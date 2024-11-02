Жара в дерби! Бабичу разбили губу, Роша и Литвинов удалены за потасовку
Матч ЦСКА и «Спартака» в 14-м туре, главное дерби страны, запомнится точно не результатом или игрой, а мощнейшим скандалом, случившимся во втором тайме. Через несколько минут после перерыва красно-белые и красно-синие устроили потасовку — итогом стало два удаления.
Конфликт начался с подката Кисляка
Все произошло быстро. Обстановку накалили два подряд фола ЦСКА, совершенные за несколько секунд на 53-й минуте. Сперва Матвей Кисляк грубо влетел прямо в ноги Эсекьелю Барко, следом Виллиан Роша сбил Манфреда Угальде буквально в нескольких метрах от предыдущего эпизода. Скорее всего, по первому нарушению красно-белые просто ждали решения судьи, но вот второго подряд фола не простили и завелись.
Как только Угальде упал, на Рошу моментально налетел Умяров. Виллиан ответил — но сзади к нему подбежал Срджан Бабич и, схватив за горло, начал его отталкивать. В следующую секунду началась потасовка — несколько человек держали Рошу за лицо, а тот дважды отмахнулся кулаками, попав по Руслану Литвинову. Каким-то образом оказалась разбитой в кровь губа у Бабича.
Когда толпу удалось разнять, полетели карточки. Главный арбитр встречи Алексей Сухой решил, что Роша кулаками заработал себе на удаление. А Литвинов и Бабич увидели перед собой по желтой карточке — за активное участие в потасовке.
Вмешался ВАР — решение изменили
«Спартак» не успел насладиться большинством — еще до возобновления игры видеоассистент арбитра Сергей Карасев вмешался в игру и подозвал Сухого к монитору. Вероятно, он подсказал, что одного удаления мало, подразумевая кого-то из игроков красно-белых.
И действительно, изучив некоторое время ситуацию на мониторе, Сухой изменил решение. Новую вводную он объявил через микрофон: «После просмотра футболист номер 68 команды «Спартак» удаляется за агрессивное поведение». Вслед за этим Литвинову была показана красная карточка — судя по мимике, он с ней совсем не согласился.
Игра возобновилась только на 61-й минуте.
Обляков тоже попал
На этом эмоциональном отрезке удаления не закончились. На 85-й минуте Иван Обляков, не особо отличившийся в драке, зачем-то влетел плечом в лицо Данилу Пруцеву — спартаковец упал на газон, а полузащитник хозяев получил желтую карточку. Она стала для него второй, и армеец покинул поле. ЦСКА остался доигрывать матч вдевятером.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
9
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 2
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3