики на Южной трибуне (Северная пустует из-за фанатского бойкота), не увидевшие ни одного гола в «свои» ворота, уже в компенсированное время зарядили «Нужен гол!», и «Спартак» успел откликнуться-таки на просьбу. Антон Зиньковский заработал пенальти, Промес его не забил, но исправился на добивании. В итоге у голландца в этот вечер «2+2» и неоспоримое звание лучшего игрока матча.
Без каких-то глобальных выводов, но «Спартак» Абаскаля вновь оставил очень хорошее впечатление. Уверенная и зрелищная победа в первом домашнем матче — то, что нужно новому тренеру на данном этапе. Уже к третьему туру в чемпионате не осталось команд без потерь, и «Спартак» на коротком отрезке держится в группе лидеров с «Зенитом» и ЦСКА. Впереди у красно-белых выезд к «Уралу» — единственной команде в лиге, не набравшей очков в трех стартовых играх.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
10
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
11
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|4 : 1
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|1 : 1
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0