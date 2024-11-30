«Спартак» не обыграет «Краснодар», а «Зенит» разгромит «Крылья Советов». Прогнозы на 17-й тур РПЛ
«Акрон» — «Оренбург»
Владимир Пономарев — 0:1. «Оренбург» дал бой «Зениту», до конца держался в обороне. Думаю, что команда Слишковича одержит долгожданную победу.
Александр Шпрыгин — 1:1. Неудачники предыдущего тура зарубятся на Волге и сведут матч к результативной ничьей.
ЦСКА — «Рубин»
Владимир Пономарев — 0:0. «Рубин» сейчас прибавил, Даку в отличной форме. Если ЦСКА сыграет вничью, это будет хорошим результатом.
Александр Шпрыгин — 2:0. Армейцам отступать некуда, и они добьются победы над сложным соперником.
«Ростов» — «Пари НН»
Владимир Пономарев — 0:1. При Гончаренко «Пари НН» стал постоянно набирать очки и игра улучшилась. Поставлю на минимальную победу нижегородцев.
Александр Шпрыгин — 2:1. Хозяева пропустят, но победят с минимальной разницей в счете.
«Локомотив» — «Химки»
Владимир Пономарев — 2:0. «Химки» выдали хорошую игру с «Краснодаром», добились ничьей. Но вряд ли смогут повторить то же с «Локомотивом».
Александр Шпрыгин — 3:0. После сокрушительного поражения притормозившие железнодорожники оторвутся на химчанах. Снова Пиняев и Батраков создадут игровое преимущество в Черкизове.
«Зенит» — «Крылья Советов»
Владимир Пономарев — 3:0. Тут все понятно, «Зенит» явный фаворит. Самарцев ждет разгром.
Александр Шпрыгин — 2:0. К сожалению, «крылышки» в Питере не смогут оказать достойного сопротивления и проиграют не меньше чем в два мяча.
«Динамо» Мх — «Факел»
Владимир Пономарев — 2:0. Махачкалинское «Динамо» отлично играет в обороне. Думаю, оно воспользуется ошибками гостей и заберет три очка.
Александр Шпрыгин — 1:1. В тяжелой игре и борьбе махачкалинцы не смогут одолеть неуступчивых воронежцев. Команды разделят очки, обе останутся недовольными результатом.
«Краснодар» — «Спартак»
Владимир Пономарев — 2:1. «Спартак» выдал отличную игру с «Локомотивом», но в этом больше вина железнодорожников. В Краснодаре нас ждет яркий матч, в котором победят хозяева.
Александр Шпрыгин — 2:2. Матч обещает быть ярким и зрелищным, обе команды играют в атакующий футбол, однако не будет перевеса ни в одну из сторон.
«Ахмат» — «Динамо»
Владимир Пономарев — 2:0. «Ахмат» очень долго не может победить. И нельзя сказать, что он ужасно играет. Где-то не везет. Осталось два матча до зимней паузы, необходимо набрать максимум очков.
Александр Шпрыгин — 1:2. Динамовцам наконец повезет. Они выйдут на хороший газон в Грозном в оптимальном составе. И реализация созданных моментов позволит им победить, хотя традиционная валидольная концовка гарантирована.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Пари НН
|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|
10
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
11
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
12
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3