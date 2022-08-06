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Кошмар «Локо» продолжается. После 0:5 в Петербурге — разгром от «Краснодара» и худший старт за 16 лет

«Локомотив» потепел разгромное поражение от «Краснодара»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Футболисты «Локомотива» перед матчем с «Краснодаром».
Фото ФК «Локомотив»
В четырех матчах — ни одной победы.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
3:0
Локомотив
Голы
Рамирес, 78 (1:0), Олусегун, 84 (2:0), Олусегун, 90 (3:0)
Краснодар
Сафонов Рамирес (Исаенко, 88) Бородин Манелов (Кривцов, 67) Литвинов Черников Сперцян (Кратков, 88) Ионов (Ахметов, 87) Баньяц (Сулейманов, 89) Олусегун Волков
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Магкеев Миранчук (Камано, 46) Тикнизян Карпукас (Бабкин, 77) Керк Игнатьев (Раконьяц, 82) Изидор
Предупреждения
Ионов 8’, Сперцян 20’, Волков 45’, Рамирес 65’, Манелов 86’  -  Миранчук 15’, Мампасси 66’
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Гаврилин (Владимир) Болховитин (Ленинградская область)
ВАР
Панин (Дмитров) Данченко (Уфа)

Кажется, 0:5 от «Зенита» слишком сильно ударили по «Локомотиву». Йозеф Циннбауэр еще до матча признал, что психологически игроки не сразу отошли от разгрома — и это особенно ощущалось по первым тренировкам. Судя по стартовым минутам в раскаленном Краснодаре, где даже к вечеру стояла 30-градусная жара, проблемы не выветрились и за оставшиеся дни. Мы привыкли, что «Локо» с немецкой философией — это про голы в обе стороны, высокий прессинг и атакующий футбол. Причем независимо от соперника (если, конечно, это не «Зенит»).

От этих же принципов исторически отталкивался «Краснодар». Но вместо искр на поле мы поначалу получили очень закрытую и осторожную игру, которая до перерыва взрывалась лишь после персональных ошибок. Сафонов поскользнулся — и получил выход один на один от Керка, закончившийся сэйвом носом. Худяков отдал чужому — и вот уже «Локо» тормозит опаснейшую контратаку. Забыли про Манелова — «Краснодар» моментально получает супершанс, который закончился убийственным промахом.

Да, на состоянии «Локо» сказались и кадровые проблемы. К четвертому туру у команды три серьезные травмы (Жемалетдинов, Ненахов и Фассон), одна дисквалификация (Баринов) и трансфер на выход (Бека-Бека). Кризис обоймы позволил Мампасси вернуться в основу, Магкееву — подняться в более привычную опорную зону, а Ивану Игнатьеву — дебютировать в старте.

В Питере у самого неоднозначного новичка «Локо» вообще не было моментов: форвард вышел на замену при 0:1 и оставшееся время защищался (судя по счету, не слишком успешно). В Краснодаре был незаметен в первом тайме, а во втором чуть не забил головой — Сафонов вытащил из ближнего.

Еще одна отличительная черта «Локомотива» — красные карточки, из-за которых команда доигрывала вдесятером в двух последних матчах. С «Краснодаром» чуть не случилось новое удаление: Антон Миранчук получил карточку уже на 15-й минуте, а перед перерывом грубо сфолил на Сперцяне. Неудивительно, что на второй тайм тренерский штаб убрал его, выпустив Камано.

«Краснодар» атаковал острее: хозяева спокойно выходили из-под высокого прессинга, который периодически разбивался о дриблинг Сафонова (но чаще все же через короткие передачи), и грамотно открывались между линиями. Но кошмарно завершали моменты — даже когда казалось, что «Локо» не спасется.

Последним сигналом для Марвина Комппера и Циннбауэра стал реактивный проход Олусегуна, который пролетел мимо четырех оппонентов и классно пальнул в дальний. Но ужаснулся, когда Худяков потащил и этот выстрел.

С «Зенитом» «Локо» продержался чуть больше часа, пропустил пять за 30 минут и получил неутешительную рецензию от Юрия Семина, который подметил: команда вообще не готова функционально. Кажется, в Краснодаре мы увидели подтверждения тезиса. Гости играли плюс-минус на равных до 70-й минуты, а дальше — уже классический сценарий: шквал быстрых контратак, разрывы линий и чудовищные свободные зоны. Но главное — игроки «Локо» просто физически перестали выдерживать темп и ни за кем не успевали.

Сначала этим воспользовался скоростной Рамирес, воспламенивший левый фланг и смачно пальнувший в ближний угол.

А дальше куражился Олусегун. Человек, который еще год назад играл в ФНЛ, убежал от Едвая и свежего Бабкина.

А в добавленное время окончательно поиздевался над «Локо», выбежав один на один со своей половины.

Год назад московский клуб вывалил рекордный бюджет на трансферы и собирался бороться за топ-места в России и Европе, но финишировал шестым. А в этом сезоне заваливает начало: ноль побед, промежуточное 14-я строчка (в воскресенье «Локо» может обойти «Торпедо»), худший старт по очкам с 2006 года и антирекорд по пропущенным мячам (11) на этом же отрезке. Но самое грустное — это тотальное отсутствие игровой идеи вместе с кадровым ресурсом.

Гораздо меньше вопросов к «Краснодару», который полгода назад потерял вообще всех легионеров, но грамотно интегрировал в состав воспитанников и не просел системно.

А теперь спокойно продолжает развиваться.

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