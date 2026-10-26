Нигматуллин считает, что Бориско своей игрой против «Спартака» заявил о статусе первого номера ЦСКА

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» оценил игру голкипера ЦСКА Максима Бориско в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

«Безусловно, игра против «Спартака» пойдет Бориско в актив. Стоит также отдать должное и тренерскому штабу, который вовремя сделал эту рокировку и выпустил Максима в старте. Его покупали для того, чтобы он приносил результат. Вчера он это и продемонстрировал. Бориско сделал серьезную заявку для того, чтобы стать первым номером», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Бориско перешел в ЦСКА в июле 2026 года. В сезоне-2026/27 голкипер провел 5 матчей за армейцев во всех турнирах, пропустил 4 гола и дважды сыграл на ноль.

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