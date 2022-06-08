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Азмуну могут ограничить выезд из России. Он не явился на экспертизу по установлению отцовства

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сердар Азмун.
Фото Global Look Press
Адвокат бывшей девушки иранца рассказал о ходе дела.

У Сердара Азмуна после перехода в «Байер» осталось незавершенное дело в России. Еще в декабре 2021 года бывшая девушка иранского нападающего Алия через «СЭ» показала фотографию их предполагаемой общей дочери и рассказала, что подала на футболиста иск в суд по установлению отцовства и взысканию алиментов. Экс-нападающий «Зенита» так и не явился на заседания суда и проигнорировал назначенные экспертизы. О ходе дела и возможных последствиях неявки Азмуна «СЭ» рассказал адвокат Алии Андрей Дмитриев.

Сердар Азмун. Похоже, у Азмуна есть ребенок в Казани. Если мать выиграет суд, то получит рекордные алименты в России

— Как сейчас продвигается дело?

— Ситуация развивается достаточно быстро. Думаю, мы уже вышли на финальную стадию судебного процесса. Дело вернулось после назначенной судом экспертизы, на которую ответчик Сердар Азмун ни разу не явился.

Там было назначено две даты забора биоматериала, но он так и не пришел. Соответственно, сейчас дело вернулось из экспертного учреждения в суд. Далее судья назначила дату судебного заседания, которое может стать решающим. Может быть, судья даже выйдет на вынесение решения.

— После перехода в «Байер» Азмун выходит на связь?

— Он сам лично на связь с Алией не выходит, но общаются его посредники из ближайшего окружения. Связь между сторонами происходит через них. На данный момент он оказывает материальную помощь, но не в тех объемах, в которых он должен это делать по законодательству.

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— Чем ему грозит неявка на экспертизы и заседания?

— Тем, что решение будет вынесено в его отсутствие. На заседаниях появляется его адвокат, который представляет его интересы и высказывает позицию.

— А как адвокат и близкие аргументируют позицию Азмуна?

— Аргументируют тем, что он не может приехать из-за сложностей с авиаперелетами и занятостью на матчах. Пока такая аргументация. Но было назначено две даты экспертизы — в апреле, потом еще одна. Думаю, судья больше не предоставит ему дополнительные возможности. Однако все может быть, посмотрим на заседании.

Сердар Азмун. «Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение». Азмун игнорирует суд о признании отцовства

— Могут ли у Азмуна возникнуть трудности с въездом на территорию России из-за появления долга по алиментам?

— Думаю, такое вряд ли возможно. Но если будет вынесено решение и определится задолженность по алиментам, то по законодательству Российской Федерации должнику может быть ограничен выезд за границу. То есть въезд будет открыт всегда, а выезд — нет. Такая ситуация возможна, если будет доказано его отцовство и установлена задолженность по алиментам.

Сердар Азмун
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