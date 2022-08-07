Яркие «Спартак» и ЦСКА, кошмарный «Локо», два разных «Зенита» дома и в гостях. Реплика Рабинера

Обозреватель «СЭ» — о результатах субботних матчей РПЛ.

Не стал бы придавать слишком большое значение проблемам «Спартака» с реализацией моментов в матче с «Уралом», хотя там иногда даже до абсурда доходило с тем же промахом Александра Соболева с пары метров по пустым воротам. Форвард и сам обалдел — не попав, вбежал в ворота, повернулся к ним спиной и прыгнул на непокоренную сетку. Кстати, в послематчевом интервью как с игроком матча он был очень зол на себя: «Позор не забивать в пустые ворота, до сих пор об этом думаю».

Здоровое недовольство собой — и это после такой-то игры. Думаю, и Квинси Промесу, несмотря на тонкий крученый удар, которым он открыл счет, найдется что по этой части себе предъявить. Взять хотя бы штангу при чистом выходе один на один.

Одно дело, если бы разбазаренные шансы были бы при 0:0. Но зря сравнивают этот промах Соболева с аналогичным в исполнении Антона Заболотного в матче предыдущего тура «Нижний Новгород» — ЦСКА. Там-то счет был ничейным, а здесь 2:0. В любом случае, конечно, не дело такое не забивать — в ворота Ильи Помазуна вообще пятерочка должна была влететь за глаза. А более приличная команда, чем нынешний «Урал», могла бы наказать «Спартак» за такое расточительство и все перевернуть.

Тем не менее 11 мячей красно-белых в четырех турах (столько же лишь у ЦСКА) и две крупные победы подряд в предыдущих турах говорят о том, что «аттракцион неслыханной щедрости» у «Спартака» не в системе. Так что рано, как любил выражаться Константин Бесков, «бить тревогу». В случаях, когда, по мнению мэтра, ее надо было бить, он, по наблюдению игроков, всегда являлся в Тарасовку в кожаном пиджаке. Мало тогда игрокам не казалось.

Для Бескова игра была важнее результата, вернее, результат должен был вытекать из игры. Иной раз Никита Симонян подходил к нему поздравить с победой, а Константин Иванович хмуро отвечал: «Поздравлений не принимаю. Играли плохо». Здесь бы он наверняка такого не сказал. Лучше иметь кучу моментов и не реализовывать их, чем играть пусто, тупо и моментов этих не иметь. «Спартак» снова играл в очень живой футбол.

Оба гола — его воплощение. Всегда интересно открывать в игроках неведомые до того возможности, и мы не без удивления увидели и Денисова как автора двух умных предголевых передач Соболеву (похоже, Гильермо Абаскаль сделал осознанный акцент на левый фланг обороны «Урала»), и особенно Соболева как обалденного ассистента. Он же не видел, не мог видеть Игнатова, когда, приняв мяч спиной к воротам, тут же отдавал ему голевую. Что это — наигранная комбинация? Или потрясающая интуиция, понимание, где Игнатов ДОЛЖЕН оказаться? Как бы там ни было, это выглядело прекрасно.

Как и то, как Александр перед первым голом накрутил сначала в одну, а потом в другую сторону Кузьмичева. Не только Соболева-плеймейкера, но и Соболева-дриблера видели? Получите.

Это — та внутренняя свобода, которая сейчас у спартаковцев есть. Никаких прогнозов (не раз обжигались), только констатация — здесь и сейчас. И на сто процентов согласен с коллегой Максимом Никитиным — стилистически более своего «Спартака» для его болельщиков видеть очень давно не доводилось.

Сколько это продержится — в современном «Спартаке» загадывать невозможно. И откровенную слабость «Урала» с его нулем очков в четырех матчах и разностью мячей 1-10 тут не учитывать, конечно, нельзя. Уже даже Андрей Аршавин в телеэфире посмеялся и сказал, что Игорю Шалимову можно готовить стул рядом с ним, и на программу «8-16», которая состоится в понедельник, он успеет. Жесткий, футбольный юмор — но справедливый.

Но спасибо «Спартаку» за то, что ощущение праздника игры и стиля есть хотя бы сейчас. Это как минимум интересно. Пусть, как и в случае с золотой командой Массимо Карреры, достигнуто методом тыка. В новейшем «Спартаке» по-другому не бывает.

Есть, правда, и одна скверная новость — травма Виктора Мозеса, степень серьезности которой станет ясна в ближайшие дни. Она может сильно повлиять на пока еще хрупкую новую систему спартаковской игры. Тем более что два ближайших матча у красно-белых — с сильными командами из верхней части таблицы, «Сочи» и «Динамо».

Уже ждем дерби «Спартака» и ЦСКА — так интересны сейчас обе команды

ЦСКА с «Факелом», несмотря на убедительный итоговый счет, пришлось сложнее, чем «Спартаку» с «Уралом». Ну так и клуб из Воронежа сейчас намного интереснее команды из Екатеринбурга. И в первом тайме держался молодцом — более того, повел в счете после неряшливой игры Медины в своей штрафной и пенальти, поставленного (как и последующий армейский) при помощи ВАР. То есть дважды по полбалла арбитру Яну Бобровскому за незамеченные нарушения снимут, а за то, что итоговые решения стали справедливыми, нужно сказать спасибо Сергею Карасеву.

Но стоило Константину Кучаеву после хороших открывания, обработки мяча и скидки Федора Чалова плотным ударом сравнять счет, как «Факел» погас — четыре пропущенных гола за 25 минут. А ЦСКА, который сейчас в порядке, только почувствует у соперника слабину — ею воспользуется, это как пить дать. Когда в команде есть такие удальцы, как Карраскаль (как он исполнил четвертый мяч — и перехватив, и пройдя, и забив подсечкой над вратарем!), угрозы следует ждать всегда.

Однако атака армейцев не полагается только на индивидуальное мастерство его звезд. Видно, что Владимир Федотов выстраивает именно осознанный футбол в нападении. В нем все убедительнее чувствует себя Федор Чалов с его умением открываться — а тренер, в свою очередь, это умение встраивает в систему. Вернувшийся из «Базеля» форвард уже ощущает в себе уверенность, чтобы неожиданно пробить в ближний от штанги — и поймать на этом голкипера Александра Свинова, до того игравшего надежно. Дальше ждем, как Федотов встроит в команду заграничных новичков, пока вышедших в этом матче на замены.

На старте сезона и «Спартак», и ЦСКА так интересны, что уже ждешь их встречи между собой. Точной даты дерби пока нет, но оно будет в уик-энд с 14 по 16 октября. «Зенит» с ЦСКА встретятся в Санкт-Петербурге, кстати, уже в следующем туре — 13 августа. Успеет ли выздороветь к матчу травмировавшийся в Грозном Клаудинью — один из главных вопросов. «Спартак» с «Зенитом» в первом круге сойдутся в Москве уже тоже достаточно скоро — 4 сентября.

«Зенит» дома и в гостях — команды, плохо знакомые друг с другом

«Зенит» снова не выиграл и, более того, сыграл достаточно бледно на выезде. Если дома это тотально доминирующая команда, то на выезде превращается во что-то совершенно другое. Как и в Химках, в Грозном петербуржцы скорее стояли на поражение, и виной тому не только удаление вратаря Даниила Одоевского в конце первого тайма. Счет ударов как вообще, так и в створ — 14-6 и 6-1 в пользу «Ахмата» соответственно — он ведь не только за второй, но и за оба тайма.

И не будет большим преувеличением сказать, что воспитанник чеченского футбола Лечи Садуллаев разрывал оборону многомиллионного «Зенита» — пусть и не в голевом смысле, но ведь и желтые карточки Деяна Ловрена с Алексеем Суторминым, и красная Одоевского были получены именно благодаря его стартовой скорости. И в той же ситуации с голкипером началось-то с того, что Садуллаев выскочил из-за спины Ловрена и унесся от него как от стоячего.

Да, «Зенит» мог выиграть, до перерыва моментов у него было больше, чем в Химках. И все же главный шанс уже во втором тайме упустил «Ахмат», когда Гамид Агаларов уже замыкал с линии вратарской передачу интересного новичка из «Чайки» Олейникова (26+16 в 30 матчах, пусть и во втором дивизионе — показатель, обращающий на себя внимание, и с «Зенитом» мы увидели, что 23-летний форвард хорошо работает в прессинге), но прямо перед его ногой мяч подскочил на кочке, и в результате лучший снайпер прошлогоднего первенства по нему просто не попал.

Не понравился у «Зенита» еще вот какой нюанс. Едва вышедший на замену вместо травмированного Клаудинью Бакаев отдал неточный пас на Малкома, и тот в открытую начал ему «пихать». После чего новичок из «Спартака» в игровом смысле (а может, и не только в игровом) замкнулся, и больше на поле его было не видно и не слышно. Такими темпами у Зелимхана, пусть он и здорово вышел на замену с «Локомотивом», серьезный прогресс в новом клубе пойдет еще нескоро, и вопрос о взаимоотношениях бразильцев и россиян этот момент вызывает.

Ничья (0:0, кстати, стали первыми в новом чемпионате), пожалуй, все-таки закономерна, и тем интереснее, каким «Зенит» будет в следующем туре на «Газпром-Арене» против ЦСКА. Красно-синие хороши, но ведь клуб из Санкт-Петербурга дома и на выезде — команды, плохо знакомые друг с другом.

Разгоните шарашкину контору в «Локо» и верните Семина!

Кто летит в пропасть, так это «Локомотив». Вслед за двумя домашними ничьими случились выездные разгромы от «Зенита» и «Краснодара» с общим счетом 0:8! И это происходит с командой, все межсезонье заявлявшей о чемпионских амбициях. Пока на деле — зона вылета.

Опять произошла та же магическая история, что в Питере, — как только при 0:0 меняют центрального полузащитника Артема Карпукаса, начинается обвал голов в ворота Даниила Худякова. Только с «Зенитом» его заменили на исходе часа игры, а сейчас — на 77-й минуте. И все равно времени хватило сразу для трех мячей! Как-то 20-летний футболист поддерживает в «Локомотиве» игровой баланс, а с его уходом он нарушается. При общих 0:8 его «плюс-минус» за эти встречи — ноль!

Ноль, только в другом смысле, — это, увы, сегодняшний локомотивский футбол. Признаюсь честно, смотрел матчи «Краснодар» — «Локомотив» и «Ахмат» — «Зенит» одновременно на двух экранах, и на большом и со звуком изначально была игра с «Арены Краснодар». Но с каждой минутой все чаще поглядывал на меньший, с трансляцией из Грозного, — там просто сам по себе футбол был гораздо содержательнее. Когда закончился первый тайм и я понял, что в Краснодаре не увидел вообще ни-че-го, поменял трансляции местами. И, кстати, не жалею, несмотря на количество голов в одном и другом матче. Мячи-то в прямом эфире я все равно видел.

«Быки» дотерпели до последней четверти матча, затем Рамирес так же поймал Худякова ударом в ближний, как Чалов — Свинова, — и все. Полный хаос у «Локомотива» сзади, два забега шустрого, техничного и бьющего Олусегуна с центра поля — два гола.

Нет, понятно, что травмы (Фассон, Марадишвили, Куликов, Жемалетдинов и т.д.), что некого ставить в центр как обороны, так и полузащиты, что дисквалифицирован Баринов, а Бека-Бека продали. Но ощущение абсолютной несбалансированности у железнодорожников как в составе, так и на поле вызывает все большее недоумение.

Впрочем, что тут недоумевать — и так все ясно. Самое время задаться вопросом — когда уже будут эту шарашкину контору разгонять? Причем не только немцев, но и руководство во главе с господином Плутником, которое все это затеяло. И невзирая на выгодную продажу Бека, Бека и еще сколько угодно Бека.

Это может сделать только глава РЖД Олег Белозеров, но вопрос — до «Локомотива» ли ему сейчас? Но раз было до него, когда производил предыдущие перестановки, значит, должно быть и теперь.

И вот невдомек мне — у вас есть Юрий Семин, который в любом возрасте доказывает свою эффективность. Но вы его, выигравшего четыре трофея за четыре года, убираете со второго места (ну, не Плутник с Цорном, а Мещеряков с Кикнадзе) и потом приглашаете кого угодно откуда угодно, но не собственную проверенную десятилетиями легенду. Еще более чем дееспособную. Посмотрите на Мирчу Луческу в киевском «Динамо» — и убедитесь.

Верните Семина в «Локомотив» хоть сейчас. Разогнав предварительно все то нагромождение, в котором даже непонятно, сколько в команде главных тренеров.