Фанат «Спартака» набросился на футболистов ЦСКА. Игрок красно-белых скандировал матерную кричалку

Жаркое дерби в молодежной лиге.

Дерби «Спартака» и ЦСКА в Молодежной футбольной лиге получилось эмоциональнее, чем последние встречи взрослых команд. Игра закончилась волевой победой красно-белых (2:1), тремя красными карточками у армейцев и массовой дракой игроков с болельщиками прямо на поле.

Главный инцидент матча случился на 56-й минуте, когда футболист ЦСКА Станислав Лапинский — один из лучших бомбардиров МФЛ с 9 мячами — забил первый гол в матче. Он отправился праздновать его прямо перед фан-сектором хозяев и спровоцировал красно-белых фанатов.

Фанатская трибуна «Спартака». Фото ФК «Спартак» Фото ФК «Спартак»

Тем не понравилось, что исполнил молодой футболист соперника. Один из болельщиков выбежал с сектора прямо на поле к Лапинскому и толкнул его. К потасовке подключились запасные футболисты и несколько болельщиков «Спартака» с другого сектора, которые через ограждение сцепились с несколькими представителями ЦСКА. Успокоить участников удалось только сотрудникам полиции и стюардам.

Эпизод вывел из себя игроков ЦСКА — после этой стычки с фанатами они получили сразу два удаления за шесть минут: сначала прямую красную карточку получил Матвей Мадорский, затем две желтых заработал Александр Грачев.

Играя в большинстве «Спартак» вытащил матч: сначала на 78-й минуте счет сравнял Ярослав Крашевский, а победный гол на 81-й минуте забил Дмитрий Иванников.

В оставшееся время ЦСКА не смог вернуться в игру: наоборот команда заработала третье удаление — его получил Ярослав Арбузов, оставив команду на последних минутах вдевятером.

Фанатская трибуна «Спартака». Фото ФК «Спартак» Фото ФК «Спартак»

После матча «Спартак» отмечал победу с фанатами, а игрок команды Михаил Пилипенко радовался активнее всех — он вместе с сектором скандировал в мегафон кричалку: ««Мы сегодня ##### коней!»

Видео скандирования появилось в Telegram-канале Supporters Group News, на него отреагировала пресс-служба «Спартака».

«Дерби — это эмоции. Молодость — эмоции вдвойне. Прежде чем осуждать Пилипенко, важно вспомнить, что это далеко не первый случай в истории российского футбола, когда игрок команды заряжает с фанатами какую-то обидную для соперника кричалку.



В этом ярком матче страсти кипели со всех сторон. Мы, разумеется, напомним молодым спартаковцам о том, что уважение в футболе ценится так же, как и преданность родным цветам. Но это будет завтра, когда улягутся эмоции после победы в главном дерби», — сказал «СЭ» глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Победа помогла «Спартаку» оторваться от ЦСКА на три очка и закрепится на втором месте в таблице МФЛ. Первое, как и в РПЛ, в молодежной лиге занимает «Зенит» с отрывом в 8 очков.