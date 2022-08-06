«Зенит» потерял первое место. Но должен быть рад ничьей в меньшинстве

Первая нулевая ничья чемпионата — в Грозном.

На момент стартового свистка в Грозном «Зенит» уже знал о том, что «Спартак» с ЦСКА одержали победы. А это означало только одно: сине-бело-голубым обязательно требовались три очка, чтобы не отпустить московских конкурентов.

При этом у «Зенита» на бумаге был самый сложный соперник из тех, кто находился в тройке лидеров: армейцы принимали новичка, красно-белые встречались с худшей командой лиги, а команде Сергея Семака предстоял один из сложнейших выездов сезона.

«Ахмат» перед игрой остался без Андрея Талалаева — главный тренер был дисквалифицирован, — а также без Андрея Семенова. Но, несмотря на потерю лидера обороны, штаб грозненцев не стал отказываться от схемы с тремя центральными защитниками. На нее «Ахмат» переключился в предыдущем туре с «Сочи» и, может быть, тестировал расстановку перед встречей с «Зенитом».

Весной команда Талалаева играла с чемпионами России смело — тогда «Ахмат» играл по привычной схеме 4-2-3-1 и немало атаковал. Но проиграл 0:2. На этот раз грозненцы вышли с тройкой, причем в отсутствие Семенова место в центре защиты занял Марат Быстров. Зато вновь оказался в запасе Гамид Агаларов — Талалаев по-прежнему не доверяет место в основе лучшему бомбардиру прошлого чемпионата.

Семак целиком сохранил победный стартовый состав — тот случай, когда это неожиданно. В конце матча с «Локомотивом» результативными действиями отметились Иван Сергеев, Зелимхан Бакаев и Арсен Адамов, так что хотя бы одного из них болельщики ожидали увидеть в Грозном с первых минут. Однако Семак решил не делать изменений и оставил на скамейке даже давно выздоровевшего Дмитрия Чистякова.

«Ахмат» к этому был готов. Команда решила повторить тактику «Химок» из 1-го тура, поэтому без мяча выстраивалась в четкие 5-4-1. На владение хозяева даже не претендовали, хотя контратаки были очень тягучими. Виноваты в этом были разгоняющие: защита и опорники тянули с доставкой мяча вперед при переходных фазах, поэтому у «Ахмата» мало что получалось с точки зрения конструктивных действий.

Зато индивидуальный перфоманс у одного из футболистов был шикарным. Речь, конечно, о Лечи Садулаеве: воспитанник чеченского футбола 45 минут тайфуном носился по всему левому крылу и посадил на желтые карточки обоих защитников «Зенита», которые противостояли ему на фланге — Деяна Ловрена и Алексея Сутормина. Но еще важнее, что после очередного рывка от медлительного капитана «Зенита» Садулаев столкнулся с Даниилом Одоевским. Голкипер неудачно вышел из ворот, сфолил и получил красную карточку. Это первое удаление какого-либо вратаря «Зенита» в РПЛ с 2007 года.

Вместо Одоевского вышел Михаил Кержаков. Дебют бразильского голкипера Ивана не состоялся, потому что мешал лимит — на газоне не может одновременно находиться больше восьми легионеров. Но это еще ерунда. Семаку предстояло решить, как целый тайм играть в меньшинстве.

Вообще «Зенит» прилично выглядел в первой половине. Были неплохие моменты у Вендела, у Клаудиньо, а Андрей Мостовой даже забил, только гол отменили из-за офсайда. Но до удаления Одоевского «Зенит» так и не вышел вперед, и из-за этого перед тренерским штабом гостей возникла дилемма — оборонять 0:0 или стараться добыть победу вдесятером с кусачим противником.

Семак выбрал первое. В перерыве он сделал сразу две замены в обороне — вышли Адамов и Алип. «Зенит» перестроился на 4-2-3 с широкими флангами атаки и отказался от мяча. Это сильно повлияло на темп игры и на зрелищность — «Ахмат» явно не стремился атаковать позиционно, поэтому почти ничего не создавал. Самый опасный момент у ворот Кержакова случился, когда Алип не принял простейшую передачу от своего вратаря, а обокравший его Иван Олейников прострелил на Агаларова — и тот не попал по мячу.

«Зенит» больше беспокоился о том, чтобы не пропустить. А в середине второго тайма появилась еще одна проблема — Клаудиньо рухнул на газон в середине поля. Бразилец получил травму, но, к счастью, покинул газон самостоятельно. Вероятно, с ЦСКА «Зенит» будет играть не только без Одоевского, но и без Клаудиньо.

Концовка матча была нервной. Вообще о тактике в такой ситуации было сложно говорить: «Зенит» явно пытался сохранить 0:0, а «Ахмат» ловил оппонента на ошибках. Но их больше не было.

На пятой добавленной минуте гости чуть не вырвали победу — Малком выскочил под подачу Вендела, но не попал в створ головой. Однако «Зенит» не заслужил победу, так что гол был бы несправедлив. Первая нулевая ничья сезона сыграна в Грозном, а сине-бело-голубые сползают с первого места на третье. В следующем туре действующий чемпион принимает одного из двух лидеров — ЦСКА.