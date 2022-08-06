«Факел» напугал ЦСКА. А потом сгорел за 10 минут
Превзойти «Спартак» в медиапространстве невероятно сложно, но, кажется, «Факелу» удалось невозможное — в прошлый уик-энд именно он был самой обсуждаемой командой страны. ЦСКА на старте чемпионата тоже получил изрядную долю внимания: две бодрые победы над «Уралом» и «Сочи» заставили говорить о красно-синих в контексте конкуренции с «Зенитом», а ничья с «Нижним», может, слегка загасила эту волну, но при этом добавила еще больше любопытства относительно перспектив отряда Владимира Федотова.
После очного матча «Факел», похоже, завоюет еще больше симпатий, а вопросов к ЦСКА точно не убавилось. Хотя начало в исполнении красно-синих было максимально задорным и в первые 15 минут казалось, что гол в ворота гостей лишь дело времени. Пусть особо опасных моментов у ворот Свинова не было. Что-то подобное пару недель назад было и против «Сочи», а потом Карраскаль и Медина нашли свой момент.
Здесь тоже на ход игры повлиял один эпизод, пусть на первый взгляд и незначительный. Человек-мотор Аппаев поборолся за выбитый вперед мяч и заработал штрафной. Тут же «Факел» получил еще один стандарт, и дело даже дошло до удара в створ. Но важнее другое: после этого единоборства Аппаева гости на пару минут перевели игру к штрафной ЦСКА. А еще через несколько минут спустя случился перерыв на водопой — и все, после серии таких пауз задор красно-синих пропал.
Вдобавок получил травму Обляков, и на левый край пришлось выпускать Мойзеса, который подписал контракт только пару дней назад.
На этом фоне гол «Факела» не то чтобы вытекал из хода игры (в эпизоде с пенальти максимально неаккуратно сыграл Медина), но никакого удивления не вызвал. Гости явно успокоились, играя максимально компактно — Диего Симеоне точно был бы доволен и поаплодировал бы. Вопрос заключался только в том, насколько долго им удастся при расплавляющей Москву жаре 30+ градусов удерживать эту структуру.
Получалось около часа, а потом ЦСКА хватило десяти минут, чтобы перевернуть игру. Опять же, стоит обращать внимание на эпизоды. Первый гол: игроки «Факела» чуть не успели в прессинг к Набабкину, тот дал диагональ на Чалова, а потом гости не успели закрыть зону перед штрафной после скидки форварда. Второй и третий голы — индивидуальное мастерство игроков ЦСКА, в первую очередь Карраскаля, который провел очень яркий второй тайм, показывая, кто в этом ЦСКА «решальщик».
Колумбиец — самый заметный персонаж в этой команде, а главное, он не боится это показывать. В ЦСКА не видели ничего подобного со времен праймового Влашича, который разрывал «Реал» в Лиге чемпионов и признавался лучшим игроком сезона в России.
Перед матчем генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе дал интервью «СЭ», где неоднократно продвигал мысль, что порядок бьет класс. Пока у игроков «Факела» было все в порядке со свежестью, они это доказывали. Стоило им подустать, как исполнители ЦСКА зарешали. Но вообще, показательным станет матч следующего тура с «Уралом»: давать шоу в Краснодаре или с «Динамо» — это здорово, но очки нужно брать в первую очередь с прямыми конкурентами.
ЦСКА же ждет выезд к «Зениту» — и там тоже будет понятно, как красно-синие выглядят на уровне топ-соперников.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0