Нечего терять. «Спартак» готовится рвать соперников весной

Красно-белые завершили первый зимний сбор в Дубае. Второй начнется там же 28 января и продлится до 8 февраля.

Беговая работа с утра — и долгожданные выходные. Так в воскресенье завершился первый сбор «Спартака» в ОАЭ. Честно говоря, основная работа закончилась еще накануне, когда после двух занятий с высокой нагрузкой команда под руководством капитана Георгия Джикии выкупала в ледяной воде сначала тренера по физподготовке Александра Зайченко, а потом и главного виновника своих страданий — главного по «физике», серба Владимира Чепзановича.

Для него это купание стало уже вторым за время сбора. Футболисты охладили его после первого же убийственного занятия, потом досталось еще одному коллеге балканца Рамилю Шарипову, потом — Зайченко. Ну и, видимо, чтобы красиво закончить сбор, команда вновь отловила Чепзановича, хотя тот выкручивался как мог: обещал тяжелую тренировку утром, прятался за спинами других членов штаба и так далее.

Основная работа на сборе закончилась вчера вот так. Чепзановичу снова досталось, но, кажется, весной все будут его благодарить. pic.twitter.com/dUFwgwH4CF — Artem Kalinin (@kalininart) January 24, 2021

Вообще эта традиция появилась год назад: тогда в Абу-Даби, правда, купали только Чепзановича, опуская его головой вниз в бочку со льдом. При предыдущих тренерах «Спартака» подобных развлечений у игроков не замечалось. Кстати, пришел Чепзанович при Олеге Кононове летом 2019 года. Все помнят, в каком состоянии «Спартак» вышел с зимних сборов в прошлом году. К сожалению, все спутала коронавирусная пауза: нельзя не растерять форму, два месяца сидя дома.

Я поговорил с Чепзановичем и во время нышешнего сбора. По его словам, спартаковцы находятся в гораздо лучших кондициях, чем полтора года назад в момент его прихода в клуб. Высоко отзывается о проделанной работе и Доменико Тедеско:

— В прошлом сезоне, когда у нас были очень тяжелые занятия по физподготовке, я видел, что четыре-пять игроков могли остановиться, не добежать, что-то не доделать. Сейчас о таком и речи не идет — все пашут по полной программе и выполняют все идеально.

Подобные комментарии не могут не внушать оптимизма болельщикам красно-белых. Кстати, всем боявшимся малого количества товарищеских матчей у «Спартака» напомню, что и год назад в Абу-Даби во время первого сбора спаррингов не было. И в январе 2019-го при Кононове москвичи сыграли на первом сборе лишь один матч — в самый последний день. Уверен, Тедеско четко понимает, что делает, и в последних 11 встречах чемпионата России (плюс Кубок) во главе «Спартака» выдаст максимум.

По ходу сбора в коллектив влились начинавшие тренироваться с ограничениями Алекс Крал и Айртон. Присоединился к «Спартаку» и первый новичок Йоррит Хендрикс, тут же признавшийся, что тяжелее тренировок у него в жизни еще не было. Отправился покорять Италию Александр Кокорин. На второй сбор, когда спартаковцы проведут целых три товарищеских игры, ожидается приезд Квинси Промеса, которого сразу можно будет попробовать в разных схемах и позициях. Только Максим Глушенков восстанавливается после операции на крестах, но и он должен вернуться в строй к рестарту сезона.

Спартак проводит первую тренировку в Дубае. Макс Глушенков работает по индивидуальной программе. pic.twitter.com/rFQQqyudOZ — Artem Kalinin (@kalininart) January 15, 2021

Одним словом, Тедеско в феврале должен получить в свое распоряжение идеально готовую физически и полностью здоровую команду. В полном составе. Тренер давно уже обещал работать над вариативностью тактики и сделать ее футбол более гибким. Все это обещает сделать красно-белых очень опасным конкурентом для «Зенита» и ЦСКА в завершающей части турнира РПЛ — команда может и, кажется, хочет выдать максимально яркий перформанс. А самое главное — «Спартаку», которому летом предстоит очередная перестройка, сейчас просто нечего терять.