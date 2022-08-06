«Факел» напугал ЦСКА. А потом сгорел за 10 минут

Красно-синие не отпускают «Спартак».

Превзойти «Спартак» в медиапространстве невероятно сложно, но, кажется, «Факелу» удалось невозможное — в прошлый уик-энд именно он был самой обсуждаемой командой страны. ЦСКА на старте чемпионата тоже получил изрядную долю внимания: две бодрые победы над «Уралом» и «Сочи» заставили говорить о красно-синих в контексте конкуренции с «Зенитом», а ничья с «Нижним», может, слегка загасила эту волну, но при этом добавила еще больше любопытства относительно перспектив отряда Владимира Федотова.

После очного матча «Факел», похоже, завоюет еще больше симпатий, а вопросов к ЦСКА точно не убавилось. Хотя начало в исполнении красно-синих было максимально задорным и в первые 15 минут казалось, что гол в ворота гостей лишь дело времени. Пусть особо опасных моментов у ворот Свинова не было. Что-то подобное пару недель назад было и против «Сочи», а потом Карраскаль и Медина нашли свой момент.

Футболисты ЦСКА празднуют забитый мяч. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Здесь тоже на ход игры повлиял один эпизод, пусть на первый взгляд и незначительный. Человек-мотор Аппаев поборолся за выбитый вперед мяч и заработал штрафной. Тут же «Факел» получил еще один стандарт, и дело даже дошло до удара в створ. Но важнее другое: после этого единоборства Аппаева гости на пару минут перевели игру к штрафной ЦСКА. А еще через несколько минут спустя случился перерыв на водопой — и все, после серии таких пауз задор красно-синих пропал.

Вдобавок получил травму Обляков, и на левый край пришлось выпускать Мойзеса, который подписал контракт только пару дней назад.

На этом фоне гол «Факела» не то чтобы вытекал из хода игры (в эпизоде с пенальти максимально неаккуратно сыграл Медина), но никакого удивления не вызвал. Гости явно успокоились, играя максимально компактно — Диего Симеоне точно был бы доволен и поаплодировал бы. Вопрос заключался только в том, насколько долго им удастся при расплавляющей Москву жаре 30+ градусов удерживать эту структуру.

Получалось около часа, а потом ЦСКА хватило десяти минут, чтобы перевернуть игру. Опять же, стоит обращать внимание на эпизоды. Первый гол: игроки «Факела» чуть не успели в прессинг к Набабкину, тот дал диагональ на Чалова, а потом гости не успели закрыть зону перед штрафной после скидки форварда. Второй и третий голы — индивидуальное мастерство игроков ЦСКА, в первую очередь Карраскаля, который провел очень яркий второй тайм, показывая, кто в этом ЦСКА «решальщик».

Колумбиец — самый заметный персонаж в этой команде, а главное, он не боится это показывать. В ЦСКА не видели ничего подобного со времен праймового Влашича, который разрывал «Реал» в Лиге чемпионов и признавался лучшим игроком сезона в России.

Перед матчем генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе дал интервью «СЭ», где неоднократно продвигал мысль, что порядок бьет класс. Пока у игроков «Факела» было все в порядке со свежестью, они это доказывали. Стоило им подустать, как исполнители ЦСКА зарешали. Но вообще, показательным станет матч следующего тура с «Уралом»: давать шоу в Краснодаре или с «Динамо» — это здорово, но очки нужно брать в первую очередь с прямыми конкурентами.

ЦСКА же ждет выезд к «Зениту» — и там тоже будет понятно, как красно-синие выглядят на уровне топ-соперников.