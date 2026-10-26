Вратарь ЦСКА Бориско о попадании в расширенный список сборной России: «Готов к вызову. Буду доказывать игрой»

Вратарь ЦСКА Максим Бориско в комментарии для «СЭ» отреагировал на свое попадание в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

25 октября, в воскресенье, 26-летний голкипер был выбран лучшим игроком матча ЦСКА — «Спартак» (2:0). 26 октября Валерий Карпин объявил расширенный состав сборной России из 36 футболистов, среди которых оказался Бориско.

«Буду доказывать игрой. Решает в любом случае Валерий Георгиевич. Конечно, я готов к вызову в национальную команду — уже там был», — сказал Бориско «СЭ».

12 ноября сборная России сыграет с Узбекистаном в Ташкенте, 17 ноября — с Венесуэлой в Краснодаре.

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