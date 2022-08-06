Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:45

«Факел» напугал ЦСКА. А потом сгорел за 10 минут

Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Хорхе Карраскаль бьет по воротам «Факела».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты ЦСКА празднуют забитый мяч.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Красно-синие не отпускают «Спартак».
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
4:1
Факел
Голы
Гонгадзе, 42 (0:1), Кучаев, 58 (1:1), Медина, 70 (2:1), Чалов, 72 (3:1), Карраскаль, 83 (4:1)
ЦСКА
Акинфеев Набабкин Гайич Дивеев Мухин (Зделар, 74) Карраскаль Обляков (Мойзес, 33) Зайнутдинов Кучаев (Ермаков, 88) Медина (Мендес, 88) Чалов (Яковлев, 88)
Факел
Свинов Черов (Магаль, 46) Дашаев Суслов Божин (Ивахнов, 78) Акбашев Альшин Квеквескири (Шаваев, 71) Дмитриев (Мендель, 46) Аппаев Гонгадзе (Максимов, 62)
Предупреждения
Мухин 56’  -  Гонгадзе 45’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Ширяев (Ставрополь) Князев (Курск)
ВАР
Карасев (Москва) Хатуев (Грозный)

Превзойти «Спартак» в медиапространстве невероятно сложно, но, кажется, «Факелу» удалось невозможное — в прошлый уик-энд именно он был самой обсуждаемой командой страны. ЦСКА на старте чемпионата тоже получил изрядную долю внимания: две бодрые победы над «Уралом» и «Сочи» заставили говорить о красно-синих в контексте конкуренции с «Зенитом», а ничья с «Нижним», может, слегка загасила эту волну, но при этом добавила еще больше любопытства относительно перспектив отряда Владимира Федотова.

После очного матча «Факел», похоже, завоюет еще больше симпатий, а вопросов к ЦСКА точно не убавилось. Хотя начало в исполнении красно-синих было максимально задорным и в первые 15 минут казалось, что гол в ворота гостей лишь дело времени. Пусть особо опасных моментов у ворот Свинова не было. Что-то подобное пару недель назад было и против «Сочи», а потом Карраскаль и Медина нашли свой момент.

Футболисты ЦСКА празднуют забитый мяч. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Футболисты ЦСКА празднуют забитый мяч.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Здесь тоже на ход игры повлиял один эпизод, пусть на первый взгляд и незначительный. Человек-мотор Аппаев поборолся за выбитый вперед мяч и заработал штрафной. Тут же «Факел» получил еще один стандарт, и дело даже дошло до удара в створ. Но важнее другое: после этого единоборства Аппаева гости на пару минут перевели игру к штрафной ЦСКА. А еще через несколько минут спустя случился перерыв на водопой — и все, после серии таких пауз задор красно-синих пропал.

Вдобавок получил травму Обляков, и на левый край пришлось выпускать Мойзеса, который подписал контракт только пару дней назад.

На этом фоне гол «Факела» не то чтобы вытекал из хода игры (в эпизоде с пенальти максимально неаккуратно сыграл Медина), но никакого удивления не вызвал. Гости явно успокоились, играя максимально компактно — Диего Симеоне точно был бы доволен и поаплодировал бы. Вопрос заключался только в том, насколько долго им удастся при расплавляющей Москву жаре 30+ градусов удерживать эту структуру.

Получалось около часа, а потом ЦСКА хватило десяти минут, чтобы перевернуть игру. Опять же, стоит обращать внимание на эпизоды. Первый гол: игроки «Факела» чуть не успели в прессинг к Набабкину, тот дал диагональ на Чалова, а потом гости не успели закрыть зону перед штрафной после скидки форварда. Второй и третий голы — индивидуальное мастерство игроков ЦСКА, в первую очередь Карраскаля, который провел очень яркий второй тайм, показывая, кто в этом ЦСКА «решальщик».

Колумбиец — самый заметный персонаж в этой команде, а главное, он не боится это показывать. В ЦСКА не видели ничего подобного со времен праймового Влашича, который разрывал «Реал» в Лиге чемпионов и признавался лучшим игроком сезона в России.

Перед матчем генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе дал интервью «СЭ», где неоднократно продвигал мысль, что порядок бьет класс. Пока у игроков «Факела» было все в порядке со свежестью, они это доказывали. Стоило им подустать, как исполнители ЦСКА зарешали. Но вообще, показательным станет матч следующего тура с «Уралом»: давать шоу в Краснодаре или с «Динамо» — это здорово, но очки нужно брать в первую очередь с прямыми конкурентами.

ЦСКА же ждет выезд к «Зениту» — и там тоже будет понятно, как красно-синие выглядят на уровне топ-соперников.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Локомотив 0
1-й тайм

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
8
16
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Дацик — жировик. Такой бой позорит единоборства». Емельяненко: разнос Рыжего Тарзана, свадьба
Ромб, Соболев и попытка самоубийства. Пять причин мощного старта «Спартака»
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА и «Спартак» в лидерах и другие матчи
Владимир Федотов оценил перспективы нападающего Адольфо Гайча в ЦСКА
Федотов ответил на вопрос, почему не выпустил Заболотного на поле в матче с «Факелом»
Экс-капитан ЦСКА Кузнецов: «Армейцы учли ошибки прошлого матча»
«Ахмат» — «Зенит»: гол Мостового отменили из-за офсайда
Федотов оценил игру Мойзеса в дебютном матче за ЦСКА
У Облякова подозрение на травму колена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«А кого из серьезных соперников обыграл «Спартак»? «Краснодар»? Это была победа Левникова». Мнение Червиченко
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости