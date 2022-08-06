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«Зенит» потерял первое место. Но должен быть рад ничьей в меньшинстве

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Михаил Кержаков (справа) выходит на поле после удаления Данилы Одоевского.
Фото ФК «Зенит»
Андрей Мостовой.
Фото ФК «Зенит»
1/2
Первая нулевая ничья чемпионата — в Грозном.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:0
Зенит
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Нижич Журавлев Быстров (Конате, 85) Садулаев (Агаларов, 46) Швец Трошечкин (Бериша, 61) Тимофеев (Фольмер, 88) Ильин
Зенит
Одоевский Дуглас Сантос Ловрен (Адамов, 46) Родригао Барриос Вендел Клаудиньо (Бакаев, 60) Мостовой (Кержаков, 43) Сутормин (Алип, 46) Малком Кассьерра (Чистяков, 87)
Предупреждения
Трошечкин 11’, Садулаев 45’, Нижич 48’, Тимофеев 81’, Швец 89’  -  Ловрен 32’, Сутормин 36’
Удаления
Одоевский 41’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Курочкина (Малаховка)

На момент стартового свистка в Грозном «Зенит» уже знал о том, что «Спартак» с ЦСКА одержали победы. А это означало только одно: сине-бело-голубым обязательно требовались три очка, чтобы не отпустить московских конкурентов.

При этом у «Зенита» на бумаге был самый сложный соперник из тех, кто находился в тройке лидеров: армейцы принимали новичка, красно-белые встречались с худшей командой лиги, а команде Сергея Семака предстоял один из сложнейших выездов сезона.

«Ахмат» перед игрой остался без Андрея Талалаева — главный тренер был дисквалифицирован, — а также без Андрея Семенова. Но, несмотря на потерю лидера обороны, штаб грозненцев не стал отказываться от схемы с тремя центральными защитниками. На нее «Ахмат» переключился в предыдущем туре с «Сочи» и, может быть, тестировал расстановку перед встречей с «Зенитом».

Весной команда Талалаева играла с чемпионами России смело — тогда «Ахмат» играл по привычной схеме 4-2-3-1 и немало атаковал. Но проиграл 0:2. На этот раз грозненцы вышли с тройкой, причем в отсутствие Семенова место в центре защиты занял Марат Быстров. Зато вновь оказался в запасе Гамид Агаларов — Талалаев по-прежнему не доверяет место в основе лучшему бомбардиру прошлого чемпионата.

Семак целиком сохранил победный стартовый состав — тот случай, когда это неожиданно. В конце матча с «Локомотивом» результативными действиями отметились Иван Сергеев, Зелимхан Бакаев и Арсен Адамов, так что хотя бы одного из них болельщики ожидали увидеть в Грозном с первых минут. Однако Семак решил не делать изменений и оставил на скамейке даже давно выздоровевшего Дмитрия Чистякова.

«Ахмат» к этому был готов. Команда решила повторить тактику «Химок» из 1-го тура, поэтому без мяча выстраивалась в четкие 5-4-1. На владение хозяева даже не претендовали, хотя контратаки были очень тягучими. Виноваты в этом были разгоняющие: защита и опорники тянули с доставкой мяча вперед при переходных фазах, поэтому у «Ахмата» мало что получалось с точки зрения конструктивных действий.

Зато индивидуальный перфоманс у одного из футболистов был шикарным. Речь, конечно, о Лечи Садулаеве: воспитанник чеченского футбола 45 минут тайфуном носился по всему левому крылу и посадил на желтые карточки обоих защитников «Зенита», которые противостояли ему на фланге — Деяна Ловрена и Алексея Сутормина. Но еще важнее, что после очередного рывка от медлительного капитана «Зенита» Садулаев столкнулся с Даниилом Одоевским. Голкипер неудачно вышел из ворот, сфолил и получил красную карточку. Это первое удаление какого-либо вратаря «Зенита» в РПЛ с 2007 года.

Вместо Одоевского вышел Михаил Кержаков. Дебют бразильского голкипера Ивана не состоялся, потому что мешал лимит — на газоне не может одновременно находиться больше восьми легионеров. Но это еще ерунда. Семаку предстояло решить, как целый тайм играть в меньшинстве.

Вообще «Зенит» прилично выглядел в первой половине. Были неплохие моменты у Вендела, у Клаудиньо, а Андрей Мостовой даже забил, только гол отменили из-за офсайда. Но до удаления Одоевского «Зенит» так и не вышел вперед, и из-за этого перед тренерским штабом гостей возникла дилемма — оборонять 0:0 или стараться добыть победу вдесятером с кусачим противником.

Семак выбрал первое. В перерыве он сделал сразу две замены в обороне — вышли Адамов и Алип. «Зенит» перестроился на 4-2-3 с широкими флангами атаки и отказался от мяча. Это сильно повлияло на темп игры и на зрелищность — «Ахмат» явно не стремился атаковать позиционно, поэтому почти ничего не создавал. Самый опасный момент у ворот Кержакова случился, когда Алип не принял простейшую передачу от своего вратаря, а обокравший его Иван Олейников прострелил на Агаларова — и тот не попал по мячу.

«Зенит» больше беспокоился о том, чтобы не пропустить. А в середине второго тайма появилась еще одна проблема — Клаудиньо рухнул на газон в середине поля. Бразилец получил травму, но, к счастью, покинул газон самостоятельно. Вероятно, с ЦСКА «Зенит» будет играть не только без Одоевского, но и без Клаудиньо.

Концовка матча была нервной. Вообще о тактике в такой ситуации было сложно говорить: «Зенит» явно пытался сохранить 0:0, а «Ахмат» ловил оппонента на ошибках. Но их больше не было.

На пятой добавленной минуте гости чуть не вырвали победу — Малком выскочил под подачу Вендела, но не попал в створ головой. Однако «Зенит» не заслужил победу, так что гол был бы несправедлив. Первая нулевая ничья сезона сыграна в Грозном, а сине-бело-голубые сползают с первого места на третье. В следующем туре действующий чемпион принимает одного из двух лидеров — ЦСКА.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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16%

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Краснодар 3
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П1

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
18
85
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1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
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 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
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