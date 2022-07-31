Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин — об упущенной армейцами победе в Нижнем Новгороде (2:2).

— Что это было? Да я бы не сказал, что ЦСКА в первом тайме играл здорово. Да, были моменты. Но они создавались, как правило, после обрезов и неточных передач хозяев. У армейцев получались неплохие контратаки, но реализация хромает. Чалов и Медина могли доводить счет до разгрома еще до перерыва.

У меня большие претензии в целом к организации игры и к обороне. Не знаю, может быть, так жара повлияла, но движения вообще не было! Ни командного, ни индивидуального. Когда надо было прессинговать, этого почему-то не делали...

Видимо, где-то расслабились. Мол, 2:0, комфортный счет. Но я бы похвалил нижегородцев. Каков Милсон! Он еще в первом тайме что хотел, то и делал. Такие проблемы создал москвичам! Почему ему дали полную свободу? Отбор практически отсутствовал... В плане созидания все давалось довольно туго.

Первый пропущенный мяч — просто нелепость! Столько народа в штрафной, и дают человеку спокойно пробивать... Немыслимо!

После этого ЦСКА дрогнул. Считаю, армейцы слишком низко сели. Опять не увидел в их исполнении отбора. Отбивались, отбивались, но не отбились. Подскажите Гайичу! Куда он скинул? Под голевой навес?! Да уж...

Зачем Федотов поменял Чалова на Заболотного? Видимо, хотел, чтобы впереди хоть за что-то цеплялись. Потому что низом мало что проходило. Нижегородцы неплохо накрывали гостей в центре поля. Столько потерь... Федотов решил, что нужно перейти на длинные передачи.

Заболотный — главный антигерой? Да для меня это не стало сюрпризом, честно говоря. Не понимаю нападающих, которые в штрафной не ждут мяча. Это же ваш хлеб! Доигрывай эпизод до конца, следи за мячом. Ты зачем расслабляешься, теряешь концентрацию?! Не выключайся! Мог бы стать героем матча, если бы замкнул прострел... Эх. Да, там был рикошетик. Но как же ты не ждешь такие отскоки?

Есть ли у меня вопросы к Чалову? Забил, да. Но до этого не наказал нижегородцев за грубейшую ошибку. Просто щекой исполни — и все дела! Разыгрывает-то он неплохо, но сам должен больше завершать. Он же форвард. Считаю, Федотов мог пораньше выпустить Яковлева. Вышел почему-то Ермаков... Почему не отправить на правый фланг Яковлева? Парень же показывает, что способен приносить пользу.

В целом идет становление команды. Так что не стоит ждать чудес. Кровь из носа нужен центральный защитник! Пока тяжеловато. Столкнулись с таким давлением в центре поля и потерялись. Может, правда, жара так сказалась? Повторюсь: командного движения вообще не было. Прессинга — тоже... Дали соперникам принимать, разыгрывать, бить.

Лучшим был Акинфеев. Тащил. Если бы не он, могли и уступить...