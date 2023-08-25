Традиционный анонс уик-энда.

«Оренбург» без Ярошика — ЦСКА с новичками

В 6-м туре нет, безусловно, центральной вывески, но каждая игра по-своему интригует. Возьмем матч открытия футбольного уик-энда — «Оренбург» — ЦСКА. Во-первых, Владимир Федотов возвращается в город, где он громко заявил о себе и получил широкое признание. Во-вторых, всего месяц назад армейцы в Кубке раздавили оренбуржцев в гостях со счетом 6:0. В-третьих, друг с другом встречаются одна из трех самых результативных команд лиги и самая пропускающая.

Но все это лишь приправа и соус к более значимым интригам. Первая из них — перестановки в «Оренбурге». Иржи Ярошик покинул клуб прямо накануне встречи со своей бывшей командой, причем официальная формулировка отставки тренера — «по семейным обстоятельствам». Конечно, здоровье близких превыше всего, но результаты команды тоже никого не устраивали, особенно на фоне успешного прошлого сезона. Да, Ярошику жутко не повезло со стартовым календарем, но даже со скидкой на него одно очко в пяти турах — это провал. «Оренбург» остается единственной командой РПЛ без побед.

Вместо чеха уральскую команду возглавил 50-летний испанец Давид Деограсия, с начала года работавший в академии клуба, и ему тоже предстоит тяжелый дебют: ЦСКА разозлен после поражения в дерби с «Динамо», а опыта на подобном уровне у нового главного тренера просто нет — он всегда трудился в маленьких и юношеских командах.

Красно-синие тоже меняются, и это долгожданные новости для болельщиков. ЦСКА наконец-то приобрел новичка под основу — 25-летний чилийский форвард Виктор Давила официально переехал в Россию и вот-вот должен дебютировать за армейцев. Есть, конечно, и другой новичок — 19-летний узбекский вингер Аббосбек Файзуллаев, который еще в матче с «Динамо» вышел на несколько минут, но он все-таки футболист ротации. А Давила — это уже серьезно. Новички всегда придают импульс команде, так что чилиец, даже если не сыграет в Оренбурге, все равно повлияет на одноклубников.

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что нового придумает Абаскаль?

Пресс-конференция главного тренера «Спартака» после матча с «Зенитом» получила едва ли не больший отклик, чем сама игра красно-белых. Гильермо Абаскаль пожаловался на то, что Михаил Игнатов получил желтую карточку на 9-й минуте, из-за чего тот якобы перестал активно прессинговать. Это обвинение выглядело особенно нелепо с учетом блестящей работы бригады Сергея Карасева. Кроме того, испанец произнес более чем странную фразу: «Не могу не отметить, как команда билась в первые пять минут после перерыва».

На тему тактики Абаскаля тоже спрашивали, и он внятно так и не объяснил, зачем он внезапно перешел на ромб в центре поля, посадил на лавку Зобнина с Бонгондой и сделал опорником футболиста без паса. Да, главный тренер «Спартака» сказал, что «Спартаку» «нужна была точность в завершающей стадии», но разве она не нужна в других матчах и при другой схеме? И разве Тео, забивший в четырех из пяти предыдущих игр, недостаточно меток?

Матчем с «Зенитом» и спорными высказываниями после него Абаскаль разочаровал, но исправить все вполне реально. «Спартак» все еще находится недалеко от первого места, у него все еще крепкий состав, но ближайший календарь красно-белых — мрак и ужас: после встречи с «Ахматом» команде Абаскаля предстоят выездные игры с «Краснодаром» и «Сочи», затем дерби с «Динамо», перелет в Самару и еще одно дерби с ЦСКА. Вполне вероятно, что этот сложнейший отрезок напрямую повлияет на судьбу Абаскаля, поэтому действовать надо уже сейчас, так как домашняя игра с «Ахматом» выглядит самой легкой.

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Но назло «Спартаку» грозненцы накануне ожили: сразу после назначения Мирослава Ромащенко «Ахмат» блестяще сыграл с «Оренбургом» (4:0) и готов отобрать очки в гостях у москвичей, как уже делал в апреле (0:0). Добавьте к этому и личные интриги: Артем Тимофеев и Андрей Семенов учились в академии «Спартака», а Ромащенко заканчивал там игровую карьеру и начинал тренерскую. Абаскалю определенно придется что-то придумать под «Ахмат», но нельзя перемудрить.

Нуралы Алип, Алексей Сутормин и Михаил Кержаков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпион против одного из лидеров

Победа над «Спартаком» дала «Зениту» не только три очка, но и мощный заряд энергии. Сине-бело-голубым точно было неприятно наблюдать за тем, как конкуренты смотрят на них свысока, а также за зарождением слухов об их уязвимости. К тому же нарратив идеально ложился на проблемы чемпиона: уход Малкома, загул Вендела, авральный переход на другую схему, опустошение после завоевания второй звезды и так далее.

Оказалось — все чушь. «Зенит» устроил показательную казнь самого принципиального соперника на его поле, а заодно заставил дрожать «Урал» — своего следующего противника. Екатеринбуржцы исторически кошмарно играют в Санкт-Петербурге: «Урал» уступил «Зениту» во всех гостевых матчах и при других обстоятельствах результат предстоящей встречи тоже был бы обречен. Но у нее есть одно существенное отличие, и оно заключается в расстановке сил.

«Урал» делит первое место с «Краснодаром» и не проиграл ни одного матча за пять туров. «Зенит» пока четвертый, но победа над командой Виктора Гончаренко позволит чемпиону сравняться с ней по очкам. А если в ближайшем туре оступятся «Динамо» и «Краснодар», то «Зенит» вообще может выйти на первое место. И это «кризисная команда», которую еще пару недель назад едва ли не хоронили.

Конечно, команда Семака пока играет неидеально, обкатка схемы 3-5-2 все еще продолжается, а до покупки Давида Нереса (или другого звездного новичка) еще далеко. Но с точки зрения «Урала» сейчас неудачный момент для встречи с «Зенитом»: сине-бело-голубые на эмоциональном подъеме и готовы биться с кем угодно. Шанс екатеринбуржцев разве что в стандартных положениях, с которых они умеют забивать.

Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вернет ли Галактионов красно-зеленых к жизни?

«Локомотив» — одно из крупнейших разочарований старта сезона. От лучшей команды весеннего отрезка РПЛ ждали как минимум борьбы за топ-3, а она едва превосходит результаты Марвина Комппера и Йозефа Циннбауэра. Год назад после пяти туров «Локо» шел на 13-м месте с тремя очками, а сейчас — на 11-м с шестью. А если обратиться к продвинутой статистике, то все выглядит еще страшнее: по качеству созданных моментов (xG) год назад к этому туру красно-зеленые наиграли на 7,33 гола (8-е место в лиге), а сейчас — на 4,81 (14-е место). По качеству допущенных моментов все тоже плохо: год назад — 10,2 пропущенных мяча, сейчас — 11,01.

Визуальное впечатление от игры «Локо» не расходится с этими цифрами: если бы матчи длились по 87 минут, то у железнодорожников сейчас было бы всего три очка и четыре поражения в пяти турах. Вы можете справедливо возразить и заметить, что у команды Михаила Галактионова есть характер. Это правда, но он один не сделает «Локо» претендентом на чемпионство или топ-3. Пока игра красно-зеленых далека от той, что они показывали весной. И дело тут явно не в Дзюбе, который на неделе отметил 35-летие и продолжает восстанавливаться от повреждения.

В воскресенье «Локо» пожалует в Сочи, где не только жарко и выжженный газон «Фишта», но и старые знакомые: Дмитрий Хохлов провел в Черкизове один из ярчайших периодов своей игровой карьеры, а Иван Игнатьев еще в прошлом сезоне забивал за «Локо» и наверняка выйдет в основе в отсутствие травмированного Луки Джорджевича. Но, вероятно, опасаться Галактионову нужно другого форварда — словенец Мартин Крамарич уж слишком бесцеремонно ворвался в нашу лигу и в трех матчах оформил «3+1» по системе «гол плюс пас». А вдруг это будущая звезда РПЛ?

Встреча в Сочи может сильно повлиять на расстановку сил: если «Локо» проиграет, то Галактионов окажется под ударом, а к южанам станут относиться серьезнее. А если гости победят, то этот матч может стать отправной точкой их ренессанса.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» и «Динамо» подтвердят амбиции?

Два представителя текущей тройки лидеров отправятся в гости к аутсайдерам: «Краснодар» — к «Факелу», а «Динамо» — к «Рубину». Сложно сказать, кому придется сложнее. Вадим Евсеев обожает душить играющие команды, а прошлогодний визит черно-зеленых в Воронеж вообще завершился сумасшествием. Напомню, тогда «Краснодар» не реализовал пенальти при счете 3:1 в свою пользу, после чего «Факел» забил два мяча и вырвал ничью.

Сейчас в обеих командах другие тренеры, но эмоции в Воронеже могут быть теми же. «Краснодар» озлоблен после обидного обрыва победной серии в предыдущем туре, однако кандидатом на чемпионство его все еще тяжело назвать. Чтобы претендовать на золото, нужно обыгрывать не только конкурентов, но и такие колкие команды, как «Факел».

«Динамо» отправляется в Казань с другим настроением — после победы в братском дерби бело-голубые сократили отставание от первого места до трех очков. Похоже, что идеи Марцела Лички работают даже без розового свитера, и это тревожный знак для Рашида Рахимова: накануне предыдущего тура по соцсетям проскочил слух, что главный тренер «Рубина» вот-вот будет отправлен в отставку, но он обыграл «Крылья Советов» и сохранил свой пост. Сейчас задача посложнее — «Динамо» сейчас на ходу, а реализация казанцев все еще скрипит. После победы над самарцами Рахимов даже не выдержал в ответ на вопрос о реализации: «Вы хотите, чтобы я заплакал? Я тоже хочу, чтобы мы забивали свои моменты». Посмотрим, повлияют ли хоть как-то эти слова на форвардов «Рубина».

«Крылья» без Гарре и проблемы Карпина

«Ростов» полетит в гости к «Пари НН» — одной из лучших команд лиги по допущенным моментам у своих ворот, но худшей по ожидаемым голам. Означает ли это, что хотя бы на этот раз желто-синие не пропустят четыре или пять мячей? Наверное. Но проблемы «Ростова» в обороне моментально все равно не решатся — Осипенко все еще травмирован, а ошибок в защите хватает. Страшно признавать, но только «Оренбург» пропустил больше ростовчан в этом сезоне.

Пока «Ростов» скорее нестабилен, чем плох. О «Крыльях» подобного сказать нельзя — они только в прошлом туре уступили впервые в чемпионате, и с точки зрения результата ничего страшного не случилось. Но травма Гарре может сказаться на форме волжан — аргентинец не смог доиграть матч в Казани и пропустит несколько недель, в том числе и предстоящую встречу с «Балтикой». Поэтому наблюдать за командой Игоря Осинькина будет любопытно вдвойне: Гарре оставался единственным футболистом лиги, отметившимся результативным действием в каждом из пяти туров, а его влияние на игру «Крыльев» трудно переоценить. Успеют ли самарцы перестроиться?

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«Спартак» выместит злость за два подряд поражения в РПЛ на «Ахмате»? Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что москвичи, скорее всего, наберут три очка. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.70, вероятность такого исхода — примерно 58%. Ничья доступна за 4.20 (23%), успех грозненцев — за 4.60 (19%).