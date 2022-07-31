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У «Спартака» — вторая крупная победа подряд. Красно-белые в лидерах вместе с «Зенитом» и ЦСКА

«Спартак» дома разгромил «Оренбург»
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в
31 июля. Москва. «Спартак» — «Оренбург» — 4:1. Красно-белые одержали крупную победу.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Команда Гильермо Абаскаля в первом домашнем матче сезона легко разобралась с «Оренбургом».

Крупная гостевая победа над «Краснодаром» стала хорошей заявкой для «Спартака» Гильермо Абаскаля и дала право требовать шесть очков в последующих играх — с «Оренбургом» и «Уралом». На бумаге вроде бы не самая сложная задача, но на деле это зачастую оборачивается необходимостью взламывать оборону и атаковать преимущественно позиционно.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:1
Оренбург
Голы
Мартинс, 2 (1:0), Соболев, 12 (2:0), Промес, 38 (3:0), Башич, 55 (3:1), Промес, 90+4 (4:1)
Нереализованный пенальти
Промес 90
Спартак
Селихов Рыбус (Денисов, 60) Чернов Литвинов Мозес (Пруцев, 59) Умяров (Маслов, 88) Мартинс (Зиньковский, 75) Зобнин Хлусевич Соболев (Николсон, 60) Промес
Оренбург
Гошев Башич Полуяхтов (Вера, 59) Сиваков Хотулев Малых Эктов Капленко (Титков, 67) Марин (Гурциев, 58) Воробьев (Мансилья, 72) Сычевой (Оганесян, 46)
Предупреждения
Хлусевич 80’  -  Сиваков 20’, Оганесян 61’, Эктов 87’, Хотулев 90+3’
Судьи
Чистяков (Азов) Образко (Ставрополь) Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Москалев (Воронеж) Гаврилин (Владимир)

В матче с «Оренбургом» Абаскаль не стал включать «тактического хамелеона» и использовал те же 4-3-3, что и в Краснодаре. Травмированного капитана Георгия Джикию, расположившегося в ложе прессы, в центре обороны заменил Руслан Литвинов, а позицию разыгрывающего опорника занял Наиль Умяров. Для него это был особенно важный матч: первая пара игр на старте сезона ему категорически не удалась.

«Спартак» красиво открыл домашний сезон, забив уже на второй минуте. Таким образом, красно-белым удалось реализовать максимально благоприятный расклад на такой матч — забить быстрый гол: Мартинс Перейра воспользовался ошибкой вратаря на выходе и по идеальной траектории отправил мяч над головой стоящего на линии защитника.

Закрепить преимущество красно-белым удалось уже через 10 минут. Александр Соболев и Мартинс откликнулись на подачу Квинси Промеса, форвард выиграл «дружескую борьбу» и забрал авторство гола себе.

«Спартак» играл очень легко и охотно бежал в атаку. Многое получалось: в одном из эпизодов Виктор Мозес в воздухе пяткой отправил мяч себе за спину и вывел Промеса к воротам. Последний раз у «Спартака» так шла игра, наверное, на предсезонном турнире прошлым летом, когда красно-белые с только что пришедшим Руем Виторией отгружали по четыре-пять мячей не последним клубам РПЛ.

Не обошлось и без момента, когда на первый план вышел арбитр (в матчах «Спартака» по-другому и не бывает). Артем Чистяков назначил пенальти в ворота красно-белых и отменил его после видепросмотра. А сам момент возник после потери Мачея Рыбуса. Для него это был второй тайм за «Спартак» в РПЛ и второе действие с жирным знаком минус (первое — красная карточка в Грозном в стартовом туре).

Пережив пару неприятных минут, «Спартак» забил третий. Прострел Даниила Хлусевича — и 83-й гол Промеса за красно-белых.

Во втором тайме картина на поле принципиально не изменилась. За единственным исключением — «Спартак» продолжил создавать моменты, но перестал их реализовывать. Возможностей во втором тайме было еще на три гола, а то и больше.

«Оренбург» же нашел момент, чтобы забить свой мяч. Никакой интриги, впрочем, этот гол не создал, хотя был отрезок, когда у ворот красно-белых прилично полыхало. Однако продлилось это недолго, и вскоре спартаковцы продолжили в большом количестве пороть у чужих ворот. Болельщики на Южной трибуне (Северная пустует из-за фанатского бойкота), не увидевшие ни одного гола в «свои» ворота, уже в компенсированное время зарядили «Нужен гол!», и «Спартак» успел откликнуться-таки на просьбу. Антон Зиньковский заработал пенальти, Промес его не забил, но исправился на добивании. В итоге у голландца в этот вечер «2+2» и неоспоримое звание лучшего игрока матча.

Без каких-то глобальных выводов, но «Спартак» Абаскаля вновь оставил очень хорошее впечатление. Уверенная и зрелищная победа в первом домашнем матче — то, что нужно новому тренеру на данном этапе. Уже к третьему туру в чемпионате не осталось команд без потерь, и «Спартак» на коротком отрезке держится в группе лидеров с «Зенитом» и ЦСКА. Впереди у красно-белых выезд к «Уралу» — единственной команде в лиге, не набравшей очков в трех стартовых играх.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
14
120
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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