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Фанат «Спартака» набросился на футболистов ЦСКА. Игрок красно-белых скандировал матерную кричалку

«Спартак» переиграл ЦСКА в молодежной лиге с беспорядками на стадионе
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Фанат «Спартака» и игроки ЦСКА в молодежном дерби.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фанатская трибуна «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Игроки «Спартака» с месседжем для фанатской трибуны.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фанатская трибуна «Спартака».
Фото ФК «Спартак»
Фанатская трибуна «Спартака».
Фото ФК «Спартак»
1/5
Жаркое дерби в молодежной лиге.

Дерби «Спартака» и ЦСКА в Молодежной футбольной лиге получилось эмоциональнее, чем последние встречи взрослых команд. Игра закончилась волевой победой красно-белых (2:1), тремя красными карточками у армейцев и массовой дракой игроков с болельщиками прямо на поле.

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Главный инцидент матча случился на 56-й минуте, когда футболист ЦСКА Станислав Лапинский — один из лучших бомбардиров МФЛ с 9 мячами — забил первый гол в матче. Он отправился праздновать его прямо перед фан-сектором хозяев и спровоцировал красно-белых фанатов.

4 ноября. «Спартак» — ЦСКА — 2:1. Фото ФК «Спартак»
Фанатская трибуна «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Фото ФК «Спартак»

Тем не понравилось, что исполнил молодой футболист соперника. Один из болельщиков выбежал с сектора прямо на поле к Лапинскому и толкнул его. К потасовке подключились запасные футболисты и несколько болельщиков «Спартака» с другого сектора, которые через ограждение сцепились с несколькими представителями ЦСКА. Успокоить участников удалось только сотрудникам полиции и стюардам.

Эпизод вывел из себя игроков ЦСКА — после этой стычки с фанатами они получили сразу два удаления за шесть минут: сначала прямую красную карточку получил Матвей Мадорский, затем две желтых заработал Александр Грачев.

Играя в большинстве «Спартак» вытащил матч: сначала на 78-й минуте счет сравнял Ярослав Крашевский, а победный гол на 81-й минуте забил Дмитрий Иванников.

В оставшееся время ЦСКА не смог вернуться в игру: наоборот команда заработала третье удаление — его получил Ярослав Арбузов, оставив команду на последних минутах вдевятером.

4 ноября. «Спартак» — ЦСКА — 2:1. Фото ФК «Спартак»
Фанатская трибуна «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Фото ФК «Спартак»

После матча «Спартак» отмечал победу с фанатами, а игрок команды Михаил Пилипенко радовался активнее всех — он вместе с сектором скандировал в мегафон кричалку: ««Мы сегодня ##### коней!»

Видео скандирования появилось в Telegram-канале Supporters Group News, на него отреагировала пресс-служба «Спартака».

«Дерби — это эмоции. Молодость — эмоции вдвойне. Прежде чем осуждать Пилипенко, важно вспомнить, что это далеко не первый случай в истории российского футбола, когда игрок команды заряжает с фанатами какую-то обидную для соперника кричалку.

В этом ярком матче страсти кипели со всех сторон. Мы, разумеется, напомним молодым спартаковцам о том, что уважение в футболе ценится так же, как и преданность родным цветам. Но это будет завтра, когда улягутся эмоции после победы в главном дерби», — сказал «СЭ» глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

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Победа помогла «Спартаку» оторваться от ЦСКА на три очка и закрепится на втором месте в таблице МФЛ. Первое, как и в РПЛ, в молодежной лиге занимает «Зенит» с отрывом в 8 очков.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
8
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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