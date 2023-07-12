Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

«Я настолько замерз, что стоял под горячим душем и плакал». Думбия — о ЦСКА и неудачах в Европе

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бывший футболист ЦСКА Сейду Думбия
Сейду Думбия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«СЭ» пообщался с экс-форвардом армейцев Сейду Думбией, который на пару дней прилетел в Москву и поучаствовал в противостоянии между ЦСКА и «Динамо» в рамках Bet Boom Братского Кубка.

— Вас очень тепло встретили в Москве. Чувствуете, что к вам здесь особенное отношение?

— Меня нигде так не встречали, как в России! В ЦСКА я вообще провел пять лучших лет и завоевал с клубом все свои главные трофеи.

— В России вы были звездой. Почему не смогли закрепиться в Европе?

— Переезжать в другую страну всегда непросто. Нужно время на адаптацию. Да и не соглашусь с тем, что в Европе у меня не получилось. Все-таки до приезда в Россию я провел два шикарных сезона в Швейцарии.

Игровой момент в&nbsp;товарищеском матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. Жуткая травма Агапова, Медина — в «Спартаке», 0:3 от «Динамо». За ЦСКА тревожно перед Суперкубком

— Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский говорил, что в «Роме» вам не дали толком адаптироваться, сразу кинули в бой. Из-за этого и не задалось.

— Яровинский прав. В Италию я приехал после 10-дневного отпуска и не был готов физически. Но на меня рассчитывали как на основного нападающего. Тогда все атакующие футболисты «Ромы», включая Тотти, сломались. Играть было некому. Мне не хватило времени на подготовку. Это и помешало показать все, на что способен.

— Переход в «Рому» — ошибка?

— Нет. На тот момент в российском чемпионате я себя исчерпал. Достиг максимума и хотел попробовать где-то еще. Для меня это был некий челлендж.

Бывший футболист ЦСКА Сейду Думбия
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Вас же и другие клубы звали?

— Реальных предложений не было. Ходили слухи об интересе «Анжи», но я уже настроился на отъезд из России. А-а, еще приглашал «Тоттенхэм». Я выбирал между Италией и Англией. Все решил звонок тренера «Ромы». Он знал меня лично. И убедил подписать контракт.

— Позже вы все-таки оказались в Англии. Но в «Ньюкасле» тоже не пошло.

— Тренера, который меня приглашал, уволили, когда я приехал. А у Рафаэля Бенитеса были другие взгляды на игру. Я не вписался в его схему.

- Нет обиды на Гинера и Бабаева за то, что ЦСКА не выкупил вас обратно зимой 2015-го?

— Да что вы, какие обиды?! У нас была договоренность, что приеду на время и помогу команде. Обычная сделка, от которой все получили выгоду.

— Была ли у вас мысль завершить карьеру в России?

— Никогда об этом не думал.

— Вы знаете три языка. Почему за пять лет в ЦСКА так и не освоили русский?

— Клуб предоставил классного переводчика — Гевонда Хубларова. Все вопросы решал через него. Поэтому выучить язык не было первостепенной задачей.

Бывшие футболисты ЦСКА и &laquo;Динамо&raquo; Сейду Думбия и&nbsp;Кевин Кураньи.

— Общаетесь с кем-то из игроков ЦСКА?

— Нет. Вот вчера с удовольствием встретился с Игорем Акинфеевым и Кириллом Набабкиным. Больше ни с кем не разговаривал. Команда сильно изменилась...

— Вы рассказывали, что ваш любимый партнер на поле — Вагнер Лав. А кто в ЦСКА был вашим лучшим другом?

— У меня со всеми были отличные отношения.

— Ну а с кем могли потусоваться?

— О, нет, тусовки — не мое. После матчей я отдыхал дома. Или ужинал в ресторане.

— Есть история, которую вы могли бы рассказать спустя годы после завершения карьеры в России?

— Вспоминается моя первая зима. Я столкнулся с морозами, которых раньше никогда не видел. Чуть не околел! Дома сразу побежал в ванную. Я настолько замерз, что стоял под горячим душем и плакал.

— Где вы теперь живете?

— В Бельгии. У меня там дом.

— Жизнь в Европе дороже, чем в России?

— Сейчас — да. Когда играл в Москве, было все наоборот.

Сейду Думбья и&nbsp;Леонид Слуцкий. Леонид Слуцкий: «Показатели Думбья были такие, что 70-летний человек бил бы по воротам лучше»

— Вы поклонник Louis Vuitton. За время вашего визита в Москву я видел вас только в вещах этого бренда. Знаете, что сейчас на его месте в ГУМе открыли магазин «Динамо»?

— Что?! Вы меня очень удивили! Если бы это случилось раньше, я бы ездил закупаться в Париж.

— За пять лет в ЦСКА — самый большой подарок от руководства клуба?

— Извините за громкие слова, но главный подарок, полученный за эти годы, — любовь и признание болельщиков, для которых я играл. Рад, что сейчас они вновь встретили меня с теплотой.

— Экс-защитник сборной России Ахрик Цвейба после завершения карьеры признался в интервью «СЭ», что на год старше, чем указано в паспорте. Готовы повторить?

— Нет. Мне действительно 35 лет. Как и записано в документах.

Сейду Думбия
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рома
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Яровинский
3
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Футболисты сборных США и Канады подрались после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
Бердыев хочет, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в РПЛ
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Черышев считает, что Бонгонда способен составить конкуренцию Промесу: «Интересный и быстрый игрок»
Эшуорт о переходе Бонгонда в «Спартак»: «Тео — игрок в расцвете сил, он способен сразу усилить команду»
«Спартак» объявил о покупке форварда «Кадиса» Бонгонда
«Балтика» продала полузащитника Борисенко в «КАМАЗ»
Малком назвал уровень российского футбола очень высоким
Малком: «Благодаря моему паспорту «Зенит» может взять еще одного бразильца»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ, таблица трансферов лета: Захарян нужен «Фейеноорду», «Зенит» ждет Марио Фернандеса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости