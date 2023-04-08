«Динамо» забивало даже без ударов. Все шесть голов — наши!» Абаскаль и Йоканович — после 3:3 в дерби
«Наше мнение: пенальти не было. В «Спартаке» должны быть довольны результатом»
— Немного странная игра, — сказал главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович. — Надо отметить, что с нашей стороны было много ошибок. Не смогли надежно сыграть в обороне. При этом проявили характер, даже уступая в счете. Во втором тайме «Спартак» начал давить, поэтому и смог отыграться.
— Видели уже момент с пенальти? У многих есть вопросы в справедливости его назначения.
— У меня есть свое мнение, но ответ я вам не дам. Скажу так: для нас это не фол. Я много говорю о рефери, считаю, что он не заметил два нарушения на наших игроках уже после пенальти.
— Почему вы заменили Тюкавина на Смолова?
— Костя провел хорошую игру, но ее надо было освежить. Надеялись, что Федор будет искать свободные зоны, цепляться за мяч. Но, к сожалению, это не сработало. Надо отметить, что это первая его игра после травмы.
— Эта ничья на руку вам или «Спартаку»?
— Обе команды заработали по одному очку, но в «Спартаке» должны быть больше довольны результатом, так как в концовке мы вели в счете.
— Что вы посоветуете «Спартаку», чтобы он прошел «Акрон»?
— Не мое дело — советовать. Желаю всего хорошего. Пусть победит сильнейший.
«Селихов извинился за ошибки в подтрибунке. Мы ему поможем»
— Я разозлен! — продолжил пресс-конференцию главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Нам сегодня не повезло. Это не тот результат, который мы заслуживали. Так бывает: все вроде бы идет хорошо, но возникают три момента, в которых соперник, даже не нанося удары, забивает голы. Мы должны разозлиться! Сегодня сыграли вничью, но мы заслуживали победу.
— Понимает ли команда, что ей сегодня не повезло? И понимает ли, что ей нужно прибавить в обороне?
— Первый момент — команда прекрасно все понимает. У нас есть злость! Мы хотим победы, но нам чего-то не хватает. Мы самокритичны, но осознаем те вещи, которые делаем хорошо. Что касается второго момента — по игре в обороне, — адресую вам вопрос: сколько ударов нанесло «Динамо» по нашим воротам?
— Десять ударов, из которых четыре — в створ.
— Из четырех: первый автогол, второй и третий. Я прекрасно понимаю ваш вопрос, но что могу сказать, если команда забивает, даже не нанося удары? Надо эту тенденцию сломать, чтобы для гола сопернику пришлось наносить с десяток ударов в створ.
Если говорить об игре в обороне, то мы явно не та команда, которая многое позволяет сопернику. Но если позволяем, происходит то, что случилось сегодня.
— В чью пользу эта ничья?
— Мы забили все шесть голов. Исходя из того, что мы сделали, это очко больше в нашу пользу. Сегодня было на тоненького, но недостаточно просто заслужить победу. Мы должны делать еще больше.
— Оцените игру Селихова. С чем связаны его сегодняшние ошибки?
— Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы сказал. Но я не знаю. Мы не привыкли к такой игре, потому что Селихов — надежный вратарь. Он извинился сегодня в подтрибунке. Уверен, что завтра он уже станет лучше. Мы поможем ему в психологическом плане. Саша много помогает команде, он один из наших капитанов.
— Вам не показалось, что в отсутствие Промеса команда слишком часто играет верхом? Не разыгрывает мяч, а ищет подачами Соболева.
— «Динамо» в прессинге оставляет один в один. Мы понимали, что у Соболева будет преимущество в единоборстве с Маричалем. Игнатов с Мартинсом также участвовали в атакующих действиях, проходя сразу две линии соперника.
Но это касается первого тайма. Что до второго — чем меньше передач тебе требуется для того, чтобы доставить мяч до результативного действия, тем лучше.
— Какова ситуация с травмированными? И что с Дуарте?
— Шамар [Николсон] простудился, Виктор [Мозес] почувствовал дискомфорт на тренировке два дня назад. Квинси [Промес] и Джикия в процессе восстановления. У Промеса случился рецидив, нужно было его остановить тогда в игре с «Ахматом».
Что касается Дуарте, он готов. Он агрессивен, мотивирован, хорош с мячом, может помочь команде при выходе из обороны. Но сейчас у нас достаточно высокая конкуренция. И то, что показывали в последних матчах Руслан Литвинов и Никита Чернов... Тяжело найти возможности [выйти на поле] и для Дуарте, и для Маслова. Самое главное — выбрать правильный момент, чтобы игрок проявил свои лучшие качества.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4