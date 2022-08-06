В четырех матчах — ни одной победы.

Кажется, 0:5 от «Зенита» слишком сильно ударили по «Локомотиву». Йозеф Циннбауэр еще до матча признал, что психологически игроки не сразу отошли от разгрома — и это особенно ощущалось по первым тренировкам. Судя по стартовым минутам в раскаленном Краснодаре, где даже к вечеру стояла 30-градусная жара, проблемы не выветрились и за оставшиеся дни. Мы привыкли, что «Локо» с немецкой философией — это про голы в обе стороны, высокий прессинг и атакующий футбол. Причем независимо от соперника (если, конечно, это не «Зенит»).

От этих же принципов исторически отталкивался «Краснодар». Но вместо искр на поле мы поначалу получили очень закрытую и осторожную игру, которая до перерыва взрывалась лишь после персональных ошибок. Сафонов поскользнулся — и получил выход один на один от Керка, закончившийся сэйвом носом. Худяков отдал чужому — и вот уже «Локо» тормозит опаснейшую контратаку. Забыли про Манелова — «Краснодар» моментально получает супершанс, который закончился убийственным промахом.

Да, на состоянии «Локо» сказались и кадровые проблемы. К четвертому туру у команды три серьезные травмы (Жемалетдинов, Ненахов и Фассон), одна дисквалификация (Баринов) и трансфер на выход (Бека-Бека). Кризис обоймы позволил Мампасси вернуться в основу, Магкееву — подняться в более привычную опорную зону, а Ивану Игнатьеву — дебютировать в старте.

В Питере у самого неоднозначного новичка «Локо» вообще не было моментов: форвард вышел на замену при 0:1 и оставшееся время защищался (судя по счету, не слишком успешно). В Краснодаре был незаметен в первом тайме, а во втором чуть не забил головой — Сафонов вытащил из ближнего.

Еще одна отличительная черта «Локомотива» — красные карточки, из-за которых команда доигрывала вдесятером в двух последних матчах. С «Краснодаром» чуть не случилось новое удаление: Антон Миранчук получил карточку уже на 15-й минуте, а перед перерывом грубо сфолил на Сперцяне. Неудивительно, что на второй тайм тренерский штаб убрал его, выпустив Камано.

«Краснодар» атаковал острее: хозяева спокойно выходили из-под высокого прессинга, который периодически разбивался о дриблинг Сафонова (но чаще все же через короткие передачи), и грамотно открывались между линиями. Но кошмарно завершали моменты — даже когда казалось, что «Локо» не спасется.

Последним сигналом для Марвина Комппера и Циннбауэра стал реактивный проход Олусегуна, который пролетел мимо четырех оппонентов и классно пальнул в дальний. Но ужаснулся, когда Худяков потащил и этот выстрел.

С «Зенитом» «Локо» продержался чуть больше часа, пропустил пять за 30 минут и получил неутешительную рецензию от Юрия Семина, который подметил: команда вообще не готова функционально. Кажется, в Краснодаре мы увидели подтверждения тезиса. Гости играли плюс-минус на равных до 70-й минуты, а дальше — уже классический сценарий: шквал быстрых контратак, разрывы линий и чудовищные свободные зоны. Но главное — игроки «Локо» просто физически перестали выдерживать темп и ни за кем не успевали.

Сначала этим воспользовался скоростной Рамирес, воспламенивший левый фланг и смачно пальнувший в ближний угол.

А дальше куражился Олусегун. Человек, который еще год назад играл в ФНЛ, убежал от Едвая и свежего Бабкина.

А в добавленное время окончательно поиздевался над «Локо», выбежав один на один со своей половины.

Год назад московский клуб вывалил рекордный бюджет на трансферы и собирался бороться за топ-места в России и Европе, но финишировал шестым. А в этом сезоне заваливает начало: ноль побед, промежуточное 14-я строчка (в воскресенье «Локо» может обойти «Торпедо»), худший старт по очкам с 2006 года и антирекорд по пропущенным мячам (11) на этом же отрезке. Но самое грустное — это тотальное отсутствие игровой идеи вместе с кадровым ресурсом.

Гораздо меньше вопросов к «Краснодару», который полгода назад потерял вообще всех легионеров, но грамотно интегрировал в состав воспитанников и не просел системно.

А теперь спокойно продолжает развиваться.