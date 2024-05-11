«Понимал, что иду в мясорубку». Пресс-конференция Мусаева и Слишковича
Пресс-конференция главных тренеров «Спартака» и «Краснодара» Владимира Слишковича и Мурада Мусаева после матча 28-го тура РПЛ, который завершился победой московской команды со счетом 1:0.
Мусаев: «Чемпионская гонка? Мы упустили момент»
— В каждом из трех матчей мы не заслуживали того, что вышло, — начал Мусаев, говоря о серии своей команды без побед в последних трех турах. — Было много возможностей, но мы пропускаем легкие мячи. Некого винить, кроме себя, нужно играть лучше. Ребята вышли с настроем. Чемпионства ждал весь город, но мы не теряем шансы. Я извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если хочешь титул, ты должен играть лучше. Определенное давление сказывается на игроках, поэтому они не могут забить.
— Возможно, стоит упростить игру?
— Я пришел сюда, и меня назначили не для того, чтобы упрощать. У клуба есть видение, мы это обговорили. Я не могу упрощать игру. Иногда есть соблазн играть в пять защитников. Не хочу идти этим путем, мы уже выбрали отказ от низкой линии. Вот и все.
— Часто слышим, что «Краснодар» психологически не готов к чемпионству. Можно так сказать? И закончилась ли чемпионская гонка?
— Если мы не даем результат, можно говорить что угодно. У нас были возможностей, мы их упустили. Вы в праве говорить все что угодно. Чемпионская гонка... Думаю, мы упустили момент.
— Как будете настраивать команду дальше?
— Мы опустошены, но надо приезжать и тренироваться, найти силы. Это будет сложно. Нужно найти мужество в себе и продолжить. Ради болельщиков и семей.
— Кади не забил достаточное количество моментов. Что с ним?
— Четыре стопроцентных момента. Значит, нужно лучше тренироваться. Легко списать все на невезение, но мы должны это решить, чтобы стать чемпионами.
— Не жалеете, что решили вернуться?
— Нет. Я не мог отказаться.
— Вы получаете сейчас удовольствие от работы?
— Сейчас у меня нет удовольствия говорить с вами. Я дома, мы начали весеннюю часть плохо. Я понимал, что иду в мясорубку. Понимали, что пресса и болельщики будут за прежнего тренера, и любой тренер вызовет негатив. Понимал, что при первой неудаче будет негатив. Понимал, что «Краснодар» играл в другой футбол, даже с «Факелом» и «Рубином» было пять защитников. У меня нет времени на перестройку. Да, у нас есть яркие моменты, но я понимал, что времени катастрофически мало. Также понимал, что ставлю свой имидж на кон. Понимал, что это сложно. Я принял вызов и попробовал. На сегодняшний момент я отдал все силы этой работе и клубу. Результат не тот, который бы я хотел, не хочу искать оправданий. Я не мог поступить иначе, потому что я бы пожалел, что не воспользовался данной возможностью. «Краснодар» — это мой клуб. Повторюсь, я ни разу не пожалел.
Слишкович: «Меня устроят только победы. В «Спартаке» по-другому никак»
— Тяжелая игра, очень хороший соперник, — сказал босниец. — Мы знали, что не будет легко. Мы знали, где их сила. В первом тайме они играли, как должны были играть мы. Если «Краснодару» давать пространство, они им пользуются. Сегодня все решило мастерство. Рома [Зобнин] это умеет. Во втором тайме нам было проще. Я надеялся, что у нас будет больше контратак. Да, они были, но не дошли до логического конца. Если бы матч кончился вничью, было бы правильно. Но мы забираем три очка и очень рады этому.
— За счет чего удалось сдержать Кордобу?
— Чернов играл против Кордобы. Никита хорошо играет против таких нападающих. Он сильный, может прыгнуть. Были моменты, когда Кордоба пошел назад, и мы особо не реагировали. Там оказался Умяров, он решил все вопросы.
— Джикия может играть правого центрального защитника?
— Да, ему можно играть где угодно, у него нет проблем. Георгий очень долго не играл. Я его не поставил, потому что подумал, что для него это будет тяжелая игра. Он не готов на сто процентов. Я хочу дать возможность Георгию, потому что он заслужил этого. Но начинать сразу с «Краснодаром» — я посчитал это риском. Плюс, Паша Маслов не был готов на сто процентов. Поэтому я поставил тройку Дуарте — Чернов — Литвинов.
— Гильермо говорил, что Джикия не может играть под неудобную ногу.
— Это вопрос к Гильермо.
— Чего ожидать от «Спартака» в двух оставшихся матчах чемпионата?
— Только победы меня устроят. Ты не можешь работать в «Спартаке» по-другому. По-другому никак. Менталитет. То, что мы хотим получить — три очка. Мы стараемся играть лучше, чем умеем. Иногда получается, иногда не так, как хотели. Но я доволен ребятами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
2
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3