Азмуну могут ограничить выезд из России. Он не явился на экспертизу по установлению отцовства
У Сердара Азмуна после перехода в «Байер» осталось незавершенное дело в России. Еще в декабре 2021 года бывшая девушка иранского нападающего Алия через «СЭ» показала фотографию их предполагаемой общей дочери и рассказала, что подала на футболиста иск в суд по установлению отцовства и взысканию алиментов. Экс-нападающий «Зенита» так и не явился на заседания суда и проигнорировал назначенные экспертизы. О ходе дела и возможных последствиях неявки Азмуна «СЭ» рассказал адвокат Алии Андрей Дмитриев.
— Как сейчас продвигается дело?
— Ситуация развивается достаточно быстро. Думаю, мы уже вышли на финальную стадию судебного процесса. Дело вернулось после назначенной судом экспертизы, на которую ответчик Сердар Азмун ни разу не явился.
Там было назначено две даты забора биоматериала, но он так и не пришел. Соответственно, сейчас дело вернулось из экспертного учреждения в суд. Далее судья назначила дату судебного заседания, которое может стать решающим. Может быть, судья даже выйдет на вынесение решения.
— После перехода в «Байер» Азмун выходит на связь?
— Он сам лично на связь с Алией не выходит, но общаются его посредники из ближайшего окружения. Связь между сторонами происходит через них. На данный момент он оказывает материальную помощь, но не в тех объемах, в которых он должен это делать по законодательству.
— Чем ему грозит неявка на экспертизы и заседания?
— Тем, что решение будет вынесено в его отсутствие. На заседаниях появляется его адвокат, который представляет его интересы и высказывает позицию.
— А как адвокат и близкие аргументируют позицию Азмуна?
— Аргументируют тем, что он не может приехать из-за сложностей с авиаперелетами и занятостью на матчах. Пока такая аргументация. Но было назначено две даты экспертизы — в апреле, потом еще одна. Думаю, судья больше не предоставит ему дополнительные возможности. Однако все может быть, посмотрим на заседании.
— Могут ли у Азмуна возникнуть трудности с въездом на территорию России из-за появления долга по алиментам?
— Думаю, такое вряд ли возможно. Но если будет вынесено решение и определится задолженность по алиментам, то по законодательству Российской Федерации должнику может быть ограничен выезд за границу. То есть въезд будет открыт всегда, а выезд — нет. Такая ситуация возможна, если будет доказано его отцовство и установлена задолженность по алиментам.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0