Кошмар «Локо» продолжается. После 0:5 в Петербурге — разгром от «Краснодара» и худший старт за 16 лет
Кажется, 0:5 от «Зенита» слишком сильно ударили по «Локомотиву». Йозеф Циннбауэр еще до матча признал, что психологически игроки не сразу отошли от разгрома — и это особенно ощущалось по первым тренировкам. Судя по стартовым минутам в раскаленном Краснодаре, где даже к вечеру стояла 30-градусная жара, проблемы не выветрились и за оставшиеся дни. Мы привыкли, что «Локо» с немецкой философией — это про голы в обе стороны, высокий прессинг и атакующий футбол. Причем независимо от соперника (если, конечно, это не «Зенит»).
От этих же принципов исторически отталкивался «Краснодар». Но вместо искр на поле мы поначалу получили очень закрытую и осторожную игру, которая до перерыва взрывалась лишь после персональных ошибок. Сафонов поскользнулся — и получил выход один на один от Керка, закончившийся сэйвом носом. Худяков отдал чужому — и вот уже «Локо» тормозит опаснейшую контратаку. Забыли про Манелова — «Краснодар» моментально получает супершанс, который закончился убийственным промахом.
Да, на состоянии «Локо» сказались и кадровые проблемы. К четвертому туру у команды три серьезные травмы (Жемалетдинов, Ненахов и Фассон), одна дисквалификация (Баринов) и трансфер на выход (Бека-Бека). Кризис обоймы позволил Мампасси вернуться в основу, Магкееву — подняться в более привычную опорную зону, а Ивану Игнатьеву — дебютировать в старте.
В Питере у самого неоднозначного новичка «Локо» вообще не было моментов: форвард вышел на замену при 0:1 и оставшееся время защищался (судя по счету, не слишком успешно). В Краснодаре был незаметен в первом тайме, а во втором чуть не забил головой — Сафонов вытащил из ближнего.
Еще одна отличительная черта «Локомотива» — красные карточки, из-за которых команда доигрывала вдесятером в двух последних матчах. С «Краснодаром» чуть не случилось новое удаление: Антон Миранчук получил карточку уже на 15-й минуте, а перед перерывом грубо сфолил на Сперцяне. Неудивительно, что на второй тайм тренерский штаб убрал его, выпустив Камано.
«Краснодар» атаковал острее: хозяева спокойно выходили из-под высокого прессинга, который периодически разбивался о дриблинг Сафонова (но чаще все же через короткие передачи), и грамотно открывались между линиями. Но кошмарно завершали моменты — даже когда казалось, что «Локо» не спасется.
Последним сигналом для Марвина Комппера и Циннбауэра стал реактивный проход Олусегуна, который пролетел мимо четырех оппонентов и классно пальнул в дальний. Но ужаснулся, когда Худяков потащил и этот выстрел.
С «Зенитом» «Локо» продержался чуть больше часа, пропустил пять за 30 минут и получил неутешительную рецензию от Юрия Семина, который подметил: команда вообще не готова функционально. Кажется, в Краснодаре мы увидели подтверждения тезиса. Гости играли плюс-минус на равных до 70-й минуты, а дальше — уже классический сценарий: шквал быстрых контратак, разрывы линий и чудовищные свободные зоны. Но главное — игроки «Локо» просто физически перестали выдерживать темп и ни за кем не успевали.
Сначала этим воспользовался скоростной Рамирес, воспламенивший левый фланг и смачно пальнувший в ближний угол.
А дальше куражился Олусегун. Человек, который еще год назад играл в ФНЛ, убежал от Едвая и свежего Бабкина.
А в добавленное время окончательно поиздевался над «Локо», выбежав один на один со своей половины.
Год назад московский клуб вывалил рекордный бюджет на трансферы и собирался бороться за топ-места в России и Европе, но финишировал шестым. А в этом сезоне заваливает начало: ноль побед, промежуточное 14-я строчка (в воскресенье «Локо» может обойти «Торпедо»), худший старт по очкам с 2006 года и антирекорд по пропущенным мячам (11) на этом же отрезке. Но самое грустное — это тотальное отсутствие игровой идеи вместе с кадровым ресурсом.
Гораздо меньше вопросов к «Краснодару», который полгода назад потерял вообще всех легионеров, но грамотно интегрировал в состав воспитанников и не просел системно.
А теперь спокойно продолжает развиваться.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
5
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
8
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
9
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0