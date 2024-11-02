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Жара в дерби! Бабичу разбили губу, Роша и Литвинов удалены за потасовку

Роша, Обляков и Литвинов получили красные карточки в матче ЦСКА — «Спартак»
Артем Белинин
Корреспондент
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Массовая драка в матче 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обляков тоже схватил красную.
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Спартак

Матч ЦСКА и «Спартака» в 14-м туре, главное дерби страны, запомнится точно не результатом или игрой, а мощнейшим скандалом, случившимся во втором тайме. Через несколько минут после перерыва красно-белые и красно-синие устроили потасовку — итогом стало два удаления.

Конфликт начался с подката Кисляка

Все произошло быстро. Обстановку накалили два подряд фола ЦСКА, совершенные за несколько секунд на 53-й минуте. Сперва Матвей Кисляк грубо влетел прямо в ноги Эсекьелю Барко, следом Виллиан Роша сбил Манфреда Угальде буквально в нескольких метрах от предыдущего эпизода. Скорее всего, по первому нарушению красно-белые просто ждали решения судьи, но вот второго подряд фола не простили и завелись.

Игрок ЦСКА Виллиан Роша получает красную карточку в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. Роша вновь подвел ЦСКА — второе удаление в дерби. Бразильцу надо мудреть

Как только Угальде упал, на Рошу моментально налетел Умяров. Виллиан ответил — но сзади к нему подбежал Срджан Бабич и, схватив за горло, начал его отталкивать. В следующую секунду началась потасовка — несколько человек держали Рошу за лицо, а тот дважды отмахнулся кулаками, попав по Руслану Литвинову. Каким-то образом оказалась разбитой в кровь губа у Бабича.

Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Когда толпу удалось разнять, полетели карточки. Главный арбитр встречи Алексей Сухой решил, что Роша кулаками заработал себе на удаление. А Литвинов и Бабич увидели перед собой по желтой карточке — за активное участие в потасовке.

Игрок ЦСКА Виллиан Роша получает красную карточку в матче против «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вмешался ВАР — решение изменили

«Спартак» не успел насладиться большинством — еще до возобновления игры видеоассистент арбитра Сергей Карасев вмешался в игру и подозвал Сухого к монитору. Вероятно, он подсказал, что одного удаления мало, подразумевая кого-то из игроков красно-белых.

И действительно, изучив некоторое время ситуацию на мониторе, Сухой изменил решение. Новую вводную он объявил через микрофон: «После просмотра футболист номер 68 команды «Спартак» удаляется за агрессивное поведение». Вслед за этим Литвинову была показана красная карточка — судя по мимике, он с ней совсем не согласился.

Удаление игрока «Спартака» Руслана Литвинова в матче с ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игра возобновилась только на 61-й минуте.

Обляков тоже попал

На этом эмоциональном отрезке удаления не закончились. На 85-й минуте Иван Обляков, не особо отличившийся в драке, зачем-то влетел плечом в лицо Данилу Пруцеву — спартаковец упал на газон, а полузащитник хозяев получил желтую карточку. Она стала для него второй, и армеец покинул поле. ЦСКА остался доигрывать матч вдевятером.

Игрок ЦСКА Иван Обляков получает красную карточку в матче против «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Одно из самых грязных дерби ЦСКА и «Спартака»! Три удаления, шикарный гол Медины и очень много подлости
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
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