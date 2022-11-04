«Локомотив» финиширует в десятке? У Гогниева стальной характер? «Динамо» вернуло футбол Шварца? Интервью Генича

Комментатор «Матч ТВ» — о текущих событиях в РПЛ.

«Динамо» — «Химки»

— Глушаков действительно был худшим, что его заменили в первом тайме?

— Не могу сказать, что он был худшим. Но у «Динамо» было большое количество атак, которые они провели через середину. У капитана большая ответственность за футболистов, за игру, он должен принимать правильные решения. Если Гогниев это не увидел, то неудивительно, что заменил именно Глушакова. Хотя нужно иметь стальные яйца, чтобы заменить капитана, который может резко отреагировать на подобный случай. Глушаков вспыльчивый, но быстро отходящий. Он рассказал, что говорил с Гогниевым и узнал причину замены. Можно было заменить любого другого, и было бы меньше разговоров.

Мне не нравится отсутствие гибкости у Гогниева. Команда катится вниз, зачем ты в открытую играешь со «Спартаком» и «Динамо»? Гнет свою линию, чтобы пропустить 11 мячей за два матча? Одно дело играть с «Аланией» в Кубке России против «Зенита», когда твоя команда и так уже совершила подвиг. На отдельный матч не надо было мотивировать футболистов. А здесь у тебя коллектив не выигрывает 14 матчей, ты последний матч проиграл 5:0, но выходишь против «Динамо» снова играть в смелый футбол и получаешь шесть. Повторюсь, тренер не показал себя гибким.

Замена Глушакова — это сигнал остальным, что ситуация критическая, все должны быть в форме. Не знаю, почему вернулся Идову. Но все изменения не работают. Хотя в атаке команда создает моменты, и Руденко должен такие забивать. Понимаю эмоции Гогниева.

— Почему Гогниев до сих пор не уволен?

— Во-первых, в «Химках» устали платить неустойки. Во-вторых это будет кинокомедия. Может быть, ждем четвертое пришествие Юрана? Они поменяли практически всех. Был хороший слоган у них: «Без тормозов». Сейчас они без тормозов катятся вниз. Считаю при этом, не должен быть рупором нефутбольный человек Роман Терюшков. Любой клуб может делать все, что захочет. И батюшка может прийти на стадион. Но не надо из всего делать шоу.

— У тебя было такое в карьере, что пытались решить проблемы с помощью подобных мер, как с батюшкой?

— Конечно, было. В Перми к нам приходил человек, который разбирался в знаках зодиака. Он хотел внушить мне, что у меня всё в порядке для игры в футбол, хотя мне тогда сделали операцию и я ходил на костылях.

— Какой была бы твоя реакция, если бы к тебе в перерыве подошел Гогниев с претензиями, как к Дурасову?

— Был подобный случай. Один раз Гинер во время рекламы сказал: «Что ты вообще спрашиваешь, это не твой вопрос». Руководителей можно понять, они на эмоциях. На месте Дурасова мог быть любой другой. На пресс-конференции Гогниев был другим, успокоился. Те ошибки, которые совершают «Химки», — это и ошибки главного тренера. Но ему доверяют больше, чем Писареву. Хотя после таких поражений тренер сам мог бы подать в отставку.

— Как тебе реакция Гогниева на гол?

— Показуха. Знал, что его снимают. Хотел показать, что живет командой и переживает за нее. Я бы так не праздновал при счете 0:6.

Арсен Захарян. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Почему Захаряну не уехать в Италию?

— «Динамо» повезло встретиться с двумя слабыми командами и может теперь набрать ход?

— «Локомотив» не такой слабый, как мы видим в турнирной таблице. А «Динамо» почувствовало свою игру после встречи с «Ростовом». Захарян сказал, что вернули то, что хорошо получалось при Шварце. Может быть, с Йокановичем поговорили. Удивил газон «ВТБ Арены». Хорошо, что погода была хорошая и чемпионат скоро уйдет на паузу.

— Ты говорил, что «Реал Сосьедад» интересовался Захаряном?

— Да, это так. Был конкретный интерес от клуба. Но не сложилось, как и с Бариновым. Им было рекомендовано не рассматривать российских футболистов.

— Пишут, что Нобель занимается трансфером Захаряна.

— Он по-дружески помогал Миранчуку и сейчас помогает Захаряну. Нобель дружит с семьей Арсена и с ним самим. Я бы завидовал, если бы рядом со мной был такой человек. Нобель очень оберегает Захаряна, как будто футболист не читает новости. Он не агент, он друг семьи.

— Писали, что без Нобеля не было бы истории с «Челси».

— Исключать ничего нельзя. Если Нобель вышел на юриста Мино Райолы через Мхитаряна, то почему появился вариант именно с «Челси»? Почему Нобель не связался с Италией, где Миранчук играет? Путь в Лондон и «Челси» очень сложный. Если бы там был Абрамович, то можно было как-то решить это.

«Локомотив» будет в десятке

— Мне понравилось прошедшее дерби. И игра «Локомотива», а также Миранчука, и наполненность матча в целом, и дебют Лукина. Армеец мне, кстати, ответил ночью. Очень хороший парень. А вот судья Любимов не готов к матчам такого уровня. Его РФС рекомендует на категорию ФИФА. Но для того чтобы узаконить его кандидатуру, он должен работать на больших матчах у себя дома, а у него не было ни одного дерби. Николаев сказал, чтобы мы обратили внимание на позицию Любимова во время спорного эпизода с Зайнутдиновым. Это желтая карточка, а арбитр в 20 метрах от эпизода. ВАР вмешаться не может. Как по мне, второй гол ЦСКА нужно было засчитывать. Игрок на такой скорости прикидывает на себя мяч вперед грудью, руки рефлекторно идут вверх. Ушаков не намеренно бил в нос, Баринов сам врезался. Дима локтем намного акцентированнее бил Чалову в другом эпизоде. Гол-то у Ушакова получился сумасшедшим — отправил Гильерме в буфет. У нас чемпионат становится «телевизионным».

А «Локомотив» хорошо играл. Только не понимаю, почему Баринов все время действует в обороне. Если бы Марадишвили реализовал свой момент, то встреча могла бы перевернуться. Акинфеев в перерыве сказал, что это странная игра. ЦСКА без моментов забил гол, а «Локомотив» ничего не забил.

— «Локомотив» не вылетит?

— Точно не будет даже в зоне стыковых матчей. «Локомотив» будет в десятке.

Футболисты «Локомотива». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Краснодар» — «Зенит»

— Яркое было шоу перед матчем, а сам он получился скучным. У «Краснодара» с точки зрения возможностей стадион лучший. Его нельзя сравнить с ЦСКА, который чисто футбольный. В «Краснодаре» медиастадион. Там можно концерты проводить, но их там нет. А футбол не удался. Пенальти был, «Зенит», как обычно, дожимает.

— Сутормин всем нужен. А «Зениту»?

— Если его отпустит Семак, то Сутормин уйдет. В «Зените» это нормально, что российский футболист сидит на скамейке запасных с желанием уйти. Они все прекрасно поняли, что им невозможно конкурировать с бразильцами . Такая же история с Мостовым, когда он хотел уйти из «Зенита» в «Локомотив». Потом начал играть.

— Но после обратной замены появились слухи, что Мостовой уйдет зимой из клуба.

— А куда? Он не нужен ЦСКА, «Спартаку» тоже. В «Локомотив»? Опять собирать новую команду? А нужно ли футболисту туда переходить? Вот Круговой бы играл в любой команде. Он умеет и атаку поддержать, и неуступчив в борьбе. Вряд ли можно назвать ошибкой переход Кругового в «Зенит», а не в ЦСКА. Сколько всего он выиграл, сыграл за сборную.

— Кто может усилить «Краснодар» из РПЛ?

— Андрей Семенов. Сейчас достойных центральных защитников немного.

«Оренбург»

— Марин отобрал гол Сычевого?

— Нападающий не должен думать о красоте гола. Был такой же момент в матче «Спартака», когда Милешин не стал добивать мяч в пустые ворота после удара Промеса. У латиноамериканцев другая философия. Марин мог проводить мяч взглядом. Решение Сычевого крутое. Но у Марина сработал инстинкт нападающего.

— Видел реакцию Сычевого?

— Понимаю и Марина, и Сычевого. Высказал бы в такой ситуации Марину? Первая реакция — ненависть, но потом быстро остываешь. А Сычевой — эгоист. Еще и пенальти бьет как Жоржиньо. Это хорошо.

— Веришь, что «Зенит» занимается селекцией «Оренбурга»?

— Агенты, которые занимались приездом латиносов в ЦСКА, занимались приездом латиносов в «Оренбург». Где здесь связь с «Зенитом»?

«Спартак» доверяет молодым

— «Спартак» доверяет молодым. Это хорошо. Они выходят и не портят игру, даже улучшают ее. Это работа Абаскаля. Результат приносят опытные футболисты, а молодые растут рядом. Но понравится ли болельщикам, если с молодыми игроками «Спартак» будет пятым, а не третьим? Хотя в данный момент это решение хорошее.

— Но болельщики предпочтут, чтобы ошибался воспитанник, а не легионер.

— Ошибка — это всегда ошибка, кто бы ее ни совершал. У «Краснодара» тоже много было воспитанников в прошлом сезоне. Но сейчас в центре поля не Литвинов с Бородиным, а легионеры. Значит, не все воспитанники готовы. Все должно развиваться естественным образом.