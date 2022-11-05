Фанат «Спартака» набросился на футболистов ЦСКА. Игрок красно-белых скандировал матерную кричалку
Дерби «Спартака» и ЦСКА в Молодежной футбольной лиге получилось эмоциональнее, чем последние встречи взрослых команд. Игра закончилась волевой победой красно-белых (2:1), тремя красными карточками у армейцев и массовой дракой игроков с болельщиками прямо на поле.
Главный инцидент матча случился на 56-й минуте, когда футболист ЦСКА Станислав Лапинский — один из лучших бомбардиров МФЛ с 9 мячами — забил первый гол в матче. Он отправился праздновать его прямо перед фан-сектором хозяев и спровоцировал красно-белых фанатов.
Тем не понравилось, что исполнил молодой футболист соперника. Один из болельщиков выбежал с сектора прямо на поле к Лапинскому и толкнул его. К потасовке подключились запасные футболисты и несколько болельщиков «Спартака» с другого сектора, которые через ограждение сцепились с несколькими представителями ЦСКА. Успокоить участников удалось только сотрудникам полиции и стюардам.
Эпизод вывел из себя игроков ЦСКА — после этой стычки с фанатами они получили сразу два удаления за шесть минут: сначала прямую красную карточку получил Матвей Мадорский, затем две желтых заработал Александр Грачев.
Играя в большинстве «Спартак» вытащил матч: сначала на 78-й минуте счет сравнял Ярослав Крашевский, а победный гол на 81-й минуте забил Дмитрий Иванников.
В оставшееся время ЦСКА не смог вернуться в игру: наоборот команда заработала третье удаление — его получил Ярослав Арбузов, оставив команду на последних минутах вдевятером.
После матча «Спартак» отмечал победу с фанатами, а игрок команды Михаил Пилипенко радовался активнее всех — он вместе с сектором скандировал в мегафон кричалку: ««Мы сегодня ##### коней!»
Видео скандирования появилось в Telegram-канале Supporters Group News, на него отреагировала пресс-служба «Спартака».
«Дерби — это эмоции. Молодость — эмоции вдвойне. Прежде чем осуждать Пилипенко, важно вспомнить, что это далеко не первый случай в истории российского футбола, когда игрок команды заряжает с фанатами какую-то обидную для соперника кричалку.
В этом ярком матче страсти кипели со всех сторон. Мы, разумеется, напомним молодым спартаковцам о том, что уважение в футболе ценится так же, как и преданность родным цветам. Но это будет завтра, когда улягутся эмоции после победы в главном дерби», — сказал «СЭ» глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.
Победа помогла «Спартаку» оторваться от ЦСКА на три очка и закрепится на втором месте в таблице МФЛ. Первое, как и в РПЛ, в молодежной лиге занимает «Зенит» с отрывом в 8 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2