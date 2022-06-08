Азмуну могут ограничить выезд из России. Он не явился на экспертизу по установлению отцовства

Адвокат бывшей девушки иранца рассказал о ходе дела.

У Сердара Азмуна после перехода в «Байер» осталось незавершенное дело в России. Еще в декабре 2021 года бывшая девушка иранского нападающего Алия через «СЭ» показала фотографию их предполагаемой общей дочери и рассказала, что подала на футболиста иск в суд по установлению отцовства и взыскани ю алиментов. Экс-нападающий «Зенита» так и не явился на заседания суда и проигнорировал назначенные экспертизы. О ходе дела и возможных последствиях неявки Азмуна «СЭ» рассказал адвокат Алии Андрей Дмитриев.

— Как сейчас продвигается дело?

— Ситуация развивается достаточно быстро. Думаю, мы уже вышли на финальную стадию судебного процесса. Дело вернулось после назначенной судом экспертизы, на которую ответчик Сердар Азмун ни разу не явился.

Там было назначено две даты забора биоматериала, но он так и не пришел. Соответственно , сейчас дело вернулось из экспертного учреждения в суд. Далее судья назначила дату судебного заседания, которое может стать решающим. Может быть, судья даже выйдет на вынесение решения.

— После перехода в «Байер» Азмун выходит на связь?

— Он сам лично на связь с Алией не выходит, но общаются его посредники из ближайшего окружения. Связь между сторонами происходит через них. На данный момент он оказывает материальную помощь, но не в тех объемах, в которых он должен это делать по законодательству.

— Чем ему грозит неявка на экспертизы и заседания?

— Тем, что решение будет вынесено в его отсутстви е . На заседаниях появляется его адвокат, который представляет его интересы и высказывает позицию.

— А как адвокат и близкие аргументируют позицию Азмуна?

— Аргументируют тем , что он не может приехать из-за сложностей с авиаперелетами и занятостью на матчах. Пока такая аргументация. Но было назначено две даты экспертизы — в апреле, потом еще одна. Думаю, судья больше не предоставит ему дополнительные возможности. Однако все может быть, посмотрим на заседании.

— Могут ли у Азмуна возникнуть трудности с въездом на территорию России из-за появления долга по алиментам?