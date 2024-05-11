«Понимал, что иду в мясорубку». Пресс-конференция Мусаева и Слишковича

В «Краснодаре» признают, что упустили свой шанс в чемпионской гонке.

Пресс-конференция главных тренеров «Спартака» и «Краснодара» Владимира Слишковича и Мурада Мусаева после матча 28-го тура РПЛ, который завершился победой московской команды со счетом 1:0.

Мусаев: «Чемпионская гонка? Мы упустили момент»

— В каждом из трех матчей мы не заслуживали того, что вышло, — начал Мусаев, говоря о серии своей команды без побед в последних трех турах. — Было много возможностей, но мы пропускаем легкие мячи. Некого винить, кроме себя, нужно играть лучше. Ребята вышли с настроем. Чемпионства ждал весь город, но мы не теряем шансы. Я извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если хочешь титул, ты должен играть лучше. Определенное давление сказывается на игроках, поэтому они не могут забить.

— Возможно, стоит упростить игру?

— Я пришел сюда, и меня назначили не для того, чтобы упрощать. У клуба есть видение, мы это обговорили. Я не могу упрощать игру. Иногда есть соблазн играть в пять защитников. Не хочу идти этим путем, мы уже выбрали отказ от низкой линии. Вот и все.

— Часто слышим, что «Краснодар» психологически не готов к чемпионству. Можно так сказать? И закончилась ли чемпионская гонка?

— Если мы не даем результат, можно говорить что угодно. У нас были возможностей, мы их упустили. Вы в праве говорить все что угодно. Чемпионская гонка... Думаю, мы упустили момент.

— Как будете настраивать команду дальше?

— Мы опустошены, но надо приезжать и тренироваться, найти силы. Это будет сложно. Нужно найти мужество в себе и продолжить. Ради болельщиков и семей.

— Кади не забил достаточное количество моментов. Что с ним?

— Четыре стопроцентных момента. Значит, нужно лучше тренироваться. Легко списать все на невезение, но мы должны это решить, чтобы стать чемпионами.

— Не жалеете, что решили вернуться?

— Нет. Я не мог отказаться.

— Вы получаете сейчас удовольствие от работы?

— Сейчас у меня нет удовольствия говорить с вами. Я дома, мы начали весеннюю часть плохо. Я понимал, что иду в мясорубку. Понимали, что пресса и болельщики будут за прежнего тренера, и любой тренер вызовет негатив. Понимал, что при первой неудаче будет негатив. Понимал, что «Краснодар» играл в другой футбол, даже с «Факелом» и «Рубином» было пять защитников. У меня нет времени на перестройку. Да, у нас есть яркие моменты, но я понимал, что времени катастрофически мало. Также понимал, что ставлю свой имидж на кон. Понимал, что это сложно. Я принял вызов и попробовал. На сегодняшний момент я отдал все силы этой работе и клубу. Результат не тот, который бы я хотел, не хочу искать оправданий. Я не мог поступить иначе, потому что я бы пожалел, что не воспользовался данной возможностью. «Краснодар» — это мой клуб. Повторюсь, я ни разу не пожалел.

Владимир Слишкович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Слишкович: «Меня устроят только победы. В «Спартаке» по-другому никак»

— Тяжелая игра, очень хороший соперник, — сказал босниец. — Мы знали, что не будет легко. Мы знали, где их сила. В первом тайме они играли, как должны были играть мы. Если «Краснодару» давать пространство, они им пользуются. Сегодня все решило мастерство. Рома [Зобнин] это умеет. Во втором тайме нам было проще. Я надеялся, что у нас будет больше контратак. Да, они были, но не дошли до логического конца. Если бы матч кончился вничью, было бы правильно. Но мы забираем три очка и очень рады этому.

— За счет чего удалось сдержать Кордобу?

— Чернов играл против Кордобы. Никита хорошо играет против таких нападающих. Он сильный, может прыгнуть. Были моменты, когда Кордоба пошел назад, и мы особо не реагировали. Там оказался Умяров, он решил все вопросы.

— Джикия может играть правого центрального защитника?

— Да, ему можно играть где угодно, у него нет проблем. Георгий очень долго не играл. Я его не поставил, потому что подумал, что для него это будет тяжелая игра. Он не готов на сто процентов. Я хочу дать возможность Георгию, потому что он заслужил этого. Но начинать сразу с «Краснодаром» — я посчитал это риском. Плюс, Паша Маслов не был готов на сто процентов. Поэтому я поставил тройку Дуарте — Чернов — Литвинов.

— Гильермо говорил, что Джикия не может играть под неудобную ногу.

— Это вопрос к Гильермо.

— Чего ожидать от «Спартака» в двух оставшихся матчах чемпионата?

— Только победы меня устроят. Ты не можешь работать в «Спартаке» по-другому. По-другому никак. Менталитет. То, что мы хотим получить — три очка. Мы стараемся играть лучше, чем умеем. Иногда получается, иногда не так, как хотели. Но я доволен ребятами.