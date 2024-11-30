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Сегодня, 00:00

«Спартак» не обыграет «Краснодар», а «Зенит» разгромит «Крылья Советов». Прогнозы на 17-й тур РПЛ

Шпрыгин дал прогноз на матчи 17-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Миенти Абена, Джон Кордоба, Руслан Литвинов и Александр Максименко в матче 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» (0:3) 19 октября.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев и глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Акрон» — «Оренбург»

Владимир Пономарев — 0:1. «Оренбург» дал бой «Зениту», до конца держался в обороне. Думаю, что команда Слишковича одержит долгожданную победу.

Александр Шпрыгин — 1:1. Неудачники предыдущего тура зарубятся на Волге и сведут матч к результативной ничьей.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
30 нояб, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Оренбург

ЦСКА — «Рубин»

Владимир Пономарев — 0:0. «Рубин» сейчас прибавил, Даку в отличной форме. Если ЦСКА сыграет вничью, это будет хорошим результатом.

Александр Шпрыгин — 2:0. Армейцам отступать некуда, и они добьются победы над сложным соперником.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
30 нояб, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

«Ростов» — «Пари НН»

Владимир Пономарев — 0:1. При Гончаренко «Пари НН» стал постоянно набирать очки и игра улучшилась. Поставлю на минимальную победу нижегородцев.

Александр Шпрыгин — 2:1. Хозяева пропустят, но победят с минимальной разницей в счете.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
30 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Пари НН

«Локомотив» — «Химки»

Владимир Пономарев — 2:0. «Химки» выдали хорошую игру с «Краснодаром», добились ничьей. Но вряд ли смогут повторить то же с «Локомотивом».

Александр Шпрыгин — 3:0. После сокрушительного поражения притормозившие железнодорожники оторвутся на химчанах. Снова Пиняев и Батраков создадут игровое преимущество в Черкизове.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Химки

«Зенит» — «Крылья Советов»

Владимир Пономарев — 3:0. Тут все понятно, «Зенит» явный фаворит. Самарцев ждет разгром.

Александр Шпрыгин — 2:0. К сожалению, «крылышки» в Питере не смогут оказать достойного сопротивления и проиграют не меньше чем в два мяча.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

«Динамо» Мх — «Факел»

Владимир Пономарев — 2:0. Махачкалинское «Динамо» отлично играет в обороне. Думаю, оно воспользуется ошибками гостей и заберет три очка.

Александр Шпрыгин — 1:1. В тяжелой игре и борьбе махачкалинцы не смогут одолеть неуступчивых воронежцев. Команды разделят очки, обе останутся недовольными результатом.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Факел

«Краснодар» — «Спартак»

Владимир Пономарев — 2:1. «Спартак» выдал отличную игру с «Локомотивом», но в этом больше вина железнодорожников. В Краснодаре нас ждет яркий матч, в котором победят хозяева.

Александр Шпрыгин — 2:2. Матч обещает быть ярким и зрелищным, обе команды играют в атакующий футбол, однако не будет перевеса ни в одну из сторон.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

«Ахмат» — «Динамо»

Владимир Пономарев — 2:0. «Ахмат» очень долго не может победить. И нельзя сказать, что он ужасно играет. Где-то не везет. Осталось два матча до зимней паузы, необходимо набрать максимум очков.

Александр Шпрыгин — 1:2. Динамовцам наконец повезет. Они выйдут на хороший газон в Грозном в оптимальном составе. И реализация созданных моментов позволит им победить, хотя традиционная валидольная концовка гарантирована.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Динамо

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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